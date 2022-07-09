Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci anlattı! Duygusal şiddete maruz kalıyor olabilirsiniz: Eğer mesajlarınıza cevap vermiyorsa...

"İlişkimizin başında her şey mükemmeldi. Değerime değer katan, bana dünyaları veren bir adam. İlişkimizin en başından itibaren birçok hediyeler, sürprizler, bana ayırdığı onca zaman. Bundan dolayı ona inandım. Nihayet ilişkiye başladık. Her şey çok güzel giderken resmen o adam kayboldu. Ona artık ne duygusal ne de fiziksel olarak ulaşamıyordum. Meğerse bu, onun için bir teknikmiş. Yani bana Love Bombing yapyormuş!" Love bombing, duygusal şiddet biçimidir. Kişi karşısındakinin değerini, sevgisini ve saygısını bir an önce kazanabilmek adına ilişkinin daha ilk başında kişiyi yoğun bir sevgi ve ilgi bombardımanına tutuyor. Bu davranışın sürekli oluşu kişide bazı sistemleri aktivite ettiğinden ötürü iyi hissettiren duygular bir anda sağlıksız bir bağımlılık duygusuna dönüşebiliyor. Kişi artı olarak yoğun bir sevgi ve ilgi yoksunu travmatik bir tablodan geliyorsa bu sarmala kapılması çok daha kolay olabiliyor.
Fakat bu sevgi aslında bir tür duygusal manipülasyondur. Bu duyguları sınırsız ve bolca veren kişi, sonucunda aslında sizi bir anda bu duygulardan mahrum bırakıp kendine bağımlı hale getirecektir. Sağlıksız bir şekilde keyif almaya başlar. Hayatındaki kişi ona bağımlı hale geldiğinde onunla artık işi bitmiştir. Bu doyurulamaz duyguyla sıradaki kurbanına geçer ve egosunu sürekli aktif tutmaya çalışır. Peki ilişki yaşadığımız kişinin bize bu duyguları yaşatacağını nasıl anlarız? En önemli adımlardan biri, hayatınızdaki kişinin davranışlarını gözlemlemelisiniz. Örneğin partnerinizin duygusal dünyasında her şey mükemmel iyi gidiyorken, diğer gün tam tersi negatif bir tablo gösteriyorsa dikkatli olmalısınız. Sonraki adımda ilişkinizin hızının çok hızlı gittiğini hissetmeye başladıysanız. Örneğin daha ilk günlerde sizin vazgeçilmez çok değerli biri olduğunuzu, size hemencecik aşık olduğunu söylüyor veya hissettiriyorsa ve ilişki adımlarınız çok hızlı ilerlemeye başladıysa kırmızı sinyalleri yakma zamanı gelmiştir. Hayatınızdaki kişi sizi duygusal olarak manipüle ediyor olabilir. Çünkü bu kişiler ilişkide çok hızlı ilerlemek ve biran önce verdiklerinin daha büyük karşılığını görmek isterler.
Bu tür adımlar ilişkideki duygusal şiddetin en önemli adımlarıdır. Narsist bir bireyi "Zamanla değişir, gün geçtikçe düzelir, ben onu düzeltirim" gibi inançlar yerinde olmayacaktır. Bu ruhsal bir bozukluktur. Ve ancak durum narsist bireyin bu durumu kabul edip tedavi sürecine başlamasıyla mümkün olacaktır. Narsistik bireyler erken yaşam tablolarında genellikle duygusal ihtiyaçları ebeveynleri tarafından yeterince karşılanmamış kimselerdir. Ve bu durum sürekli karşılanmayan bu duygusal ihtiyaçları doyurmaya çalışmalarına sebep olur. Bu durum da sürekli olarak ona ilgi, sevgi, onay verecek kişileri gerek sosyal yaşamda gerekse sanal yaşamda aramalarına sebep olur. Love bombing yani aşk bombardımanına tutmak sanal alemde kişiyi sürekli aramak, mesaj atmak, fotoğraflarını beğenmekle mümkün olur. Bunu yaptıkça aslında bu durumdan keyif alır. Çünkü aslında yaptığı her davranış kendisi için yaptığı önemli bir duygusal yatırımdır. Ve kısa zaman sonra bu yatırımın büyük bir karşılığını alacağını bilir. Narsist partnerin tek hedefi ise onu her daim onaylayan ve özel hissettiren o kişiyi oluşturmaktır. Kendisine ilgi gösterilen kişi zamanla özel ve değerli hissederek narsist kişiden etkilenmeye başlar. Ancak bir süre sonra amacına ulaşmış narsist birey bu kişiden sıkılıp farklı ilgi ve sevgi düzeyinden beslenmek ister. Aslında çokça kullandığımız kaçan kovalanır taktiğini uygulayarak bağımlı hale getirdiği partnerden kaçar, her anlamda kaybolur. Ve bağımlı hale getirdiği kişiye "GHOSTING" uygulamaya başlar.
