Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci anlattı: İlişkilerin korkulan cümlesi "ara verelim" gerçekte ne anlama gelir?

BU SÜREÇTE KENDİNİZE ODAKLANIN

Ara vermeye birlikte karar verdiniz. Bu sürede de iletişim kurmayacağınız konusunda anlaştınız. Bu yönde verilen kararın tam tersi davranarak partnerinize sürekli mesaj atıp, arayıp bu durumu baltalamaya çalışmayın. Bu durum oldukça sağlıksız olmakla beraber, ilişki için çok daha yıpratıcıdır. Özlemek için birbirinize alan açın. Çünkü yaşamımızdaki kişi, kim olursa olsun bazen bireysel zamanlara ihtiyaç duyarız. İlişkinizin nefes alabilmesi, duyguların canlanabilmesi adına birbirinize fırsat verin. Kaygılarınızla, sorularınızla, ilginizle karşıdaki kişiyi boğmayın.



HER ŞEY İYİYKEN UZAK KALMA ARZUSU VARSA, BUNU SORGULAYIN!

İlişkinizde her şeyin çok yolunda gittiğini hissettiğiniz bir anda ara verelim talebi geldiyse başka bir problem olabilir. Bu durumda bu sözcüğün altında yatanları anlamaya çalışın. Kötü giden bir ilişkide ara vermek, ilişkiye nefes aldırmak iken; her şey iyi giderken ara verme talebi, olumsuz bazı durumların varlığının habercisi olabilir.