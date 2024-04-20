Klinik Psikolog Esra Ezmeci cevapladı: "Aldatıldığınızı nasıl anlarsınız?"

Toplumumuzu sağlıklı şekilde ayakta tutacak olan şey, çekirdek ve geniş ailedir. Bu ikisinin birbirine uyumlu, sınırları koruyan, sevgi, saygı içeren bir şekilde kaynaşıyor olması önemli. Ancak sınırları aşan yakınlaşmalar; tehlikeli sonun başlangıcıdır. Mikro aldatma kavramını öğrenelim, sınırlara dikkat edelim.

ESRA EZMECİ Giriş Tarihi: 20.04.2024 09:27 Güncelleme Tarihi: 20.04.2024 09:32 PAYLAŞ ABONE OL

Mikro aldatma hayatımızda yavaştan yerini almış bir kavram. Peki nedir mikro aldatma? Mikro aldatma, birlikte olduğunuz kişinin ilişkinize olan duygusal ve fiziksel bağlılığından emin olmamanıza yani sorgulamanıza neden olan tüm davranış ve hareketleri içerir. Örneğin partnerinizin beğendiği bir kişiye düzenli bir şekilde yazması ve sosyal medya paylaşımlarını takıntılı bir şekilde eksiksiz beğenmesi... Mikro aldatmayı anlamak çok zordur. Çünkü bu durum genellikle kişinin bu duruma bakış açısıyla ilgili olarak öznel bir kavramdır. Örneğin partnerinizin yeni tanıştığınız insanlara sizle birlikte olduğundan bahsetmemesi belki birçok kişi tarafından önemsiz diye nitelendirilebilir. Belki siz bu durumu şüpheli bir hareket olarak görebilirsiniz.



ACABA ALDATILIYOR MUYUM?

Partnerinizin sizi aldatması ile ilgili şüpheleriniz varsa ya da mikro aldatma gibi bir durumun var olup olmadığını anlamak istiyorsanız özellikle şu durumlara dikkat edebilirsiniz.

1. Yanınızdayken telefonuyla o kadar meşgul ki sanki yanınızda yokmuş gibi hissettiriyor.

2. Onunla ilişkiniz hakkında konuşmak istediğinizi söylediğinizde ve doğrudan bazı sorular yönelttiğinizde hesap soruluyormuş gibi hissedip gerilir.

3. Ona birilerinin gönderilerini beğenmesi, takip etmesi gibi durumlardan rahatsız olduğunuzu bildirdiğinizde kendini hemen savunur.

4. Bir psikolojik baskı yöntemi olarak başkalarının çok güzel veya yakışıklı olmasından bahseder fakat size doğrudan neye ihtiyacı olduğunu ifade edemez.

5. Onunla tartışma yaşadığınızda uzun süre kendi kabuğuna çekilir ya da sizinle tamamen tüm iletişimi koparır. Partnerinizin sizi aldatması ile ilgili şüpheleriniz varsa ya da mikro aldatma gibi bir durumun var olup olmadığını anlamak istiyorsanız özellikle şu durumlara dikkat edebilirsiniz.1. Yanınızdayken telefonuyla o kadar meşgul ki sanki yanınızda yokmuş gibi hissettiriyor.2. Onunla ilişkiniz hakkında konuşmak istediğinizi söylediğinizde ve doğrudan bazı sorular yönelttiğinizde hesap soruluyormuş gibi hissedip gerilir.3. Ona birilerinin gönderilerini beğenmesi, takip etmesi gibi durumlardan rahatsız olduğunuzu bildirdiğinizde kendini hemen savunur.4. Bir psikolojik baskı yöntemi olarak başkalarının çok güzel veya yakışıklı olmasından bahseder fakat size doğrudan neye ihtiyacı olduğunu ifade edemez.5. Onunla tartışma yaşadığınızda uzun süre kendi kabuğuna çekilir ya da sizinle tamamen tüm iletişimi koparır.