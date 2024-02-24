Uzman Psikolog Esra Ezmeci anlatıyor: Aldatma sonrası evlilik devam eder mi?

Aldatmak bir evliliğin son bulmasına neden olabileceği gibi yeniden inşa edilmesine de sebep olabilir. Eşlerin farkında olduğu ama bir türlü yüzleşemediği ailevi sorunlar, aldatma ile ortaya dökülür. Bazen aldatan taraf, evlilikte yaşanan sorunu gösterebilmek için bilerek yakalanmaya çalışır. Bazen de mutsuz bir evliliği sonlandırma cesaretini bulamayan kişi, bu durumu çıkış bileti olarak kullanabilir. Çözüm samimi bir pişmanlık yaşanmışsa her şeyi açıkça konuşmaktır...

ESRA EZMECİ Giriş Tarihi: 24.02.2024 10:12 Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 10:37 PAYLAŞ ABONE OL

Evlilikte yaşanan en büyük problemlerden biri de sadakatsizliktir. Yapılan araştırmalar evli çiftlerin yüzde 40'ından fazlasının sadakatsizlikten etkilendiğini gösteriyor. Ne kadar büyük bir yüzde değil mi? Peki ne oluyor da bunca insan bu durumun yanlış olduğunu savunmasına rağmen yine de bu krizin içinde buluyor kendini? Bu hafta aldatmanın, aldatılmanın nedenlerine bakacak olsak da en başta bilinmeli ki, hiç kimse aldatılmaktan sorumlu değildir. İster bu durum intikam için kullanılsın, isterse bir şeylerin yardımı için... Sebebi ne olursa olsun, aldatmaktan sadece aldatan taraf sorumludur.





Erkek de kadın da aldatır. Aldatmayı tek bir cinsiyete atfetmek oldukça yanlış olur. Farklılığı ise farklı sebeplerden dolayı aldatmalarıdır. Erkekler biyolojileri gereği sevgilerini daha çok fiziksel yolla ifade eder. Bu da fiziksel teması ve cinselliği erkek için daha önemli kılar. Bu yüzden erkekler eşleriyle yeterince cinsel ilişki yaşayamaz, sürekli bu konuda reddedilirlerse kendilerini çabucak değersiz hisseder. Kadınlar ise aldatmayı genellikle duygusal anlamda boşluk hissettikleri zamanlarda yaşar. Eşiyle olan duygusal bağın azalması, yeterince beğenilmediğini hissetmek, ilgi ve sevginin yokluğu, takdir görmemek gibi durumlar, kadını bu eksiklikleri bir başkasında bulup doldurmaya çalışmaya itebilir. Sebep ne olursa olsun aldatmak yanlış bir seçimdir.