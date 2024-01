Meme kanseri "meme kaybı" demek değil! Bütün yaştaki kadınlar için hayat kurtarıcı o önlem

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Haşim Furkan Güllü, meme kanserine karşı kadınlara uyarılarda bulundu. Op. Dr. Güllü, "40 yaş üstü kadınlar için bazı kontroller var ki hayati öneme sahip. Meme kanseri taramaları da bunlardan biri. Sadece 40 yaş üstü kadınlar için değil, maalesef bütün yaş grubu kadınlar için risk söz konusu. O nedenle mutlaka her yıl mamografinizi yaptırın" dedi.





ELİNİZLE KONTROL EDİN

En önemli kontrol yöntemlerinden birinin de kadınların kendi kendine muayenesi olduğunun altını çizen Op. Dr. Güllü, "Kadınlar, her duşa girdiklerinde kendi kendilerini muayene etmelidir. Kendini muayene etmek hem vücudumuzu tanımak için hem de eğer bir hastalık ortaya çıkarsa bunu erkenden fark etmek için çok önemlidir" dedi. "Peki kendi kendimizi nasıl muayene edebiliriz?" sorusuna Op. Dr. Güllü, şu yanıtı veriyor: "Her iki mememiz ve koltuk altımız için rutin bir doğrultu belirleyelim. Her defasında bu doğrultuda parmak uçlarımızın yardımıyla o bölgeleri sırasıyla yoklayalım. Kendi dokularımızı tanımak meme kanserinin erken teşhisinde çok önemli bir yere sahiptir. Bu muayene esnasında elinize kitle ya da alıştığınızdan farklı bir oluşum gelirse mutlaka doktorunuza başvurmanız gerekmektedir."