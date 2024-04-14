Hakan Mengüç'ten "aşk" tanımınızı değiştirecek açıklama: Aşk sandığınız şey "yasak meyve etkisi" olabilir!



Peki ulaşamadığımız bize neden çekici gelir, işte bunu açıklayan üç neden:



YASAK MEYVE ETKİSİ

İnsanlar ulaşamadıkları kişileri daha çekici bulurlar. Bu, sadece fiziksel olarak ulaşamamakla ilgili değildir; bazen bir kişinin yanında olursunuz ama o kadar çok duvarı vardır ki, ona ulaşamazsınız. Ve insan, o sırada bir tür hipnoza girer ve karşısındaki insanın duvarlarını aşmak için elinden geleni yapar; tek hedefi o kişi olur. Bilinçaltımız, ulaşamadığımız kişilere ve nesnelere her zaman daha fazla ilgi duymuştur. Elması bu kadar değerli kılan, onun kıt ve bulunmaz olmasıdır; bir şeye ulaşamadığımızı hissettiğimizde, o şeyler bilinçaltımıza daha çekici gelir. Sınırlı sayıda üretilen bazı ürünler de bu yüzden insanlara daha çekici gelir. Bu nedenle, şunu bilmelisiniz ki, karşınızdaki kişi bulunmaz hint kumaşı değildir. Sizin ona ulaşamamanız veya onun size duvarlar koyması, sizinle ilgilenmemesi, sizin gözünüzde onu daha değerli kılıyor. Bunu fark etmeli ve gerçeği görebilmelisiniz.



DEĞERSİZLİK HİSSİ

İnsanlar bazen ulaşılamayan insanları takıntı haline getirirler, çünkü ancak o kişinin sevgisini kazanırsa mutlu olacaklarına dair bir yanlış inanç geliştirirler. Bu kişiler, narsist insanlara çekilirler veya narsist insanlar bu kişileri hemen tespit eder ve bulur. Ardından, kişi sevgilisinin sevgisini kazanabilmek için var gücüyle çabalar; fakat sevgilisi tarafından her reddedilişinde, ona olan tutkusu katlanarak büyür. Artık tek amacı, sevdiğinin takdirini kazanmak, ondan övgü almak olur. Ancak sevdiği güzel şeyler söylediğinde ve sevgisine karşılık verdiğinde değerli olacağına inanır. Böylelikle, zamanını boşa harcar; aylar ve belki yıllar geçer. Ama bilmez ki karşısındaki ona hiç değer vermeyecektir; hatta bilir ki, ona değer verirse bu oyun bitecektir.