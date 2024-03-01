Partnerinize kavgada bile söylememeniz gereken 6 şey! İlişkiyi doğrudan yıkıma sürüklüyor...

Psikolog Jeanette Fegan'a göre, partnerinize söylemekten kaçınmanız gereken 6 şey:
"FAZLA TEPKİ VERİYORSUN"
Fegan, bu tür bir iletişimin geçersiz kılıcı ve incitici olabileceğini ve partnerinizin düşüncelerinin önemli olmadığını' düşünmesine yol açabileceğini açıklıyor.
Aslında, 'Her zamanki gibi aşırı tepki veriyorsun' şeklinde bir cümle söylemek, kişinin duygularını göz ardı ederek kendilerinden şüphe etmesini sağlayan gaslighting özelliklerine işaret edebilir.
Danışman şunu söylüyor: "Kötü ifadeler yerine partnerinizin neyi neden söylediğini veya yaptığını sorgulayın, böylece siz onu, o da sizi daha iyi anlayabilir."
"BENDEN DAHA ÇOK ÖNEMSİYORSUN (BİRİNİ/BİR ŞEYİ)"
Yaşam koçu Lorena Bernal, bu tür ifadelerin partnerinizin duygularını üstlendiği ve onları bazı şeylerle suçladığı için incitici olabileceğini ve size gösterdikleri sevgiyi geçersiz kılma riskiyle karşı karşıya olduğunuzu söylüyor.
Bernal, "Bu, altta yatan duygu veya endişelerinizi ele almaya odaklanmak yerine, eylemlerini ve önceliklerini haklı çıkarma ihtiyacı hissettikleri savunmacı bir tepkiye yol açabilir" diye açıklıyor.
Çiftleri, 'ihmal edildiklerini' veya 'daha fazla desteğe veya ilgiye ihtiyaç duyduklarını' suçlama olmadan birbirlerine bildirmelerini ve anlayış için alan açmalarını tavsiye ediyor.
"HİÇ DİNLEMİYORSUN"
Bernal şunları söylüyor: "Partnerinizin sizi asla dinlememesi pek olası değil, bu nedenle bu ifadeyi doğası gereği abartılı ve yanlış."
Bunun diğer kişiyi savunmaya yöneltebileceğini ve partneriniz hakkında olumsuz bir yargıya varmak anlamına geldiğini açıklıyor. Danışman, 'Dinlediğini hissetmediğimde kendimi kötü hissediyorum' gibi bir şey söylemenizi öneriyor.
"SAÇMALIYORSUN"
İlişki koçu Heather Garbutt şöyle açıklıyor: "Bir zorluk hakkında konuşurken, diğer kişinin durumu nasıl değerlendirdiğini anlamak her zaman önemlidir." Diğer kişinin duygularını doğrulamanın ve bu duyguların nereden geldiğini anladığınızı göstermenin önemli olduğunu vurguluyor.
"BU DA TIPKI DAHA ÖNCE YAPTIĞIN GİBİ…"
Bernal, 'mevcut bir anlaşmazlık sırasında geçmiş çatışmaları gündeme getirmenin' çözüm sürecini geciktirebileceğini ve engelleyebileceğini, bu durumun ilişkinin duygusal iklimini olumsuz yönde etkileyebileceğini söylüyor.
Böyle bir şey söylemek aşırı tepkilere yol açabilir, çünkü tartışmanın odağını o anki soruna değil başka bir şeye kaydırılır. Konuşmayı konunun bağlamından ve odağı çözümden uzaklaştırır. Bernal, "Bu, partnerinizin sürekli olarak inceleniyormuş gibi hissetmesine ve geçmişteki hataların hiçbir zaman gerçekten affedilmeyeceğine inanmasına neden olabilir, bu da ilişkideki güveni ve samimiyeti baltalayabilir" diye açıklıyor.
"SANA SÖYLEMİŞTİM"
Sinir bilimci ve insan davranışı uzmanı Eldin Hasa şunları söylüyor: "Bu ifadeyi kullanmak bir üstünlük duygusu ima eder ve partnerinizin özgüvenini zedeler. "Nörolojik olarak stres tepkisini tetikleyerek etkili problem çözmeyi ve iletişimi engeller."