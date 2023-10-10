Bu hata kanseri tetikliyor! Uzmanlar dikkat edin diyor...

Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, meme kanseri farkındalık ayı dolayısıyla yaptığı açıklamada, ilk 2 yıl emzirmenin sağlıklı olacağını söyledi. Sağlıksız alışkanlıkların meme kanserini tetiklediğini belirten Sarıkaya, sağlıklı beslenme alışkanlıkları, fiziksel aktivite, sağlıklı kiloda olma, alkol kullanmama meme kanseri riskini azaltıp, emzirmenin meme kanserinden koruduğuna dair çok sayıda çalışma bulunduğu için tüm annelerin bebeklerini en az 2 yıl süreyle emzirmeleri gerektiğini kaydetti. Sarıkaya, "Meme kanseri ülkemizde ve dünyada kadınlarda en sık görülen ve aynı zamanda en sık ölüme neden olan kanser türüdür. 4 Şubat 2021'de Dünya Sağlık Örgütü, artık meme kanserinin tüm yeni tanı konulan kanserlerin yüzde 11.7'si olarak ilk sıraya yükseldiğini, akciğer kanserinin bunun ardından yüzde 11.4 ile ikinci sıklıkta, kalın bağırsak kanserinin yüzde 10 ile üçüncü, prostat kanserinin yüzde 7,3 ile dördüncü ve mide kanserinin yüzde 5,6 ile beşinci sıklıkta görüldüğünü duyurmuştur" dedi.



Ekim ayında tüm dünyada yürütülen farkındalık ve bilinçlendirme etkinliklerinde "Pembe Kurdele" teması kullanıldığını aktaran Sarıkaya, "Bakanlığımızca yürütülen tarama programlarının etkisi ile meme kanseri erken teşhis edilebilmekte ve erken tanı oranında artış sağlanabilmektedir. Erken evrelerde tespit edilen meme kanserlerinin hem tedavileri daha başarılı olmakta hem de kişinin yaşam kalitesi önemli ölçüde artmaktadır. Meme kanseri tarama stratejilerinin yanı sıra korunma/önleme programları ve halkın konuya ilişkin bilinçlendirilmesi çalışmaları da etkili olarak yürütülmektedir" değerlendirmesini yaptı.