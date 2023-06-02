Enfeksiyonlara karşı önleminizi hemen alın! Havuz ve denizden sonra bunu yapmamak bakterilere davetiye çıkarıyor

Yüzmenin yaz aylarında yapılabilecek en güzel aktivitelerden biri olduğunu ancak doğru önlemler alınmadığında deniz ve havuz suyunun kadınlarda enfeksiyon riskini artırdığını belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü'nden Dr. Öğretim Üyesi Erhan Hüseyin Cömert, kadınlarda yaz aylarının gelişi ile birlikte ter, hijyenik olmayan havuzlar, sentetik giysiler, ıslak mayolar, havuz ya da deniz sonrası duş alınmaması gibi birçok sebepten dolayı özellikle genital mantar, vajinal enfeksiyon ve hastalıkların sıklıkla görülebildiğini dile getirdi.

HAVUZ VE DENİZ SONRASI DUŞ ALMAK ŞART

Dr. Öğretim Üyesi Cömert, şöyle devam etti:

"Yazın kadınlarda idrar yolu enfeksiyonu ve mantar sık görülmektedir. Genellikle havuzlar temiz tutulmak amacıyla klor kaynaklı dezenfektanlar ile temizlenmektedir. Havuz enfeksiyonlarının ortaya çıkmasının en önemli sebeplerinden biri de havuz suyu içerisinde bulunan klordur. Klor, vajen florasını bozabilmektedir. Bu nedenle havuzların en kalabalık olduğu saatlerde tercih edilmemesi uygun olacaktır. Bunun yanında tercih edilecek havuzun temizliğinden emin olmak gerekmektedir. Yazın havaların sıcak olması nedeniyle terleme de yoğun olarak görülmektedir. Sıcak ve ter de dikkat edilmediğinde çeşitli enfeksiyonları tetikleyebilmektedir. Sıcak ve ter, kadınlarda zararlı bakterilerin en sevdiği ortamları oluşturabilirler. Bu yüzden iç çamaşırların hemen her gün değiştirilmesi çok faydalıdır. Islak mayoyla asla uzun süre kalmamak gerekir çünkü ıslaklık ve nem genital bölgedeki enfeksiyon riskini artırmaktadır. Bunun yanı sıra giyilen iç çamaşırların da pamuk oranı ne kadar yüksek olursa o kadar iyi olacaktır. Vücutta enfeksiyon oluşturabilecek zararlı bakterilerden kurtulmanın ilk yolu deniz ya da havuza girmeden önce ve çıktıktan sonra duş alınmasıdır. Böylece genital enfeksiyondan korunmanın da ilk adımı atılmış olur."