İdrar yolu enfeksiyonuna birebir! Meğer şifası buymuş....





YAPAY TARIM ETKİSİ

TÜBİD Saymanı, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Gazi Yıldırım, üreme sağlığındaki vücudun ihtiyaç duyduğu başlıca besin gruplarından biri olan mikro besinlere 'Mikronutrientler' denildiğini belirterek, şu tespitlerde bulundu: "Üreme ile gıda arasında bire bir bağlantı var. Çünkü günümüzde artık normal bir beslenme ile doğru gıdaları almak çok mümkün olmuyor. Şöyle bir örnek vereyim size; bizim bugün ısırdığımız elmanın içindeki magnezyum 1950 yılında benim babamın ısırdığı elmanın içindeki magnezyumdan bin 500 kat daha az. Sodyum o döneme göre eksilerde. Yani 500 kat daha az. Kalsiyum eksilerde.



Mineraller eksilerde. Artmış nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan hızlandırılmış tarım, yapay tarım, bir şekilde gıdalar içindeki mikro besinlerin miktarının azalmasına yol açtı. Gerçekten de gözlerinizi kapatıp bir elmayı, bir salatalığı bir biberi ısırdığınızda tadından ne yediğinizi anlayabilmek çoğu zaman mümkün değil. Kokusu bile olmuyor."