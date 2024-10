İdrar yolu enfeksiyonuna birebir! Meğer şifası buymuş....

ÇİFTLERE BESLENME ÖNERİLERİ

"Bebek yapmayı düşünen çiftlere nasıl beslenmeyi önerirsiniz?"sorusuna ise Prof. Dr. Yıldırım, şu önerilerde bulundu:

Akdeniz tipi beslenmenin içine kırmızı et eklenilerek yapılan beslenme tarzı üreme için en sağlıklı beslenme tarzı. Akdeniz tibi beslenme de beyaz et, balık ve tavuk var, ona kırmızı et de ilave etmek lazım.

Eğer sağlıklı bir gebelik elde etmek istiyorsak, karbonhidrat oranını öğünlerde yüzde 20'nin altına düşürmek gerekiyor.

Obezitenin gebeliğe olumsuz etkisi var.

Yaşam tarzı değişikliği şart. Çiftler kiloluysa kilo vermesini istiyoruz. Eksiklik varsa beslenmesine bakarak, takviyeler öneriyoruz.



ERKEKLER DAR PANTOLONDAN UZAK DURUN!

Kadınların 35 yaş sonrası yumurta kalitesi ve rezervlerini korumaları, erkeklerin ise sperm kalitesi için nasıl beslenmesi gerektiğini Prof. Dr. Yıldırım şöyle anlattı: "Kadınların kesinlikle Akdeniz diyeti yapması gerekiyor. Kişi kilolu ise zayıflamalı. Sigarayı bırakmalı. Erkek için ise sperm hareketleri bozulmasın diye ısı kaynaklarından uzaklaşması gerekiyor. Hamam, sauna, sıcak kaplıca gibi ortamlarda bulunmamaları, diz üzerinde bilgisayar koyup çalışmamaları, dar pantolon giymemeleri önemli."