40 yaş üstü kadınlara uyarı! "Meyve tüketirken..."

Özellikle 40 yaş sonrası kadınlarda hem fiziksel hem de hormonal birçok değişiklik yaşandığını söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Erhan Cömert bu anlamda sağlık rutinlerinin hayati önem taşıdığını söyledi.

İHA Giriş Tarihi: 01.02.2024 11:18 PAYLAŞ ABONE OL

Menopoz yaşı dünya genelinde 45-55 arası olarak kabul ediliyor olsa da artık çok erken yaşlarda da sıklıkla menopoz görülebiliyor. Özellikle 40'lı yaşlardan sonra kadınlarda hem fiziksel hem de hormonal birçok değişiklik yaşanırken, bazı sağlık sorunları da ortaya çıkabiliyor. Yaşam tarzlarında yapılacak değişimlerin yanında düzenli kontrollerle menopoz sonrası süreç sağlıklı bir şekilde geçirilebiliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Erhan Cömert, 40 yaş sonrası kadınların dikkat etmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.



Bir kadının menopoza giriyor olması, hastalıklarla karşılaşacağı anlamına gelmiyor. Her ne kadar menopoz döneminde meydana gelen hormonal değişiklikler fiziksel ya da duygusal farklılıklara sebep olsa da düzenli sağlık kontrolleri ve yaşam tarzında yapılacak düzenlemelerle endişeler sona erebiliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Erhan Cömert, "Menopozal süreç korkulacak bir dönem değildir. Yaşam tarzında yapılacak değişiklikler ile bu süreç sorunsuz ve konforlu geçirilebilir. Bir kadının menopoza girmesi hastalıkların ortaya çıkacağı anlamına gelmez. Hormonal değişiklikler kadınlarda hem fiziksel hem de emosyonel farklılıklara neden olabilmektedir. Bu her kadın için geçerli olan bir durum elbette ki değildir. Bu sürecin nasıl geçeceği tamamen bilinmemekte ve her kadının yaşadığı durum değişkenlik göstermektedir. Menopozal sürece geçiş döneminde adet kanamaları birden kesilebileceği gibi sürede ve miktarda değişiklikler olarak, bir müddet sonra da kesilebilir. Bu durum normal olabilse de patolojik durumları dışlamak adına mutlaka hekime başvurmak gerekmektedir" dedi.