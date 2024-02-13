Dikkat! Hamilelikte de görülüyor: Eğer yanma hissediyorsanız...

"TEDAVİ SONRASI SÜRECE DİKKAT EDİLMELİ" Çoğu mantar enfeksiyonunun tedaviye başladıktan birkaç gün sonra kaybolduğunu söyleyen Opr. Dr. Melikli, "Ancak enfeksiyon geçtikten sonra bile kaşıntı ve tahriş hissi devam edebilir. Tedaviyi bitirdikten sonra birkaç gün içinde iyileşemezseniz doktorunuza ulaşın" dedi. "TEKRARLAYAN SEMPTOMLAR İÇİN VAJİNAL KÜLTÜR ALINMALI" Kadınların yüzde 5 ila 9'unda, yılda üç veya daha fazla tekrarlayan mantar enfeksiyonu geliştiğini belirten Opr. Dr. Melikli, "Çoğu vajinal mantar enfeksiyonuna Candida albicans adı verilen bir mantar neden olur. Kalıcı veya tekrarlayan enfeksiyonlar, Candida glabrata veya Candida krusei gibi daha az yaygın olan Candida türlerinden birinin enfeksiyonuna bağlı olabilir. Tekrarlayan veya kalıcı semptomları olan kadınlarda vajinal kültürler alınmalıdır" ifadelerine yer verdi. "CİNSEL YOLLA BULAŞMAZ" Tekrarlayan semptomları olan kadınlara genellikle 6 aylık haftalık ağızdan alınan mantar ilacı şeklinde tedavi planı uygulandığını vurgulayan Opr. Dr. Melikli, "Vajinal mantar enfeksiyonu cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyon değildir, ancak enfeksiyon nadiren bir partnerden diğerine geçebilir. Cinsel partnerin şikâyeti yoksa rutin tedavisi önerilmez" dedi.





"DOĞRU TEMİZLİK VE TEDAVİ ÖNEMLİ"

Genital mantar enfeksiyonlarından korunmak için kimyasal temizlik ürünleri kullanmadan genital bölgenin az sabun ile yıkanıp temiz ve kuru tutulmasının önerildiğini vurgulayan Opr. Dr. Melikli, "Renkli ve kokulu tuvalet kâğıtları, kullanılan yıkama jelleri özel bölgenizde tahrişe, alerjik reaksiyona sebep olabilir. Günde ekstra özel durum yok ise bir kez su ile temizlik yeterlidir. Vajen içerisini tıbbi endikasyonlar dışında yıkamanızı önermiyoruz. Defalarca genital bölgeyi ve vajeni yıkamak, lif benzeri ürünler kullanmak tahrişe sebep olur ve sizi enfeksiyonlara açık hale getirir. Çok dar olmayan ipek ve ya pamuk iç çamaşırları kullanmanız ve belli aralıklarla değiştirmeniz önerilir. Günlük ped kullanımı enfeksiyonlar açısından nemli ve sıcak ortam oluşturduğu için tavsiye etmiyoruz. Son olarak muayene olmadan önce mantar enfeksiyonu için tedavisiye başlanmaması gerektiğinin tekrar altını çizmek isterim. Çünkü bu sizde tekrarlayan, 6 ay gibi uzun sürebilen tedavi gerektiren mantar enfeksiyonlarına sebep olabilir. Bahsi geçen şikayetler varsa doktorunuza başvurunuz" diyerek sözlerini noktaladı.