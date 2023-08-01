İlişkilere yeni bir bakış! Hayır diyemeyenler için "sınır çizme rehberi"

Sınırlar, kabul edilebilir davranışlar, beklentiler ve kişisel sınırlar için kılavuzlardır. Sınırlar, hayatınızdaki arkadaşlarınıza ne istediğinizi ve kabul edeceğinizi netleştirir.

Zorbalık ve manipülasyon gibi belirli davranışlar asla kabul edilemez olsa da, sınırlarınızı paylaşarak iyi niyet konusunda aşırıya kaçmayı durdurabilirsiniz. Psikologlar, bazen gerçekten hoşlandığınız arkadaşlarınız olsa da, bu kişilerin davranışlarını analiz ederken dikkatli olmayı öneriyor.

Habersiz evinize gelmek, yaptığınız her şeye dahil olmak gibi sınırlarınızı zorlayan davranışlar gösterebilirler. İşte bu noktada "hayır" demeyi bilmek oldukça önemli.