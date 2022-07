Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci anlattı! Duygusal şiddete maruz kalıyor olabilirsiniz: Eğer mesajlarınıza cevap vermiyorsa...

"İlişkimizin başında her şey mükemmeldi. Değerime değer katan, bana dünyaları veren bir adam. İlişkimizin en başından itibaren birçok hediyeler, sürprizler, bana ayırdığı onca zaman. Bundan dolayı ona inandım. Nihayet ilişkiye başladık. Her şey çok güzel giderken resmen o adam kayboldu. Ona artık ne duygusal ne de fiziksel olarak ulaşamıyordum. Meğerse bu, onun için bir teknikmiş. Yani bana Love Bombing yapyormuş!" Love bombing, duygusal şiddet biçimidir. Kişi karşısındakinin değerini, sevgisini ve saygısını bir an önce kazanabilmek adına ilişkinin daha ilk başında kişiyi yoğun bir sevgi ve ilgi bombardımanına tutuyor. Bu davranışın sürekli oluşu kişide bazı sistemleri aktivite ettiğinden ötürü iyi hissettiren duygular bir anda sağlıksız bir bağımlılık duygusuna dönüşebiliyor. Kişi artı olarak yoğun bir sevgi ve ilgi yoksunu travmatik bir tablodan geliyorsa bu sarmala kapılması çok daha kolay olabiliyor.