Yalnız olmak gerçekten utanılacak bir şey midir?

Bazen bir ilişkinin olmaması veya evli olmamak aslında biriyle birlikte olmak kadar iyi olabilir. Çünkü kişiler, kendilerine ait bir yaşamı kurmak için öncelikle kendileri ile ilgili adımlar atmak isteyebilirler. Üstelik bu süreç kendileri için bir özbakım süreci haline gelebilir ve aslında bu insanlar ileride yaşayacakları ilişkilerinde özgüvenli adımları da bu sayede atabilirler. İşte insanlar yalnız olmayı tercih etme sebepleri...

KÖTÜ HİSSETMEK İSTEMEYEBİLİRLER

Toplumsal olarak aile kurmaya ve bir arada olmaya alışkın olsak da aslında bazı dönemlerde yalnız olmayı tercih etmenin iyileştirici bir gücü olduğunu da unutmamak gerekir. Birinin bekar olması toplumda ilginç karşılansa da aslında içerisinde kendisini kötü hissedeceği bir ilişkiden çok daha doğru bir karar olduğu söylenebilir. Böylece insanlar yalnız oldukları süre boyunca istedikleri yaşamın kurallarını onlarla birlikte paylaşabilecek insanları tercih edebilecek özgüvene sahip olurlar. Bu nedenle aslında insanlar, yalnızca kötü hissetmemek için bile ilişkilerinin olmamasını tercih edebilirler.

YALNIZ KALMAK VE YALNIZ OLMAK ARASINDA FARK BULUNUR

Yalnız olmak, çoğu zaman bir tercih olabilir. Fakat yalnız kalmak, aslında sosyal olarak dışlanmışlığın bir sonucu olarak ortaya çıkabilir. Bu nedenle öncelikle insanların yalnız olmayı tercih edip etmedikleri ile ilgili bir bilgiye sahip olmak gerekir. Yalnız olmayı tercih eden insan, aslında "kendisiyle" vakit geçirmeyi seven, hobileri olan ve kendi kendine yetebilen insanlardır. Bu nedenle aslında ilişkinizin olmaması, bunu utanılacak değil aksine tam da istediğiniz şeyi tercih edebilme kapasiteniz olduğu için sizi önemli hissettirecek bir durum da olabilir.

BÜYÜMEYİ ÖĞRENMEK

Psikologlar, kendinizle uyum içinde olmayı öğrenmenin çok önemli olduğunu söylüyorlar. En başta kendinizle sağlıklı bir ilişki kurmadan, başkalarıyla sağlıklı ilişkiler kurmak mümkün değildir. Yalnızlığı kucaklayan bekarlar, evli insanlara göre büyümeye ve gelişmeye daha açıktır.

Bazı insanlar için bekar olmak, hayatlarını dolu dolu yaşamanın bir yoludur. Kendi başlarına olmakta rahat olan insanlar genellikle kendilerine güvenirler ve onlara rehberlik eden iç sese kulak verirler. Onlara istedikleri kadar özgürlük ve başkalarınınkinden ziyade kendileri ve ihtiyaçları hakkında düşünme fırsatı verir. Ayrıca, dışarıdan etki olmadığı için daha iyi seçimler yapabilirler.