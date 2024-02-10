Evlilikleri sarsan süreç: "Çocuk bahane kanepe şahane"





KANEPE ERKEKLERİNİN ÇEŞİTLERİ VAR

Kadınların bebeklerini büyütürken yaşadıkları ve artık gelenek haline gelen kanepe erkeklerini düşünürken Klinik Psikolog Mehmet Teber'in Instagram hesabından paylaştığı nokta atışı tespite denk geldim. Bu yazıyı tüm çiftler, anne babalar okumalı! Teber, "Evli erkeğin akşam vakti yeri malumdur, o da karyolada eşinin yanıdır. Amma velakin bazı durumlarda erkekler kanepe ile bütünleşir" diyor ve ekliyor:

İlki, eve yorgun argın gelen, yemeği yedikten donra kanepede sızan erkeklerdir. Bir süre sonra bu durum alışkanlık olur ve yorgunluk olmasa da kanepede uyunur. Eş bıkmadı ise erkeği gece kaldırıp yatağına alır. Bu erkekler bir süre sonra bezginlik oluşturur. Eşini azıcık görmek isteyen kadınlar, uyuyan eşine gün geçtikçe gıcık olur. Bu öfke parça parça her olayda ortaya dökülür.

İkinci grup, hazır çocuk doğmuş, anne bebekle yatıyor, ben de bu vesile ile karyoladan çıkıp kanepeye geçeyim de tek rahat uyuyayım diye düşünen konfor düşkünü erkektir. Dışarıdan eşini, çocuğunu düşünür görünse de mesele keyiftir.

Üçüncü grup kanepeye itilmiş erkek grubudur. Anne bebeğinin yatağını, iki yaşını doldurmuş çocuğunun odasını ayıramamıştır. Kocaya da yatakta yer kalmamıştır. Gariban erkek kıyıda köşede kaderine razı olmuştur.

Horlama nedeni ile yataktan gönderilen erkekler de son gruptur. Her iki taraf da halinden memnun görünse de evliliğin için boşalmaktadır.