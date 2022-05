Hayatınızdaki insanın kıskançlığı kişilik bozukluğunun habercisi olabilir!

Narsisist Kişiler Tedavi Edilebilir mi?

Freud narsisistik hastaların terapiste libidinal yatırım yapamayacağı savından hareketle aktarım ilişkisi kuramayacaklarını iddia ederek onları tedavi edilemez bireyler olarak nitelendirmiştir. Kohut ise hastanın çocukluğunda karşılayamadığı insani ihtiyaçların terapist tarafından karşılanmasına dair bir süreç olarak değerlendirmiştir.

Narsistik kişiler terapi de direnç gösterirler tedavi edilebilmesi için öncelikle kişinin bu rahatsızlığa sahip olduğunu kabul etmesi gerekir. Narsisistik kişilerin kendini her zaman haklı bulma ve hayattaki problemlerin kendilerinden kaynaklanmadığını düşündükleri için tedavi olmaları ancak durumu kabullenmeleri ile mümkün olabilecek bir şeydir. Bu yüzden %100 hastalığı tamamen geçirecek bir tedavi bulunmaz fakat kendi kişiliğini kabul etmesi ile hastanın kendisi üzerinde farkındalığı arttırılarak davranış ve belirtilerinde düzelme sağlanabilir. Bu hem hastanın kendisi hem yakınları için olumlu sonuçlar doğuracaktır.

