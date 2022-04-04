Size gerçekten aşık mı? Şüpheden kurtaracak 5 işaret…

Aşktan daha çok; çiftler arası bağlılık önemlidir. Partnerinize bağlı hissetmek; onunla her şeyi paylaşabileceğinizi ve sizden de aynı şeyi bekleyeceğini bilmektir. Birbirlerine bağlı hisseden çiftler, genel olarak daha mutlu olur. Aynı zamanda daha az streslidir. Ancak her şey gibi bağlılığın güçlü kalması için de çabaya ihtiyacı vardır. İlişkide, karşı taraf için çabalamak zamanla sizin aşık olmanızı sağlayacaktır. Eğer, ilişkinizde bu işaretler varsa gerçekten çok şanslısınız!
MUTLAKA SİZİ GÖRMEK İÇİN ZAMAN AYIRIR
Eşiniz, veya flörtünüz eğer; çok yoğunum, vaktim yok gibi cümleler kuruyorsa kesinlikle görüşmek istemediği içindir. Ama size bağlı olan bir erkek; yoğun dahi olsa vakit geçirmek ve sizi görmek için ne olursa olsun zaman yaratacaktır. Bu durumda eğer adamın gerçekten çok yoğun çalıştığından eminsen ve sana yine de her fırsatta vakit ayırıp seni görmek istiyorsa bu adam seni seviyor!
SÜREKLİ SİZİ PLANLARINA DAHİL EDER
Hayatınızın her anına sizi katıyor, siz olmadan bir şey yapmak istemiyorsa işte size çok bağlı olduğunu gösteren işaretlerden biri. Öncelikle bu planlar ufak çaplı olacaktır. Örneğin; "Hafta sonu alışverişe gitmek istiyorum birlikte gidelim mi?" gibi teklifler ortaya koyacaktır. Zamanla bu planlar geniş çaplı bir hale geldiyse sizden vazgeçmesi pekte mümkün değil.
SÜRPRİZLER YAPARAK SİZİ ŞAŞIRTIR
İlişkide eşinizi mutlu etmek ve onu değerli hissettirmek çok önemlidir. Ayrıca, ilişkinin dinamik kalması için tatlı ve küçük sürprizler ilişkinize heyecan katacaktır. Ansızın gelen bir hediye; onun her anında aklında olduğunuzu, sizi mutlu etmek için çabaladığını gösterir.
SİZİN İÇİN FEDAKARLIKLAR YAPAR
Planlarını sadece siz mutlu olun diye değiştirebilir. Çok önemli bir işi, toplantısı olduğunda dahi "sana ihtiyacım var dediğinizde" koşarak geliyor, tüm işlerini iptal ediyorsa; siz bu partneriniz için her şeyden önemlisiniz!
SİZİ HER HALİNİZLE SEVER
Kadınların çoğu sabah uyandığında makyaj yapma gereği duyar. Çoğumuz; partnerimizin sabah uyandıktan sonraki halini görmesini istemeyiz. Ancak sizi daima seven biri için bu sorun olmaz, o zaten sizi her zaman güzel görür. Önemli olan da budur. Sizi gerçekten seven biri, görünüşünüz için sevmemeli. Sevdikten sonra, nasıl göründüğünün önemi kalmaz, onu her haliyle seversin…