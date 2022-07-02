Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci anlattı: İlişkilerin korkulan cümlesi "ara verelim" gerçekte ne anlama gelir?

Ara vermek bazen gerçekten sadece ara vermektir. İlişkinin nefes almasını sağlar. Ama bazen de ayrılık için zaman kazanma adına tercih edilir. Taraflar samimi ise, birbirini anlama adına bu zaman dilimi çok verimli kullanılabilir. Nasıl mı? Beraber bakalım...

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 02.07.2022 11:06 Güncelleme Tarihi: 02.07.2022 11:09

İlişki yaşarken duymaktan en korktuğumuz kelimelerden biri de ara verelim cümlesidir. Çoğumuz bu kelimeye denk gelmiş, "Ya biterse" diye endişe yaşarken aynı zamanda "En azından ilişkimiz bitmedi" diye mutlu olmuştur. İlişkiye belirli bir zaman verdikten sonrasının nasıl olacağını öngörmek çok zordur. Süreç kişilerin bazı yanlışları fark edip düzeltilmesiyle daha güçlü bir ilişki haline dönüşebilirken, bazense bir ayrılık provası olmaktadır.

Sözcüklerimiz bazen iletişim kurmaya bazen de iletişimsizliğe yol açar. Söylediğimiz kelimeler birçok anlam barındırmaktadır. Bazense net olamadığımız duygu ve düşüncelerde zaman kazanmak adına üstü kapalı sözcükleri kullanmayı seçeriz. Bu sözcüklerden biri de "Ara verelim" cümlesidir. Söylendiğinde kişide aynı anda birçok duygu ve birçok anlamsızlık yaratan bir cümledir.

Ara vermek ilişkinin getirdiği tüm sorumluluklardan, bazı olumsuzluklardan kaçmak için ufak boşluklar yaratır ve sorunlardan dolayı tartışmak yerine taraflar düşünmeye başlar. Ara vermek çoğu zaman göz korkutucu gelse de bu durum her zaman ayrılmak anlamına gelmez. Aksine taraflara düşünmek için süre tanır. Peki ilişkide ara vermek, ayrılık sürecinin bir bahanesi mi yoksa ilişkiyi güçlendirmek adına mı yapılıyor? Bunu nasıl anlayacağım?



Bazen ara vermek sadece tam da anlamı karşılığı olarak ara vermektir. İlişkinin nefes almasını sağlar. Özellikle ilişkide yolunda gitmeyen davranışlar, hisler varsa ilişkiye nefes aldırabilir. Özellikle de uzun zamandır halledemediğiniz problemlerde yaşadığınız duruma daha farklı açılardan da bakmanızı sağlayabilir.Ara verdiğinizde o olaya artık duygularınız daha sakinleşmiş, mantıkla bakabildiğiniz bir hale dönüşürsünüz. Bu duygusal karmaşayı yola sokabilmek adına herkesin belirli bir süre kendisiyle kalmak istemesi doğal bir durumdur. Böyle zamanlar her iki kişinin de ihtiyaç ve isteklerini gözden geçirmesi adına bir fırsattır. İlişkinizi, birbirinizi gözden geçirebilmeniz ve ne ifade ettiğinizi anlamak açısından da çok yararlı olmaktadır.

Ara vermek her zaman, eşittir ayrılık anlamına gelmemekte. Bu süre her ikiniz açısından da yararlı biçimde kullanılırsa çok daha sağlıklı ilişkiye başlamak olarak düşünebilirsiniz. Eğer bu ara verme sürecinde kararınız daha çok ayrılık yönünde olduysa da, bu durumu canlandırabilmeniz için çok güzel bir zamanlama, onsuz nasılsınız? Ara verme durumunda öncelikle beklentilerinize odaklanın. İhtiyaç duyduğunuz zamanlarda da partnerinizle birlikte olduğunuz bir yol belirlemeye çalışın. Şimdi ara verme sürecine yakından bakalım.