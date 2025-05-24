Klinik Psikolog Esra Ezmeci açıkladı: Sevildiğinizi nasıl anlarsınız?

Her şey yolunda gibi görünüyor... Sabahları 'Günaydın' mesajı geliyor, akşamları belirli saatlerde konuşuluyor, birlikte planlar yapılıyor. Hayatınızda biri var ve o kişi düzenli olarak sizinle. Ama yine de bir soru usulca düşüyor zihne: Ben gerçekten seviliyor muyum? Bu soru çoğu zaman yüksek sesle sorulmaz. Geceleri yastığa başınızı koyduğunuzda içinizi kemiren bir düşünce olarak belirir. Ve her seferinde başka bir yanıtla geçiştirilmeye çalışılır. Ancak herkesin içinde aynı arayış vardır: Olduğu haliyle, tüm kusurlarıyla, kararsızlıklarıyla, huysuzluklarıyla, gerçekten sevilmek. Peki bir ilişkide gerçekten sevildiğimizi nasıl anlarız?

SEVEN YARGILAMAZ

Gerçek sevgi yargı içermez. Hepimizin hatalar yaptığı, kendinden uzaklaştığı zamanlar olur. Gerçekten sevilen biri, bu anlarda da yalnız bırakılmaz. En iyi versiyonunuz kadar, en kırılgan ve yıpranmış halinizle de kabul edilirsiniz. Sevilmek, hata yapabilme hakkının da tanınmasıdır. Hayat her zaman doğru insanları karşımıza çıkarmaz. Belki bir zamanlar yeterince sevilmediğinizi hissettiniz, belki de ihtiyaçlarınız hiç görülmedi. Ama bu, sizin sevgiye layık olmadığınız anlamına gelmez. Belki de doğru kişi henüz gelmedi, belki de sevgi dilinizle uyuşmayan biriyleydiniz. Herkesin sevgi dili farklıdır. Kimisi dokunarak, kimisi sözcüklerle, kimisi ilgiyle sever. Partneriniz sürprizler yapıyor olabilir ama sizin ihtiyacınız güvense, sevilmediğinizi hissedersiniz. Bu yüzden kendinize sormanız gereken ilk soru şudur: "Ben nasıl sevilmek istiyorum?"