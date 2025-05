Klinik Psikolog Esra Ezmeci açıkladı: Sevildiğinizi nasıl anlarsınız?

HER İLGİ AŞK DEĞİLDİR

Bazen biri hayatınıza girer ve size öyle davranır ki, "Bu beni çok seviyor" dersiniz. Ama ufak bir kriz anında ilgisini çekip gider. O zaman anlarsınız: Size değil, sizden aldığı hisse bağlıymış. Gerçek sevgi, ihtiyaçlar karşılandığı sürece var olmaz. Gerçekten seven biri, hiçbir şey beklemeden de yanınızdadır. İlgisini yitiren, uzaklaşan biri belki de sadece kendi boşluğunu sizinle dolduruyordu.

Sevildiğinizi hissedememeniz her zaman sevilmediğiniz anlamına gelmez. Belki de çocukluktan kalma bir inanç sizi engelliyor: "Ben sevilmem." Bu inanç, gelen sevgiyi tanımakta zorluk yaşatır. Çünkü içten içe hep bir şüphe vardır: "Seviyorsa, bir çıkarı vardır."

Bu nedenle sevgiyle tanışmak, önce kendini tanımaktan geçer. Bazen sevgi vardır ama siz onu alamayacak durumdasınızdır. Çünkü sevgisizliğe o kadar alışmışsınızdır ki, gerçek sevgiyi görünce korkarsınız, kaçmak istersiniz.