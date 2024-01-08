Meme kanseri "meme kaybı" demek değil! Bütün yaştaki kadınlar için hayat kurtarıcı o önlem





ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR

OP. Dr. Güllü, "Hastalarımdan üzülerek duyduğum şey şu: 'Ben kötü bir hastalık çıkarsa diye korktuğum için hastaneye ancak gelebildim." Maalesef bu çok yanlış bir yaklaşım. Erken teşhis sayesinde belki de basit bir ameliyatla kurtulabilecek hastalarımız, hastalığın ilerlemesiyle kemoterapi almak zorunda kalabiliyor."



ONKOPLASTİK CERRAHİYLE MEME KORUNUYOR

OP. Dr. Güllü, bazı kadınların ise en çok korktuğu şeyin memesini kaybetmek olduğunu belirterek, şöyle dedi: "Doğal olarak bu çok normal bir duygu. Ama yaptığımız meme cerrahilerinde iki büyük önceliğimiz var artık. Bunun birincisi, hastamızı hastalığından kurtarmak, ikincisi onkoplastik cerrahi yani meme dokusunu olabildiğince korumak. Koruyamıyorsak bile yerini bir protez (silikon) ile doldurmak. Hatta bazı hastalarımız iyileştikten sonra sonuçtan o kadar memnun kalıyorlar ki diğer memesini de estetik ameliyat ettirmek istiyor."