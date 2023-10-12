Bu 8 besinle kendinizi kanserden koruyun! Adeta koruyucu bir kalkan oluyor...



Sarımsak

Araştırmalar bize sarımsağın da bağışıklığı güçlendirici ve kanserden koruyucu etkisi olduğunu gösteriyor. Bu olumlu etki ise sarımsakta bulunan "allisin" isimli bileşende gizli. Sarımsağın bu özelliğinden yüksek oranda faydalanmanın sırrı ise ezilip, çiğ olarak yenilmesi olarak gösteriliyor.



Omega-3

Sardalya, somon, uskumru, palamut, lüfer gibi balıklar sahip oldukları yüksek orandaki yağ asitleri (Omega-3) sayesinde meme kanserine karşı koruyucu etkiye sahip besinler arasında geliyor. Bu nedenle balığa sofralarımızda ızgara ve buğulama gibi pişirme yöntemlerini kullanarak, haftada 2-3 kez yer vermek gerekiyor.