Partnerinize kavgada bile söylememeniz gereken 6 şey! İlişkiyi doğrudan yıkıma sürüklüyor...

Danışman şunu söylüyor: "Kötü ifadeler yerine partnerinizin neyi neden söylediğini veya yaptığını sorgulayın, böylece siz onu, o da sizi daha iyi anlayabilir."

Aslında, 'Her zamanki gibi aşırı tepki veriyorsun' şeklinde bir cümle söylemek, kişinin duygularını göz ardı ederek kendilerinden şüphe etmesini sağlayan gaslighting özelliklerine işaret edebilir.

Fegan, bu tür bir iletişimin geçersiz kılıcı ve incitici olabileceğini ve partnerinizin düşüncelerinin önemli olmadığını' düşünmesine yol açabileceğini açıklıyor.

Psikolog Jeanette Fegan'a göre, partnerinize söylemekten kaçınmanız gereken 6 şey:





"BENDEN DAHA ÇOK ÖNEMSİYORSUN (BİRİNİ/BİR ŞEYİ)"

Yaşam koçu Lorena Bernal, bu tür ifadelerin partnerinizin duygularını üstlendiği ve onları bazı şeylerle suçladığı için incitici olabileceğini ve size gösterdikleri sevgiyi geçersiz kılma riskiyle karşı karşıya olduğunuzu söylüyor.

Bernal, "Bu, altta yatan duygu veya endişelerinizi ele almaya odaklanmak yerine, eylemlerini ve önceliklerini haklı çıkarma ihtiyacı hissettikleri savunmacı bir tepkiye yol açabilir" diye açıklıyor.

Çiftleri, 'ihmal edildiklerini' veya 'daha fazla desteğe veya ilgiye ihtiyaç duyduklarını' suçlama olmadan birbirlerine bildirmelerini ve anlayış için alan açmalarını tavsiye ediyor.