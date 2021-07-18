Mutlu olmanın anahtarı: Çift terapistlerinden ilişkinizi kurtarmaya yarayacak 8 önemli tavsiye

Araştırmalar, gün içinde iletişim halinde kalmanın veya aynı anda yatmanın basit ama etkili alışkanlıklar olduğunu belirtiyor. İlişkinizin gelişmesine yardımcı olabilen bu davranışlar sayesinde kendinizi ilişkinizde daha rahat hissedebilirsiniz. Fakat bundan daha fazlasını da yapmak mümkün.

Giriş Tarihi: 18.07.2021 15:38 Güncelleme Tarihi: 18.07.2021 15:40 ABONE OL PAYLAŞ

Bu durum oldukça açık görünse de, birçok terapist ve psikolog bize bu küçük eylemlerin yakınlık ve güven yaratmak için gerçekte ne kadar önemli olduğunu söyler. İlişki dinamiğiniz için işe yarayan bir yol bulun ve bu alışkanlıkları uygulamaya başlayın. İşte o alışkanlıklar…

AÇIKÇA VE ÖZGÜRCE KONUŞUN Bunun nedeni, iletişimin ilişki uzmanları tarafından herhangi bir ilişkinin merkezi bir parçası olarak görülmesidir. Partnerinizin tüm korkularınızı, umutlarınızı ve inançlarınızı anlamasına olanak tanır ve size aynı fikirde olmadığınızda birbirinizi söyleme şansı verir. İletişim sadece konuşmakla ilgili değildir, aynı zamanda dikkatiniz dağılmadan partnerinizi aktif olarak dinlemekle ilgilidir. BİRLİKTE AKTİVİTELERE DAHİL OLMAK Konularla ilgili benzer faaliyetlerin veya görüşlerin paylaşılması, güçlü bir ilişki için bir reçete gibi görünüyor. Bazı araştırmalara göre, stressiz ve yakınlığınızı artıran herhangi bir aktivite, daha mutlu ilişkilerle ilişkilendirilir. Bu, her ikinizin de faaliyete ne kadar bağlı olduğunuza bağlıdır. Bu sayede ilişkinizi güçlendirebilir, birlikte yaptığınız her şey daha fazla ortak yönünüzü keşfetmenize yardımcı olur. GÜN İÇERİSİNDE İLETİŞİMDE KALIN Partnerinize bir iltifat mesajı göndermek, sizi güldüren komik bir fotoğraf ya da sadece olumlu bir yorum yakınlık duygusu yaratabilir. Onları düşündüğünüzü bildirmek için onlara mesaj göndermeniz, bağlantınızı güçlendirebilir. Bu sayede çiftlerin ilişkiden daha memnun olmalarına yardımcı olacaktır.

KÜÇÜK ŞEYLERE ÖNEM VERİN Küçük detaylara önem vermek, eşinizin daha önce hiç görmediğiniz ince noktalarını ve ihtiyaçlarını fark etmeye başlayabileceğiniz anlamına gelebilir. Bu sayede aslında ilişkinizde eskisinden çok daha farklı bir dinamik yakalayabilirsiniz. Çiftlerin aslında daha önce görmedikleri yönlerini birbirlerine göstermeleri, onlar arasındaki özel bağı da güçlendirecektir. BİRBİRİNİZE İLTİFAT EDİN Birbirinize minnettarlığınızı ve takdirinizi ifade etmek, ilişkinin sağlam bir temele oturmasını sağlıyor. Bu durum, çiftlerin birbirlerine ne kadar harika olduklarını söylemekten, görünüşlerine ve kıyafetlerine iltifat etmekten veya takdir etmeye kadar kadar her şey olabilir. Araştırmalar, bunun, düşük özgüvene sahip partnerlere yardımcı olabileceğini ve iltifat içeren ilişkilerin daha uzun vadeli olabileceğini ortaya koydu.

BİRLİKTE GÜLÜN Hepimiz biliyoruz ki, kahkaha tüm ilişkiler için sosyal bir bağ ve bizi sihirli bir şekilde yakınlaştıran bir şey olabilir. Aslında, dünyayı aynı şekilde gördüğünüzü hissettiğinizde birlikte gülmenin sizi birbirine yaklaştırdığı tespit edilmiştir. Görünüşe göre kahkaha, sizi sevdiğiniz kişiye her zamankinden daha yakın hale getiriyor ve ilişkinizi güçlendiriyor. SORUNLARINIZI AYNI GÜN ÇÖZÜN Aşk her zaman muhteşem değildir ve tartışmalar ortaya çıktığında onlarla sağlıklı bir şekilde ilgilenmek önemlidir. En doğru davranış, mümkünse aynı gün konuyu konuştuğunuzdan ve sorunun üstesinden birlikte geldiğinizden emin olmaktır. Aslında, araştırmalar, sorunun üzerinden bir gece geçtikten sonra ilişkideki olumsuzluktan kurtulmanın daha zor olduğu, bu nedenle birkaç gün boyunca uzamasına izin vermemenin daha iyi olduğu bulunmuştur.