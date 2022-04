Size gerçekten aşık mı? Şüpheden kurtaracak 5 işaret…

SİZİ HER HALİNİZLE SEVER

Kadınların çoğu sabah uyandığında makyaj yapma gereği duyar. Çoğumuz; partnerimizin sabah uyandıktan sonraki halini görmesini istemeyiz. Ancak sizi daima seven biri için bu sorun olmaz, o zaten sizi her zaman güzel görür. Önemli olan da budur. Sizi gerçekten seven biri, görünüşünüz için sevmemeli. Sevdikten sonra, nasıl göründüğünün önemi kalmaz, onu her haliyle seversin…