Hayatınızdaki insanın kıskançlığı kişilik bozukluğunun habercisi olabilir!

İlişkilerde Narsist kişiler Nasıldır?

Bu konuda litaratür incelendiğinde Narsisist bireylerin libidinal enerjileri kendi benlikleri etrafında yoğunlaştığı için diğer kişi ve nesnelere yönlendirilecek ilgi ve sevgi kapasiteleri sınırlı olduğu bilinmektedir (Campbell ve Foster, 2002). Erken dönem ilişkilerinin sonraki ilişkiler için ilk çocukluk döneminde yaşanılan hayal kırıklıklarından dolayı bu kişiler sonraki ilişkilerinde benzer hayal kırıklıklarını ve incinmeyi yaşamamak adına ilişkilerinde narsisizmi bir maske olarak kullanacaktır (Ozan vd., 2008)

Narsisist kişiler her ne kadar öfkeli, kibirli ve empatiden uzak kişiler olsalar da Kernberg (1975)'e göre bu kişilerin kötü bir sosyal yaşamları yoktur. Dış çevrenin beğenisine, ilgisine ve onaylarına o kadar yoğun biçimde ihtiyaç duyarlar ki yakın ilişkilerindeki kişiye adeta "bağımlı" oldukları düşünülür. Oysa narsisist birey için bir başkasına bağlılık geliştirmesi oldukça güçtür. Romantik ilişkilerinde partnerlerinden temel beklentileri o kişilerin kendilerini iyi hissettirmeleridir. Kurdukları ilişkiler sadece çıkar amaçlıdır. Kendilerini yüceltmek, daha üstün görmek ve göstermek için ilişki kurarlar. Sıklıkla başkalarını kıskanır ya da başkalarının kendisini kıskandığına inanır. Elde ettiği kişiyi bir anda bırakabilir, çünkü oradaki doyuma ulaşmıştır ve başka kendini tatmin edecek kurbanlar aramaya başlar. Olaylar ya da problemlerde kendini suçlu görmezler. Başkalarının duygularını ve gereksinimlerini anlamak istemez. Empati yapamazlar ve zaman zaman agresif ve öfkeli tavırlar sergileyebilen kişilerdir. Bu nedenlerle ilişkilerde bencil, ben-merkezcil olarak tanınırlar. Ama gerçek şudur ki bu kişiler başkalarını sevmeyi başaramadıkları gibi kendilerini de sevmeyi başaramamaktadırlar.

Campbell ve Miller (2011) narsisist kişileri "Çikolatalı Kek" meteforuna benzetmişlerdir. narsisistle ilişki yaşamanın tıpkı çikolatalı kek yemek gibi başlangıçta cazip olduğunu düşünseler de zaman içerisinde kişinin bundan pişmanlık duyacağını belirtmişlerdir. İlişkinin ilk zamanlarında "ideal ve uygun partner" imajı yaratan narsisist kişiler sonradan şiddet eğiliminde olabilirler.