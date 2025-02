Sevgilinizin sevgi dilini anlamanın formülü!

ARMAĞAN KARAKTERİ ORTAYA ÇIKARIR

Hediye seçiminde yapacağınız şey, partnerinizin sizin tanıyıp tanımadığını ortaya çıkarır. Emek verilen hediyeler her zaman ilişkiyi güçlendirir. Mesela partnerinizin neyi sevdiği, nelerden hoşlandığını bir kağıda yazarak işe başlayabilirsiniz. Onun için verdiğiniz her uğraş sizi koşulsuz seven partnerinizi mutlu edecektir. Ona ellerinizle notlar hazırlamak, ellerinizle kolye yapmak veya fotoğraf karelerinizden yaptığınız fotoğraf kolajı ile onun mutluluğu için uğraşmış olmak onu çok mutlu edecektir. Yani bir şey almak yerine ona ellerinizle emek vererek yaptığınız bir şeyin partnerinizi mutlu etme ihtimali çok daha yüksektir. Elbette bu kişiden kişiye değişir. Belki de partneriniz düşünülüp alınan bir kolyeden daha mutlu olabilir. En iyisi aslında her ikisini de yapabilmek. Unutmayın hediye ister pahalı ister ucuz olsun onu değerli kılan şey nasıl sunulduğudur.