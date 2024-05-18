Klinik Psikolog Esra Ezmeci açıkladı! "Sakın bu kişilerle evlenmeyin.."

Bilinç dışı, olumsuz kişilik özellikleri olan kişileri çekici kılar. Çünkü bilindiktir, güvenlidir. Geçmişte de aynı tabloyu yaşamışsınızdır. Partner seçimi bilinçli süreçlere dayanıyor olsaydı kişi elbette anne-babasına benzeyen kişiye karşı sevgi, aşk gibi duygular besleyemezdi. Ve bu olumsuz duyguları iki katına çıkaran insanları elbette seçmezlerdi.

Partnerimizi seçerken odak noktası bizi yetiştiren kişilerin baskın özellikleridir. İlkel beyin çocukluğunuzda yaşadığınız sahneleri size yeniden hazırlar. Bunu yaralarımızın iyileşmesi için yapmak ister. Karşılanmayan çocukluk ihtiyaçları, bakım, korunma, empati, güvenlik, engellemeden yaşamak gibi karşılanmayan ihtiyaçların depolandığı alandır bilinçdışı kurulmaya çalışan evlilik... Kişi bilinç dışının da etkisiyle kendisine veya yakın bir tanıdığına (anne, baba veya yakın akrabalar) ait özellikleri üçüncü kişiye yani partnerine aktarır. "Tıpkı annem-babam gibisin" cümlesini de aslında bundan ötürü duyarız.

Örneğin bu durum şu şekilde karşınıza çıkacaktır: Çocukluğunuzda git gelleri olan ve sizi uzun süre yalnız bırakmış bir ebeveyne sahip olduysanız, yetişkinlikte de partner seçiminizde terk edilme hissinizi size çok daha güçlü yaşatacak birini, çok çekici bulacaksınızdır. Bu durumu yaşama nedeniniz bilinç dışının size bu aynı durumu yaşatarak bunu düzeltme isteğidir. Beyniniz eksik yaşadığınız yetersiz duyguları ilk dönemlere sizi döndürerek yarım kalan noktaları tamamlamak yani aslında yarım kalan işi bitirmek ister. Bilinç dışının ilişkinizde sizi nasıl yönlendirdiğine bakmak isterseniz gereksinim, korku ve üzüntülerin ilişki geçmişinde iki-üç nesli geriye doğru izlendiğinde sistematik şekilde ilerlemiş olan durumlar bilinç dışı geçmişinizi anlamınızı sağlar.



ÖFKESİNİ DIŞARI VURAMAYAN ÇOCUK İSYANKAR OLUR

İlişki ilerledikçe de açığa çıkan çatışmalarla birlikte hayatımızda yer edinmiş bu figürlerin veya kendimizin de etkisiyle bu kişilik özelliklerini partnerimize yansıtmaya başlarız. 'Sen değiştin, sen benim bildiğim insan değilsin artık' cümlelerini duymamız da bundandır aslında. Yani bize mutsuzluk vermiş olsa da çoğumuz eski ilişkileri tekrarlamak için koşullanmışızdır. Örneğin ailenizde hep anne-babanızın ilişkisini veya kardeşlerinizi kurtarmaya çalıştıysanız kendisinin de kurtarılmasına ihtiyacı olan bir eş seçmeniz muhtemeldir. Bunlar tekrarlayan döngülerdir. Yani çocukluğunuzda size zarar veren o ortamdan kurtulmuş olsanız bile ister istemez aynı psikolojik ortamı kendimize sağlarız.



Bazen de bu kişileri bu sefer başka olacak inancıyla hayatımıza çekeriz. Örneğin babası duygusal soğuk olan birinin soğuk bir partner seçimi bilinç dışının ona babanı değiştirmek ve onu kazanmak için bir şansın daha var gibi hissettirir. Ya da seçimlerimizi karşılanmayan ihtiyaçlarımızı karşılama çabası belirler. Anne-babanın doyurmadığı ihtiyaçları karşılayacağına inandığımız bir partner seçimi yaparız. Örneğin içinde isyankar bir çocuk taşıyıp bunu dışarı vuramayan biri, kendini asi bir kişiye kaptırabilir. Partnerimizde geçmişte bastırmış olduğumuz beklentileri ve duyguları görürüz. Ve bu durumları da partnerimize yansıtarak yani aslında kendimize ait olan özellikleri onda görmeye başlarız. Örneğin partnerinize karamsarlığınızı yansıtırsınız.



Bu tabloda ilk kişinin karamsarlığı hiç bitmezken diğerinin ona verdiği tepki ile birlikte daha da güçlenir. Ve artık iki kişi için birliktelik eziyet haline gelir. Birbirlerinden nefret ederler. Ama aslında nefret ettikleri kendilerinin içindeki yansımalardır.