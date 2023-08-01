İlişkilere yeni bir bakış! Hayır diyemeyenler için "sınır çizme rehberi"

Sınırlar, kabul edilebilir davranışlar, beklentiler ve kişisel sınırlar için kılavuzlardır. Sınırlar, hayatınızdaki arkadaşlarınıza ne istediğinizi ve kabul edeceğinizi netleştirir.
Zorbalık ve manipülasyon gibi belirli davranışlar asla kabul edilemez olsa da, sınırlarınızı paylaşarak iyi niyet konusunda aşırıya kaçmayı durdurabilirsiniz. Psikologlar, bazen gerçekten hoşlandığınız arkadaşlarınız olsa da, bu kişilerin davranışlarını analiz ederken dikkatli olmayı öneriyor.
Habersiz evinize gelmek, yaptığınız her şeye dahil olmak gibi sınırlarınızı zorlayan davranışlar gösterebilirler. İşte bu noktada "hayır" demeyi bilmek oldukça önemli.
Çizdiğiniz bu çizgiler hem size hem de arkadaşlarınıza yardımcı olur. Arkadaşlarınız ne giydiğinizi eleştirebilir veya maraton koşma hedefiniz konusunda kendinizi kötü hissetmenize neden olabilir. Kendinizi bu şekilde hissediyorsanız, siz fark etmeden, bir çizgiyi geçiyor olabilirler.
NEDEN SINIR ÇİZMELİYİZ?
Sınırları aşan davranışları reddetmek, onunla uğraşmaktan genellikle daha kolaydır. Ancak kaçınma başa çıkma uyumsuzdur. Sorunla doğrudan yüzleşmek yerine, bu başa çıkma şekli stres ve endişe yaratabilir. Sınır tanımamanın diğer yaygın davranışları arasında kızgınlık ve sıkıntı yer alır.
Başkalarının sınırlarınızı aşmasına izin vermek, sizin için sağlıksız sonuçlar doğurur. Duygularınızı paylaşmaya veya hayır demeye isteksiz olmak, diğer kişinin ne hissettiğinizi ve beklediğinizi bilmesini de engeller.
Sınırlarınız hakkında bir tartışma oluşturmak, siz ve arkadaşınız arasında açık iletişime ve karşılıklı anlayışa katkıda bulunabilir. Böyle bir konuşma yapma düşüncesi gerginlik veya korku duyguları yaratabilse de, bilimsel bir çalışma, zorluklar hakkında sohbet eden arkadaşlar arasında yabancılara kıyasla daha düşük stres seviyeleri tespit etti.
Araştırmacılar, genç ve yaşlı kadınlar arasında işbirlikçi problem çözme sırasındaki iletişimi analiz ettiler. Sonuçlar, tartışma zorlu bir konu hakkında olmasına rağmen, arkadaşlar arasındaki iletişimde stres hormonu olan kortizol düzeylerinin azaldığını gösterdi.
SAĞLIKLI SINIRLAR NASIL ÇİZİLİR?
Peki bu ilişkilerde sağlıklı sınırları çizmek için ne yapmalı? İyi sınırlar açık, tutarlı ve herkes için doğru alan sunar. Aktif olarak dinlemeyi, sorular sormayı, samimi olmayı ve hatta tartışma riskini hafifletmek için mizah kullanmayı deneyebilirsiniz.
"Ben" ifadelerini kullanmayı, suçlama içeren bir dili geride bırakarak bu sınırları çizmeyi denemeniz bu noktada önem taşıyor.
Yapabileceğiniz en kaliteli arkadaşlığa sahip olmak için, arkadaşınızın da koymak isteyeceği sınırlara saygı duymanın ve onları desteklemenin önemini tartışın. Sınırlarımızı paylaşarak, bir empati ve anlayış kültürü geliştiririz. Karşılıklılığı onurlandırmak ikiniz için de bir kazan-kazan durumudur.