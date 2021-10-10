Neden vazgeçmiyoruz: Toksik bir ilişkiyi ısrarla sürdürme sebepleri

İnsanların uzun zaman önce toksik ve sağlıksız ilişkilerde kalmalarının bazı nedenlerinin ardındaki psikolojide derin bir anlamı bulunuyor. Aslında yaşanmış birçok şey, farklı korkular, bu ilişkilere insanların saplanıp kalmasına neden olabiliyor. İşte toksik ilişkiyi sürdürmenin nedenleri;

Bir araştırmaya göre, yalnız kalma korkusu, kusurlu bir eşe sahip olmanın bekar olmaktan "daha iyi" olarak değerlendiriliyor. Bu nedenle insanlar yıkıcı ilişkiler içinde kalmasına ortam hazırlanıyor. gerçekte bunda kesinlikle yanlış bir şey olmamasına rağmen, çevremizdeki insanlar bazen insanlara bekar ya da "yalnız" olmanın olumsuz bir şey olduğunu düşündürebilir.

Düşük benlik saygısına sahip olmak

Araştırmalar ayrıca, düşük benlik saygısına sahip kişilerin sağlıksız ilişkilerde kalma eğiliminde olduğunu göstermektedir. Bu kadar uzun süre istismar ve toksik davranış yaşadıktan sonra, insanların eşlerinin toksik davranışları için hatalı olduklarına inanma tuzağına düşmeleri kolay olabilir. Düşük benlik saygısı, insanların kendi değerlerini ve ilişkiye ne getirdiklerini sorgulamalarına da neden olabilir.

Eşlerinden ve eylemlerinden kişisel olarak sorumlu hissetmek

Hoş olmayan bir durumdan veya yüzleşmeden sonra, istismarcı bazen durumu tersine çevirecek ve partnerinin suçlu hissetmesine veya öyle olmasa bile bir şekilde hatalıymış gibi hissetmesine neden olacaktır. Bu genellikle "gaslighting" olarak bilinir.

Bu davranış genellikle yavaş yavaş gelişir, bu nedenle bir kişinin bunun olduğunu fark etmesini zorlaştırır. Kaygı hissetmek, kafa karışıklığı ve kendinize ve eylemlerinize güvenememe, "gaslighting" işaretleridir.