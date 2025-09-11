Bebeğinizi ve kendinizi koruyun! Varise karşı en etkili uyku pozisyonu

Dünya genelinde her 3 kadından 1'inde, her 5 erkekten 1'inde varis şikayetlerinin görüldüğü biliniyor. Op. Dr. Ahmet Nihat Baysal, kadınlarda erkeklere oranla daha sık görülen varislerin gebelik döneminde arttığına dikkat çekerek anne adaylarını uyardı.
GEBELİKTE DAMARLAR BASKI ALTINDA
Gebelikte artan hormonların etkisiyle toplardamarların gevşediğini belirten Op. Dr. Ahmet Nihat Baysal, büyüyen rahmin de bacaklardaki damarlara baskı yaparak varis oluşumunu kolaylaştırdığını söyledi ve şu açıklamaları yaptı:
"Varis sadece estetik bir kaygı değildir. Ağrı, şişlik, gece krampları ve dolaşım bozukluklarına yol açabilir. İleri durumlarda pıhtı oluşumu riski de vardır. Bu nedenle gebelik döneminde alınacak küçük önlemler hem annenin hem de bebeğin sağlığı açısından büyük fayda sağlar."
SOL TARAFA YATMAK HEM ANNE HEM BEBEĞİ KORUYOR
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ahmet Nihat Baysal, gebelik sürecinde sık karşılaşılan varis problemine dikkat çekerek anne adaylarına önemli önerilerde bulundu. Op. Dr. Ahmet Nihat Baysal, özellikle yatış pozisyonunun hem annenin hem de bebeğin sağlığı için kritik olduğunu vurguladı ve şunları söyledi:
"Karın içinde sağ taraftan geçen büyük toplardamar (vena kava), büyüyen rahim tarafından sıkıştırılır. Bu da kanın kalbe dönüşünü zorlaştırır, dolaşımı yavaşlatır. Sol tarafa yatıldığında ise bu baskı ortadan kalkar. Böylece hem annenin bacaklarındaki dolaşım rahatlar hem de bebeğe giden kan akımı artar. Sol yan pozisyon, varis riskini azaltırken, anne ve bebek sağlığını da korur."
Baysal, anne adaylarının uyku ve dinlenme pozisyonuna özen göstermesi gerektiğini belirterek, "Sağlıklı bir anne, mutlu bir aile demektir. Üstelik varis sadece kadınların değil, erkeklerin de karşılaşabileceği bir sorundur. Uzun süre ayakta kalmak ve hareketsizlik erkeklerde de risk oluşturur. Uzun süre ayakta kalmak, hareketsizlik ve genetik faktörler erkeklerde de varis riskini artırır. Damar sağlığına dikkat etmek, her iki cins için de hayati önem taşır."
ANNE ADAYLARI İÇİN KORUYUCU ÖNERİLER
Op. Dr. Baysal, gebelik sürecinde varis riskini azaltmak için şu önerilerde bulundu:
Uzun süre ayakta kalmaktan kaçının, gün içinde kısa yürüyüşler yaparak dolaşımı destekleyin, ayakları dinlenme sırasında hafif yukarı kaldırın, rahat ve daraltmayan giysiler tercih edin, doktor önerisiyle varis çorapları kullanılabilir, varis sadece kadınların sorunu değil.