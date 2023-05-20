Klinik Psikolog Esra Ezmeci vazgeçilmez insan olmanın sırrını verdi!

Günümüzde ilişkileri, sağlıklı bir şekilde yönetmek ne yazık ki mümkün olmuyor. Eril ve dişil dengeler, bozulduğundan ilişkilerin dengeleri yıpranıp ilişkilerin ve evliliklerin bitmesine yol açabiliyor. İlişkilerden kolay vazgeçmeye neden olan birçok sebep var. Kişilerin kendilerini tam olarak tanıyamadıkları için ne istediklerini bilememeleri ilk sebep. Kendi güven konusunda problem yaşamalarını da, bağlılık değil bağımlılık üzerine bir ilişki inşa etmelerine sebep oluyor.



Vazgeçilmez insan yoktur ama çok daha zor vazgeçtiğimiz, iz bırakan insanlar kesinlikle vardır. İlgi çeken, girdiği ortamın enerjisini değiştiren, duruşuna, söylediklerine saygı duyup etkilendiğimiz kişiler...



Vazgeçilmez olmak için düşünce, duygu ve davranış dünyamızda bazı durumlara ihtiyacımız var. Bu durumda en önemlisi de kişinin hala kendine saygı duyuyor ve değerli hissediyor oluşudur. Unutmayalım ki, siz kendinize nasıl davranırsanız, başkaları da sizlere öyle davranır.

İlişkide vazgeçilmez olmak için neler yapabiliriz, bunlara beraber bakalım.