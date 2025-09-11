Bebeğinizi ve kendinizi koruyun! Varise karşı en etkili uyku pozisyonu

GEBELİKTE DAMARLAR BASKI ALTINDA Gebelikte artan hormonların etkisiyle toplardamarların gevşediğini belirten Op. Dr. Ahmet Nihat Baysal, büyüyen rahmin de bacaklardaki damarlara baskı yaparak varis oluşumunu kolaylaştırdığını söyledi ve şu açıklamaları yaptı: "Varis sadece estetik bir kaygı değildir. Ağrı, şişlik, gece krampları ve dolaşım bozukluklarına yol açabilir. İleri durumlarda pıhtı oluşumu riski de vardır. Bu nedenle gebelik döneminde alınacak küçük önlemler hem annenin hem de bebeğin sağlığı açısından büyük fayda sağlar."





SOL TARAFA YATMAK HEM ANNE HEM BEBEĞİ KORUYOR

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ahmet Nihat Baysal, gebelik sürecinde sık karşılaşılan varis problemine dikkat çekerek anne adaylarına önemli önerilerde bulundu. Op. Dr. Ahmet Nihat Baysal, özellikle yatış pozisyonunun hem annenin hem de bebeğin sağlığı için kritik olduğunu vurguladı ve şunları söyledi:

"Karın içinde sağ taraftan geçen büyük toplardamar (vena kava), büyüyen rahim tarafından sıkıştırılır. Bu da kanın kalbe dönüşünü zorlaştırır, dolaşımı yavaşlatır. Sol tarafa yatıldığında ise bu baskı ortadan kalkar. Böylece hem annenin bacaklarındaki dolaşım rahatlar hem de bebeğe giden kan akımı artar. Sol yan pozisyon, varis riskini azaltırken, anne ve bebek sağlığını da korur."