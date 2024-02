40 yaş üstü kadınlara uyarı! "Meyve tüketirken..."

Bir kadının menopoza giriyor olması, hastalıklarla karşılaşacağı anlamına gelmiyor. Her ne kadar menopoz döneminde meydana gelen hormonal değişiklikler fiziksel ya da duygusal farklılıklara sebep olsa da düzenli sağlık kontrolleri ve yaşam tarzında yapılacak düzenlemelerle endişeler sona erebiliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Erhan Cömert, "Menopozal süreç korkulacak bir dönem değildir. Yaşam tarzında yapılacak değişiklikler ile bu süreç sorunsuz ve konforlu geçirilebilir. Bir kadının menopoza girmesi hastalıkların ortaya çıkacağı anlamına gelmez. Hormonal değişiklikler kadınlarda hem fiziksel hem de emosyonel farklılıklara neden olabilmektedir. Bu her kadın için geçerli olan bir durum elbette ki değildir. Bu sürecin nasıl geçeceği tamamen bilinmemekte ve her kadının yaşadığı durum değişkenlik göstermektedir. Menopozal sürece geçiş döneminde adet kanamaları birden kesilebileceği gibi sürede ve miktarda değişiklikler olarak, bir müddet sonra da kesilebilir. Bu durum normal olabilse de patolojik durumları dışlamak adına mutlaka hekime başvurmak gerekmektedir" dedi.