Meme kanserine kalkan oluyor!

SAĞLIKLI YAĞLARA ÖNCELİK VERİN

"Doymuş yağlar ve trans yağlardan kaçınarak, sağlıklı yağlara yönelmek önemlidir. Özellikle Omega-3 yağ asitleri anti-inflamatuar özelliklere sahiptir ve meme kanserine karşı koruyucu olabilir. Yemeklerde ve salatalarda zeytinyağ tercih edin. Bunun yanı sıra avokado da zengin bir sağlıklı yağ kaynağıdır. Fındık ve ceviz, Omega-3 açısından zengin yağlı tohumlardır. Somon, sardalya, uskumru ise Omega-3 açısından zengin balık türleridir."



KIRMIZI ET TÜKETİMİ HAFTADA 500 GRAMI GEÇMEMELİ

"İşlenmiş etler (salam, sosis, sucuk) ve fazla kırmızı et tüketimi, kanser riskini artırabilir. Bu nedenle, bu gıdaların tüketimini sınırlandırmak önemlidir. Tavuk, hindi, balık gibi yağsız protein kaynaklarına yönelebilirsiniz. Kırmızı et tüketmek isterseniz, haftada 2-3 defa az yağlı ve doğal kaynaklardan alınmış kırmızı et tercih edin. Haftada 500 gr'dan daha az kırmızı et tüketmeye özen gösterin."



ŞEKER VE RAFİNE KARBONHİDRATLARDAN KAÇININ

"Rafine şeker ve karbonhidratlar (beyaz ekmek, beyaz pirinç, şekerli atıştırmalıklar) kan şekeri dalgalanmalarına neden olabilir ve bu da iltihaplanmayı artırabilir. Günlük şeker miktarının 20-25 gramı geçmemesine özen gösterin. Beyaz ekmek yerine tam buğday ekmeği, beyaz pirinç yerine esmer pirinç gibi tam tahıllı ürünler tüketin. Bal, hurma veya akçaağaç şurubu gibi doğal tatlandırıcıları kontrollü miktarlarda kullanın."