Meme kanserinden bu yöntemle korunmak mümkün! Özellikle o yaş aralığında...

Yapılan çalışma sonuçlarına göre alınacak önlemlerin hastaların yaşam kalitesinin koruyabileceğini aktaran Prof. Dr. Gökçe "Bu çalışmanın bize sağladığı en önemli sonuç; evre 2 ve altındaki meme kanserini erken yakalayabilmemiz sayesinde, hem hastanın yaşamını koruyabildiğimiz hem de meme ameliyatında oluşabilecek hasarın minimuma indirilmesi mümkün olabildiğidir. İleri evre meme kanserinde kemoterapi ve radyoterapi kaçınılmaz olurken, bu tedavilere rağmen başarı şansı daha düşük olabilir. Ancak, bu tür erken tanı çalışmaları sayesinde hem hastanın yaşam kalitesini koruyabilir hem de estetik açıdan daha olumlu sonuçlar elde edebiliriz" dedi.

'MEME KANSERİNİN İKİYE KATLANMA SÜRESİ 180 GÜNDÜR VE HER YIL YAPILAN TARAMALAR KANSERİ ERKEN EVREDE YAKALAYABİLİR'

Günümüzde kullanılan tarama cihazlarıyla milimetrik seviyelerde bile tümörleri tespit edilebildiğini hatırlatan Prof. Dr. Gökçe sözlerine şöyle devam etti: "Meme kanseri tarama sırasında cihazdan kaçabilir; ancak bu, hastanın kötü bir durumda olduğu anlamına gelmez. Çünkü meme kanserinin ikiye katlanma süresi 180 gündür, yani yaklaşık altı ay. Örneğin, 1 mm boyutundaki bir tümör altı ay sonra 2 mm'ye, bir yıl içinde ise 4 mm'ye ulaşır. İki yılın sonunda ise tümör 16 mm (1.6 cm) boyutlarına erişir ki bu büyüklükte bir tümörü hiçbir tarama cihazı gözden kaçırmaz. Milimetrik seviyelerde bile günümüz cihazları tümörleri tespit edebilmektedir. Diyelim ki ilk yıl tümör gözden kaçtı, ancak ertesi yıl yapılan mamografi ile iki kat büyümüş olma ihtimali var ve bu durumda tümör mutlaka fark edilecektir. Bu yüzden, her yıl mamografi yapılmasının amacı kanseri erken evrede yakalayabilmektir. İlk yıl tespit edilmeyen bir tümör, ikinci yıl yakalanacaktır ve bu da tedaviyi geciktirmeyecektir. Çünkü erken evre meme kanseri genellikle 2 cm'in altında kalır ve tedavi açısından fark yaratmaz. Sonuç olarak, her yıl düzenli mamografi yaptırmak, hem kanseri erken evrede yakalayarak hastanın yaşamını kurtarır hem de estetik açıdan koruma sağlar. Bu nedenle yıllık taramalar son derece önemlidir."