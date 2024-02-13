Dikkat! Hamilelikte de görülüyor: Eğer yanma hissediyorsanız...

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Sedat Melikli, vajinal mantar hastalığı hakkında bilgilendirmede bulundu. Bir mantar enfeksiyonunun en yaygın belirtilerinin genital alanda ve vajen çevresinde kaşıntı veya tahriş, idrar yaparken ağrı ve yanma, cinsel ilişki sırasında ağrı, genital alandaki dokuların kızarık ve ödemli görülmesi olduğunu dile getiren Opr. Dr. Melikli, "Genelde beyaz topaklı (lor benzeri) veya sulu vajinal akıntı vardır" diye konuştu.
"ANTİBİYOTİK KULLANIMI RİSK OLUŞTURUR"
Mantar enfeksiyonunun nedeninin normalde de vajende yaşayan C.albicans ve ya diğer tür mantarların anormal üremesi olarak kabul edildiğini söyleyen Opr. Dr. Sedat Melikli, "Antibiyotik kullanımı, doğum kontrol hapı kullanımı, vajinal sünger, diafram, rahim içi araç (spiral) kullanımı mantar açısından risk oluşturur. Bunun dışında gebelik, diyabet, bağışıklık sisteminin düşük olması, cinsel aktivite vajinal mantar açısından risk faktörleri arasındadır" ifadelerine yer verdi.
"MANTAR ENFEKSİYONUNU TEŞHİS ETMEK İÇİN DOKTORA BAŞVURULMALI"
Bir mantar enfeksiyonunu teşhis etmek için doktorun hastanın vulvası ve vajinasını incelemesi gerektiğini belirten Opr. Dr. Melikli, "Mantar enfeksiyonunuz olduğu kesinleşene kadar evde tedaviye başlamanız önerilmez" dedi.
"VAJİNAL KREM VE TABLETLERLE HIZLI VE ETKİLİ TEDAVİ MÜMKÜN"
Tedavi için ağızdan veya vajinal tablet ve vajinal krem kullanıldığını belirten Opr. Dr. Melikli, "Vajinal krem veya tablet yatmadan vajinanın içine veya vulvaya uygulanır. 1, 3 ve 7 günlük tedaviler mevcuttur. Tedavinin uzunluğu, enfeksiyonun şiddetine bağlıdır" şeklinde konuştu.
"TEDAVİ SONRASI SÜRECE DİKKAT EDİLMELİ"
Çoğu mantar enfeksiyonunun tedaviye başladıktan birkaç gün sonra kaybolduğunu söyleyen Opr. Dr. Melikli, "Ancak enfeksiyon geçtikten sonra bile kaşıntı ve tahriş hissi devam edebilir. Tedaviyi bitirdikten sonra birkaç gün içinde iyileşemezseniz doktorunuza ulaşın" dedi.
"TEKRARLAYAN SEMPTOMLAR İÇİN VAJİNAL KÜLTÜR ALINMALI"
Kadınların yüzde 5 ila 9'unda, yılda üç veya daha fazla tekrarlayan mantar enfeksiyonu geliştiğini belirten Opr. Dr. Melikli, "Çoğu vajinal mantar enfeksiyonuna Candida albicans adı verilen bir mantar neden olur. Kalıcı veya tekrarlayan enfeksiyonlar, Candida glabrata veya Candida krusei gibi daha az yaygın olan Candida türlerinden birinin enfeksiyonuna bağlı olabilir. Tekrarlayan veya kalıcı semptomları olan kadınlarda vajinal kültürler alınmalıdır" ifadelerine yer verdi.
"CİNSEL YOLLA BULAŞMAZ"
Tekrarlayan semptomları olan kadınlara genellikle 6 aylık haftalık ağızdan alınan mantar ilacı şeklinde tedavi planı uygulandığını vurgulayan Opr. Dr. Melikli, "Vajinal mantar enfeksiyonu cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyon değildir, ancak enfeksiyon nadiren bir partnerden diğerine geçebilir. Cinsel partnerin şikâyeti yoksa rutin tedavisi önerilmez" dedi.
"MANTAR ENFEKSİYONUNDA ALINABİLECEK ÖNLEMLER"
Uzun süreli antibiyotik tedavisine mantar ilacı eklenmesi, kan şekerinin normal sınırlarda olması, bağışıklık sistemini baskılayan ilaçların doz ayarı yapılmasının alınabilecek önlemler olduğunu söyleyen Opr. Dr. Melikli, "Gebelikteki vajinal mantar hastalıkları gebelikte hormonel düzende oluşan farklılıklar nedeniyle oluşur. Genellikle doğumdan sonraki dönemde normale döner." şeklinde konuştu.
"DOĞRU TEMİZLİK VE TEDAVİ ÖNEMLİ"
Genital mantar enfeksiyonlarından korunmak için kimyasal temizlik ürünleri kullanmadan genital bölgenin az sabun ile yıkanıp temiz ve kuru tutulmasının önerildiğini vurgulayan Opr. Dr. Melikli, "Renkli ve kokulu tuvalet kâğıtları, kullanılan yıkama jelleri özel bölgenizde tahrişe, alerjik reaksiyona sebep olabilir. Günde ekstra özel durum yok ise bir kez su ile temizlik yeterlidir. Vajen içerisini tıbbi endikasyonlar dışında yıkamanızı önermiyoruz. Defalarca genital bölgeyi ve vajeni yıkamak, lif benzeri ürünler kullanmak tahrişe sebep olur ve sizi enfeksiyonlara açık hale getirir. Çok dar olmayan ipek ve ya pamuk iç çamaşırları kullanmanız ve belli aralıklarla değiştirmeniz önerilir. Günlük ped kullanımı enfeksiyonlar açısından nemli ve sıcak ortam oluşturduğu için tavsiye etmiyoruz. Son olarak muayene olmadan önce mantar enfeksiyonu için tedavisiye başlanmaması gerektiğinin tekrar altını çizmek isterim. Çünkü bu sizde tekrarlayan, 6 ay gibi uzun sürebilen tedavi gerektiren mantar enfeksiyonlarına sebep olabilir. Bahsi geçen şikayetler varsa doktorunuza başvurunuz" diyerek sözlerini noktaladı.