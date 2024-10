Meme kanserinden bu yöntemle korunmak mümkün! Özellikle o yaş aralığında...

Prof. Dr. Özcan Gökçe, mamografi taramalarının düzenli olarak yapılmasının meme kanseri tedavisinde erken teşhis açısından önem taşıdığını belirterek, "Bu gerçekleştirilen çalışma, her yıl yapılan mamografi taramalarının meme kanserinin ölümcül olma olasılığını yüzde 41 oranında azalttığını gösteriyor. Oysa taramalar iki yılda bir yapıldığında, meme kanseri vakalarının yaşam kaybı riski çok daha yüksek oluyor. Bu nedenle mamografilerin her yıl yapılması gerektiğini çok net şekilde ortaya koyuyor" diye konuştu.

'49 YAŞ ÜSTÜ KADINLAR DA İHMAL EDİLMEMELİ'

Prof. Dr. Gökçe, meme kanserinin en yaygın görüldüğü yaş grubunun 40-49 yaş olduğunu belirtirken, 49 yaş üzerindeki kadınlarda taramaların devam etmemesinin büyük bir hata olduğunu vurguladı: "Meme kanserine yakalandıktan sonra yaşam kaybı riski 49 yaşın üzerinde artıyor çünkü taramalar genellikle bu yaş grubunda ihmal ediliyor. Ancak 49 yaş üzeri kadınların da her yıl düzenli mamografi yaptırmaları gerektiğini vurgulamak istiyorum. Çünkü erken evre meme kanseri 'Stage 2B' ya da 'Evre 2B' dediğimiz durumun altında olmasıdır. Bu çalışma 79 yaşına kadar olan kadınlarda yapıldığına göre o yaşa kadar her yıl yapılması gerektiğini vurgulamaktadır. Zaten son yıllarda artık insanlığın ömrü uzadı. Dolayısıyla ortalama yaşam 80 ila 90'ın üzerine çıktığı bir dünyada erken evrede meme kanserini yakalayabilmek için 49 yaşında taramaları bırakmak değil, 49 yaşın üzerinde de her yıl taramayı devam etmek gerekir."