Gebelikte hazımsızlığı önleyen yöntem! Uzmanı anlattı: En çok dikkat edilmesi gereken...

Doğurganlık üzerine yapılan birçok çalışmanın kadının yaşı, gebelik sayısı gibi faktörlerin yanı sıra beslenme, ağırlık, sigara/alkol kullanım durumu, egzersiz gibi yaşam tarzı faktörlerinin rolünün de oldukça önemli olduğunu işaret ettiğini belirten Uzm. Dyt. Edanur Usta, "Beslenme modeli, kadınlarda yumurta kalitesi üzerinde farklı etkiler yaratarak doğurganlığı etkileyebilir. Kişinin aldığı besin ögelerine bağlı olarak yumurta kalitesi artabilir ya da dengesiz bir beslenme modelinden kaynaklı ağırlık artışı meydana gelerek yumurta kalitesi azalabilir" ifadelerine yer verdi.

Akdeniz beslenme modelinin doğurganlığı artırıcı etkilerinin olduğunun altını çizen Uzm. Dyt. Usta, "Akdeniz beslenme modeli yüksek miktarda sebze, meyve, zeytinyağı, rafine edilmemiş karbonhidratlar, az yağlı süt ürünleri ve kümes hayvanları, balık ve düşük miktarda kırmızı et ve basit şeker alımıyla karakterizedir. Bu beslenme modelinde trans yağ alımının düşük olması, kan şekeri seviyesini az etkileyen düşük glisemik indeksli gıdaların ve yüksek lifli gıdaların bulunması doğurganlığı olumlu etkileyen yönleridir" diye konuştu.

FAST-FOOD BESLENMEDEN UZAK DURUN

Batı tarzı beslenme modelinin ise yüksek şeker, yağ ve basit karbonhidrat içermeleri sebebiyle insülin direncini, dislipidemiyi ve oksidatif stresi artırdığını, bunun da doğurganlığı ve yumurtalık fonksiyonlarını olumsuz etkileyebileceğini dile getiren Uzm. Dyt. Usta, dolayısıyla fast- food olarak adlandırılan gıdaların, abur cuburların, ilave şeker içeren ürünlerin azaltılmasının bu noktada önemli olduğunu söyledi.

Sebze ve meyvelerin antioksidan bakımından zengin besinler olduğunu vurgulayan Uzm. Dyt. Usta, "Bu besinler düşük glisemik indekse sahip gıdalar olduğundan ağırlık kontrolünün ve insülin duyarlılığının sağlanmasında, vücuttaki iltihabı (inflamasyonu) engellemede önemli rol oynayabilir ve doğurganlığı arttırabilir. Gebelik dönemindeki bir bireyin günlük ortalama 5-6 porsiyon sebze meyve tüketmesi gerekmektedir" dedi.