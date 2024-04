Klinik Psikolog Esra Ezmeci cevapladı: "Aldatıldığınızı nasıl anlarsınız?"

TEKNOLOJİ ARTIK BÜYÜK BİR SORUN Çiftlerin birbirlerine karşı saygı ve sevgilerinde azalma yaşanmasının temel sebeplerinden biri de teknolojinin hayatımıza çok yoğun bir şekilde girmesiyle birlikte etkili olan sosyal medyadır. Teknolojinin bu denli ilerlemesi kişide çağdan geri kalma korkusu yarattığı için sosyal medya aracılığı ile sürekli dünyayı takip etmek durumundayız. Bu da bizleri ister istemez birçok kişiyle etkileşim ve iletişime sürüklüyor. Her yeni gördüğümüz resim, tasarım, ışığa kendimizi teslim ediyoruz. İşte mikro aldatma da aynı bu şekilde önce kendine çekiyor, sonra da onun etkisiyle yaşamımızı dönüştürmeye başlıyoruz. Aklımız karışıyor bilinçli düşünme kısmı devre dışı kalıyor ve tamamen haz odaklı yaşamaya başlıyoruz. Bundan ötürü de mikro aldatma artık kişinin gözünde normalleşiyor. Ve artık bu durum da doğallaştırılarak bize pazarlanıyor ve partnerimizde hayal edip yaşayamadığımız şeyleri bir başka kimseler tarafından karşılama yoluna doğru ilerliyoruz. Sonrasında ne olacağını düşünmeden tamamen bilinçsiz bir şekilde bu yola kapılıp gidiyoruz.





MİKRO ALDATMANIN DÖNÜŞÜ OLUR MU?

Peki mikro aldatmanın ilişkiye verdiği zarardan sonra ilişki tekrardan toparlanabilir mi? Çok uzun bir süre ilişki için sabırla mücadele edilebilecekse elbette bu durumun geri dönüşü olacaktır. İlişkinin en temel yapıtaşı olan güvenin inşası için çiftin birlikte çalışması gereklidir. Bunun hızlıca hemen gerçekleşebilecek bir yolu yok. Çiftin her konuda birbirine karşı açık ve dürüst olması gerekiyor. Her iki kişinin de aradaki duygusal bağı onarabilmek adına birbirine sık sık zaman ayırması ve çaba göstermesi gerekiyor.



SEBEP İLGİ AÇLIĞI

Aldatan kişilerin çoğu her ne kadar bu durumun farkında değilmiş gibi davransalar da genellikle bunu kasti olarak gerçekleştiriyorlar. Bu kişiler eksik olan duygusal ihtiyaçlarını bu şekilde sağlıksız bir yolla karşılamaya çalışıyor. Kendine olan güvensizliklerini başkasının ilgisiyle kapatmaya çalışıyor. Bazen de aslında tek eşli olmak isterken aynı zamanda kendi içlerinde halledemedikleri psikolojik problemlerle baş etmeye çalışıyor olabilirler. Kişi bu durumları genellikle benim yaptığım şey aldatma değil diyerek normalleştiriyorlar.