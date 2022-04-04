Size gerçekten aşık mı? Şüpheden kurtaracak 5 işaret…

Gerçekten birbirine bağlı bir çift için gençliğinin gidişi bir felaket değildir; birlikte yaşlanma arzusu, yaşlanma acısını unutturur. Her anını paylaştığın, iyi ve kötü günde dediğin insanın size ne kadar aşık olduğunu merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte sizi şüpheden kurtaracak 5 işaret…

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 04.04.2022 14:30 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022 15:58

Aşktan daha çok; çiftler arası bağlılık önemlidir. Partnerinize bağlı hissetmek; onunla her şeyi paylaşabileceğinizi ve sizden de aynı şeyi bekleyeceğini bilmektir. Birbirlerine bağlı hisseden çiftler, genel olarak daha mutlu olur. Aynı zamanda daha az streslidir. Ancak her şey gibi bağlılığın güçlü kalması için de çabaya ihtiyacı vardır. İlişkide, karşı taraf için çabalamak zamanla sizin aşık olmanızı sağlayacaktır. Eğer, ilişkinizde bu işaretler varsa gerçekten çok şanslısınız!

MUTLAKA SİZİ GÖRMEK İÇİN ZAMAN AYIRIR Eşiniz, veya flörtünüz eğer; çok yoğunum, vaktim yok gibi cümleler kuruyorsa kesinlikle görüşmek istemediği içindir. Ama size bağlı olan bir erkek; yoğun dahi olsa vakit geçirmek ve sizi görmek için ne olursa olsun zaman yaratacaktır. Bu durumda eğer adamın gerçekten çok yoğun çalıştığından eminsen ve sana yine de her fırsatta vakit ayırıp seni görmek istiyorsa bu adam seni seviyor!