Meme kanserine kalkan oluyor!

VİTAMİN, MİNERAL VE ANTİOKSİDANLAR AÇISINDAN ZENGİN BESLENİN "A, C ve E vitaminleri hücresel hasarı azaltarak kanserle mücadelede rol oynayabilir. Kemik sağlığını korumak için kalsiyum, K vitamini, fosfor, potasyum, magnezyum, çinko içeren besinlere günlük beslenmede yer verilmelidir. D vitamini düzeyinin meme kanseri riski ile ilişkili olduğuna dair bazı çalışmalar vardır. Güneş ışığı ve D vitamini açısından zengin besinler (yağlı balıklar, süt ürünleri) almak önemlidir. Antioksidanlar vücudu serbest radikallere karşı koruyarak hücre hasarını azaltır ve kansere karşı koruma sağlar. Bu maddeler birçok sebze ve meyvede bol miktarda bulunur. Ispanak, pazı, kale, roka gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler, havuç, balkabağı, kırmızı biber gibi kırmızı-turuncu renkli sebzeler ve yaban mersini, çilek, nar, portakal, kivi, elma gibi meyveleri tüketmek önemlidir."

LİFLİ GIDALAR TÜKETİN "Yüksek lif alımı sindirim sistemini destekler, bağırsak sağlığını iyileştirir ve bazı araştırmalar, meme kanseri riskini azaltabileceğini öne sürmektedir. Kinoa, bulgur, yulaf, esmer pirinç gibi tam tahıllar, mercimek, nohut, fasulye gibi baklagiller ve brokoli, kabak, patlıcan gibi sebzeler lif açısından zengin besinlerdir."



SAĞLIKLI YAĞLARA ÖNCELİK VERİN

"Doymuş yağlar ve trans yağlardan kaçınarak, sağlıklı yağlara yönelmek önemlidir. Özellikle Omega-3 yağ asitleri anti-inflamatuar özelliklere sahiptir ve meme kanserine karşı koruyucu olabilir. Yemeklerde ve salatalarda zeytinyağ tercih edin. Bunun yanı sıra avokado da zengin bir sağlıklı yağ kaynağıdır. Fındık ve ceviz, Omega-3 açısından zengin yağlı tohumlardır. Somon, sardalya, uskumru ise Omega-3 açısından zengin balık türleridir."



KIRMIZI ET TÜKETİMİ HAFTADA 500 GRAMI GEÇMEMELİ

"İşlenmiş etler (salam, sosis, sucuk) ve fazla kırmızı et tüketimi, kanser riskini artırabilir. Bu nedenle, bu gıdaların tüketimini sınırlandırmak önemlidir. Tavuk, hindi, balık gibi yağsız protein kaynaklarına yönelebilirsiniz. Kırmızı et tüketmek isterseniz, haftada 2-3 defa az yağlı ve doğal kaynaklardan alınmış kırmızı et tercih edin. Haftada 500 gr'dan daha az kırmızı et tüketmeye özen gösterin."



ŞEKER VE RAFİNE KARBONHİDRATLARDAN KAÇININ

"Rafine şeker ve karbonhidratlar (beyaz ekmek, beyaz pirinç, şekerli atıştırmalıklar) kan şekeri dalgalanmalarına neden olabilir ve bu da iltihaplanmayı artırabilir. Günlük şeker miktarının 20-25 gramı geçmemesine özen gösterin. Beyaz ekmek yerine tam buğday ekmeği, beyaz pirinç yerine esmer pirinç gibi tam tahıllı ürünler tüketin. Bal, hurma veya akçaağaç şurubu gibi doğal tatlandırıcıları kontrollü miktarlarda kullanın."