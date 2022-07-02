Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci anlattı: İlişkilerin korkulan cümlesi "ara verelim" gerçekte ne anlama gelir?

İlişki yaşarken duymaktan en korktuğumuz kelimelerden biri de ara verelim cümlesidir. Çoğumuz bu kelimeye denk gelmiş, "Ya biterse" diye endişe yaşarken aynı zamanda "En azından ilişkimiz bitmedi" diye mutlu olmuştur. İlişkiye belirli bir zaman verdikten sonrasının nasıl olacağını öngörmek çok zordur. Süreç kişilerin bazı yanlışları fark edip düzeltilmesiyle daha güçlü bir ilişki haline dönüşebilirken, bazense bir ayrılık provası olmaktadır.
Sözcüklerimiz bazen iletişim kurmaya bazen de iletişimsizliğe yol açar. Söylediğimiz kelimeler birçok anlam barındırmaktadır. Bazense net olamadığımız duygu ve düşüncelerde zaman kazanmak adına üstü kapalı sözcükleri kullanmayı seçeriz. Bu sözcüklerden biri de "Ara verelim" cümlesidir. Söylendiğinde kişide aynı anda birçok duygu ve birçok anlamsızlık yaratan bir cümledir.
Ara vermek ilişkinin getirdiği tüm sorumluluklardan, bazı olumsuzluklardan kaçmak için ufak boşluklar yaratır ve sorunlardan dolayı tartışmak yerine taraflar düşünmeye başlar. Ara vermek çoğu zaman göz korkutucu gelse de bu durum her zaman ayrılmak anlamına gelmez. Aksine taraflara düşünmek için süre tanır. Peki ilişkide ara vermek, ayrılık sürecinin bir bahanesi mi yoksa ilişkiyi güçlendirmek adına mı yapılıyor? Bunu nasıl anlayacağım?
Bazen ara vermek sadece tam da anlamı karşılığı olarak ara vermektir. İlişkinin nefes almasını sağlar. Özellikle ilişkide yolunda gitmeyen davranışlar, hisler varsa ilişkiye nefes aldırabilir. Özellikle de uzun zamandır halledemediğiniz problemlerde yaşadığınız duruma daha farklı açılardan da bakmanızı sağlayabilir.Ara verdiğinizde o olaya artık duygularınız daha sakinleşmiş, mantıkla bakabildiğiniz bir hale dönüşürsünüz. Bu duygusal karmaşayı yola sokabilmek adına herkesin belirli bir süre kendisiyle kalmak istemesi doğal bir durumdur. Böyle zamanlar her iki kişinin de ihtiyaç ve isteklerini gözden geçirmesi adına bir fırsattır. İlişkinizi, birbirinizi gözden geçirebilmeniz ve ne ifade ettiğinizi anlamak açısından da çok yararlı olmaktadır.
Ara vermek her zaman, eşittir ayrılık anlamına gelmemekte. Bu süre her ikiniz açısından da yararlı biçimde kullanılırsa çok daha sağlıklı ilişkiye başlamak olarak düşünebilirsiniz. Eğer bu ara verme sürecinde kararınız daha çok ayrılık yönünde olduysa da, bu durumu canlandırabilmeniz için çok güzel bir zamanlama, onsuz nasılsınız? Ara verme durumunda öncelikle beklentilerinize odaklanın. İhtiyaç duyduğunuz zamanlarda da partnerinizle birlikte olduğunuz bir yol belirlemeye çalışın. Şimdi ara verme sürecine yakından bakalım.
ARAYA NEDEN İHTİYAÇ DUYDUĞUNUZU NETLEŞTİRİN
İlişkinizde sürekli yaşanan, aynı problemlerden mi yoruldunuz? Yoksa yaşamınızda başa çıkamadığınız birçok problem var ve bu durumla birlikte ilişkiyi ilerlemekte çok mu zorlanıyorsunuz? Araya neden ihtiyaç duyduğunuzu mutlaka net bir şekilde bulun. İlişkiye nedensiz şekilde verilen ara ilişki için çok yıpratıcı olup geri dönülmeyen şeylere yol açabilir. Ara vermeye neden ihtiyaç duyduğunuzu ve bu aranın sonunda ne beklediğinizi mutlaka partnerinizle paylaşın.
NE KADAR UZAK KALACAĞINIZI BELİRLEYİN
Net olarak "Şu tarihte ara vermeyi bırakalım" demek mümkün olmasa da birbirinizle iletişim kuracağınız ilk vaktin ne zaman olacağını aşağı yukarı belirleyin. Örneğin üç hafta sonra tekrardan iletişim kuralım demek, ara vermenin kaygı ve belirsizliğini ortadan kaldırır, sürecin daha sağlıklı ilerlemesine yol açar. Bu belirlenen zaman sonrasında bir araya geldiğinizde bir durum değerlendirmesi yapıp bu aranın süresinde değişiklik yapabilirsiniz. Karşınızdaki partnerinizin de istek, talep ve ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurup süreçte empati kurmaya özen gösterin.
BU SÜREÇTE KENDİNİZE ODAKLANIN
Ara vermeye birlikte karar verdiniz. Bu sürede de iletişim kurmayacağınız konusunda anlaştınız. Bu yönde verilen kararın tam tersi davranarak partnerinize sürekli mesaj atıp, arayıp bu durumu baltalamaya çalışmayın. Bu durum oldukça sağlıksız olmakla beraber, ilişki için çok daha yıpratıcıdır. Özlemek için birbirinize alan açın. Çünkü yaşamımızdaki kişi, kim olursa olsun bazen bireysel zamanlara ihtiyaç duyarız. İlişkinizin nefes alabilmesi, duyguların canlanabilmesi adına birbirinize fırsat verin. Kaygılarınızla, sorularınızla, ilginizle karşıdaki kişiyi boğmayın.
HER ŞEY İYİYKEN UZAK KALMA ARZUSU VARSA, BUNU SORGULAYIN!
İlişkinizde her şeyin çok yolunda gittiğini hissettiğiniz bir anda ara verelim talebi geldiyse başka bir problem olabilir. Bu durumda bu sözcüğün altında yatanları anlamaya çalışın. Kötü giden bir ilişkide ara vermek, ilişkiye nefes aldırmak iken; her şey iyi giderken ara verme talebi, olumsuz bazı durumların varlığının habercisi olabilir.
VE SÜREÇ BİTTİ!
Tekrar bir araya gelme kararı aldınız. Öncelikle birbirinizle net ve açık bir şekilde konuşun. Bu süreç size neler kattı, neler gösterdi, çözüme kavuşabildiniz mi, hatalar neler, beklentileriniz ve amaçlarınız aynı mı, beraber bu yolda ilerlemeye devam edebilir misiniz? Eğer birbirinize karşı halen sevgi duyuyor ve bu süreçte birbirinizi çok özlediyseniz, bulunduğunuz yer ilişkiniz açısından artık çok daha sağlıklı ilerleyecektir. Tam tersi tabloda ise ilişkiyi artık sonlandırıp hayatlarınıza yeni yönler çizmeniz gerecektir.