GASHLIGHTING: SANRIYA ZORLAMA, MANİPÜLASYON
Gashligting kısaca kişiye yapmadığı herhangi bir durumdan ötürü sanki o yapmışçasına suçlu hissettirmektir. Partnerine gashligting uygulayan kişi, sevgilisinin bir şeyler değiştiğini hissettiğini söylediğinde "Bence sen yanlış anlıyorsun!" şeklinde manipülatif bir söylemde olur. Sanki ilişkide her şey yolunda fakat bu kişi bu durumları zihninde üretiyormuşçasına davranmaya başlar. Partnerinin duygusal ve zihinsel istismarına uğrayan bu kişinin de belli bir süre sonra bağımlılık geliştirmesi kaçınılmaz olacaktır. Kişi sürekli şüpheye düştüğünden dolayı kendisini sorgulamaya başlayacaktır ve artık kendine güven duymayan kendinden şüphelenen bir birey haline dönüşecektir.
BEŞ ADIMDA NASIL KORUNABİLİRİZ?
Yaşamınızdaki kişiyi hızlıca tanımaya çalışıp bir anda ilişkiye başlamayın. Özellikle mesajlaşma zamanlarının çok fazla uzamamasına ve kelimelerin sihirli etkilerine hemen kapılmamaya dikkat edin.
Flört ettiğiniz kişiye dair sınırınızı hangi konumda olursanız olun sürekli olarak koruyun. Davranışlarınız net, açık ve tutarlı olmalıdır.
Duygularınızı iyi tanıyın. Eğer karşı taraftan geçen sözcükler kısa sürede tüm duygu dünyanızı değiştirip her şeyi mükemmel hale getiriyorsa, yanlış yöne gittiğinizin farkına varın. Biri tarafından sevilmek, onaylanmak, değer görmek tabi ki iyi hissettirir ama bu duyguların belirli sınırlarda dönüşmesi sağlıklıdır.
Flört sürecinde sosyal yaşamınızdan, ailenizden, arkadaşlarınızdan kopmayın. Tek odak noktanız ilişki olmasın. İyi hissettiren duygular hızlı sürede bağımlılık yaratabilir. Bundan dolayı iyi hisleri sadece flörtünüzden almayın.
Eğer partneriniz veya eşiniz tarafından duygusal şiddet yaşadığınızı düşünüyor ve bu döngüden çıkamıyorsanız bir uzmandan destek almanızı öneririm.
GHOSTİNG'E KAPILMADAN DİKKAT ETMEK GEREKİYOR
Ghosting için ilişkideki partnerin herhangi bir sebep ve gerekçe olmadan bir anda uzaklaşması veya yok olması diyebiliriz. Ghosting yaşatılan kişilerin özgüveni zedelenir, değersiz hissetmeye başlar. Bu durumu yaşadığı için yüksek oranda kendini suçlar, hayal kırıklığı yaşar. Duygusal açıdan her anlamda çok kötü hissetmeye başlar.
Partneriniz sürekli olarak aramalarınıza, mesajlarınıza cevap vermiyor, bunun için ya hep aynı gerekçeleri öne sürüyor ya da herhangi bir açıklama yapmıyorsa.. (Elbette bu durumda şunu ayırmak gerekir. Kişi yoğunluğundan ötürü, şarjı olmadığından veya telefonu çekmediğinden de yanıtlamamış olabilir) Önemli olan durum bunun sürekli bir hal almış olma durumudur.
İlişkide birçok şeyin değiştiğini düşünüyor artık ona duygusal olarak ulaşamıyor ve aranızın artık çok soğuk olduğunu hissediyorsanız bu durum da ghosting yaşayabileceğinizin belirtisidir. Ancak bu durumda şuna dikkat etmek gerekiyor: Partneriniz bazı dönemlerde yaşamındaki herhangi bir olaydan dolayı yalnız kalmayı tercih edebilir ve yaşadığı problemden ötürü sizden duygusal ve fiziksel olarak uzaklaşabilir. Bu durum belli bir süre dahilinde normaldir.