Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci anlattı! Duygusal şiddete maruz kalıyor olabilirsiniz: Eğer mesajlarınıza cevap vermiyorsa...

Her şey mükemmel giderken ilişkiniz bir anda altüst olmuş, sevgiliniz size hiç beklemediğiniz tarzda davranmaya başlamışsa duygusal şiddet görüyor olabilirsiniz. Bu durumdan kendinizi korumanız mümkün.

ESRA EZMECİ Giriş Tarihi: 09.07.2022 11:10 Güncelleme Tarihi: 09.07.2022 11:11 PAYLAŞ ABONE OL

"İlişkimizin başında her şey mükemmeldi. Değerime değer katan, bana dünyaları veren bir adam. İlişkimizin en başından itibaren birçok hediyeler, sürprizler, bana ayırdığı onca zaman. Bundan dolayı ona inandım. Nihayet ilişkiye başladık. Her şey çok güzel giderken resmen o adam kayboldu. Ona artık ne duygusal ne de fiziksel olarak ulaşamıyordum. Meğerse bu, onun için bir teknikmiş. Yani bana Love Bombing yapyormuş!" Love bombing, duygusal şiddet biçimidir. Kişi karşısındakinin değerini, sevgisini ve saygısını bir an önce kazanabilmek adına ilişkinin daha ilk başında kişiyi yoğun bir sevgi ve ilgi bombardımanına tutuyor. Bu davranışın sürekli oluşu kişide bazı sistemleri aktivite ettiğinden ötürü iyi hissettiren duygular bir anda sağlıksız bir bağımlılık duygusuna dönüşebiliyor. Kişi artı olarak yoğun bir sevgi ve ilgi yoksunu travmatik bir tablodan geliyorsa bu sarmala kapılması çok daha kolay olabiliyor.

Fakat bu sevgi aslında bir tür duygusal manipülasyondur. Bu duyguları sınırsız ve bolca veren kişi, sonucunda aslında sizi bir anda bu duygulardan mahrum bırakıp kendine bağımlı hale getirecektir. Sağlıksız bir şekilde keyif almaya başlar. Hayatındaki kişi ona bağımlı hale geldiğinde onunla artık işi bitmiştir. Bu doyurulamaz duyguyla sıradaki kurbanına geçer ve egosunu sürekli aktif tutmaya çalışır. Peki ilişki yaşadığımız kişinin bize bu duyguları yaşatacağını nasıl anlarız? En önemli adımlardan biri, hayatınızdaki kişinin davranışlarını gözlemlemelisiniz. Örneğin partnerinizin duygusal dünyasında her şey mükemmel iyi gidiyorken, diğer gün tam tersi negatif bir tablo gösteriyorsa dikkatli olmalısınız. Sonraki adımda ilişkinizin hızının çok hızlı gittiğini hissetmeye başladıysanız. Örneğin daha ilk günlerde sizin vazgeçilmez çok değerli biri olduğunuzu, size hemencecik aşık olduğunu söylüyor veya hissettiriyorsa ve ilişki adımlarınız çok hızlı ilerlemeye başladıysa kırmızı sinyalleri yakma zamanı gelmiştir. Hayatınızdaki kişi sizi duygusal olarak manipüle ediyor olabilir. Çünkü bu kişiler ilişkide çok hızlı ilerlemek ve biran önce verdiklerinin daha büyük karşılığını görmek isterler.