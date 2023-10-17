Menopoz döneminde en çok buna dikkat! Yan etkilerini sıfıra indiriyor...

18 Ekim Dünya Menopoz Günü nedeniyle açıklama yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Uzmanı Aşkın Doğan, "Menopozda yumurtalıkların işlevi azalır, östrojen ve progesteron gibi hormonların salınımı ve seviyeleri düşer, adet döngüsü bozuklukları başlar, ilk önce sıklaşan adetler giderek seyrekleşir ve en nihayetinde sona erer" dedi.



"Birçok kadın için; sıcak basmaları, uykusuzluk, ruh hali değişiklikleri gibi hayat kalitesini düşüren belirtiler görülür" diyen Doç. Dr. Uzmanı Aşkın Doğan, "Tüm bu değişiklikler, kadınların sosyal hayatını da olumsuz anlamda etkileyebilir" şeklinde konuştu.

Menopozda kadınlarda genelde kilo alımının arttığını belirten Doğan, özellikle östrojen eksikliği nedeni ile bel çevresinde yağlanma ve kemik yoğunluğu kaybının arttığını belirterek, bu noktada sporun sağlıklı bir yaşam sürdürmenin anahtarı olduğunu söyledi.





Direnç egzersizi yapılmalı

Doç. Dr. Aşkın Doğan, kemiklerin güçlenmesi için sadece yürüyüşün yeterli olmadığını, direnç antrenmanlarının daha etkili olduğunu belirterek, kemiklerin desteklenmesi için menopoz döneminde kalsiyum ve D Vitamini, menopoz sonrası dönemde de K2 vitamini ve magnezyum takviyelerinin faydalı olacağını dile getirdi.

Düzenli sporun kemik sağlığı ile birlikte, depresyon ve anksiyete gibi ruh hali değişiklikleriyle mücadelede etkili olduğunu vurgulayan Doğan, şunları söyledi:



"Egzersiz, endorfin salgısını artırarak ruh halini iyileştirir, kendine güveni artırır ve yaşlanma sürecini daha olumlu karşılamaya yardımcı olur. Bu dönemde artan kalp-damar rahatsızlıklarını riskini azaltır. Kronik sağlık sorunları olanlar, egzersize başvurmadan önce hekimine başvurmalıdır. Spor yaparken iyi bir beslenme alışkanlığına sahip olmak da önemlidir. Dengeli bir diyet, enerji seviyelerinizi yüksek tutar ve kas onarım sürecini destekler. Su içmek, vücut sıcaklığını düzenleyerek, dehidratasyonu önler. Unutmayın spora başlamak için asla geç değildir. Sağlık ve iyi hissetme konusundaki bu önemli adımı atmaktan çekinmeyin."