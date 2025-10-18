Menopozda hormonlar yeniden düzenlenirken sistem geçici olarak yapılandırılır

Menopoz döneminde hormonların yeniden düzenlenirken vücudun küçük bir devrim yaptığını, farkındalıkla bu sürecin rahat geçirilebileceğini söyleyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Deniz Han Deniz, kadınlara tavsiyelerde bulundu.

Dünyada her yıl 50 milyona yakın kadının girdiği menopoz döneminin doğal ve sağlıklı bir yaşam evresi olarak görülmesi gerektiğini belirten Deniz, farkındalıkla bu dönemin enerji, özgüven ve bilgelik çağına dönüşebileceğini söyledi.



Menopozun bir son değil, doğanın planladığı yeni bir başlangıç olduğunu vurgulayan Deniz, "Bu dönemde vücut küçük bir devrim yapar. Hormonlar yeniden düzenlenirken sistem geçici olarak yapılandırılır. Yani bu bir arıza değil, güncellemedir. Kadının gücünün yeni ritmidir. Bu dönüş yolculuğunu bastırmak değil, anlamak ve kucaklamak gerekir" diye konuştu.



7 BAŞLIKLA MENOPOZ SÜRECİ YÖNETİLEBİLİR

Kadınların 7 başlığa dikkat ederek bu dönemi rahat geçirebilmesinin mümkün olduğunu belirten Deniz, şu başlıkları paylaştı:

"Beslenmeye dikkat edilmeli. Kalsiyum ve D vitamini yönünden zengin beslenme bu dönemde kemik sağlığını korur. Sebze, meyve, tam tahıllar ve sağlıklı yağların tüketimi; şekerli, işlenmiş gıdalardan ve aşırı kafeinden kaçınılması önemlidir. Hem kemiklerin güçlenmesi hem ruh halinin iyileşmesi için hareket çok önemlidir. Haftada en az 3-4 gün düzenli egzersiz yapılmalıdır. Uyku sorunları menopozda yaygındır. Rutin oluşturarak, ekran süresini azaltıp, uyku öncesi ağır yemeklerden kaçınmak bu sorunu çözebilir. Sıcak basmalar ve terlemelerle başa çıkmak için pamuklu, bol kıyafetler tercih edilmeli. Stresi azaltmaya yönelik nefes egzersizleri, meditasyon yapılmalı. Gerekirse doktorla hormon tedavisi gibi seçenekler konuşulmalıdır. Ruh hali dalgalanmaları normaldir. Bir uzmandan veya destek grubundan psikolojik destek almak faydalı olabilir. Osteoporoz riski için kemik yoğunluğu ölçümü; mamografi, jinekolojik muayene ve kan testlerini aksatmamak, gerekirse de hormon tedavisi de değerlendirilmelidir.



Menopoz döneminde cinsellikten tamamen uzaklaşıldığına dair inanışlara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Vajinal kuruluk gibi sorunlar için doktor tavsiyesiyle nemlendirici veya hormon içeren ürünler kullanılabilir. Vücut değişir, hormonlar değişir ama yakınlık ve sevgi hep oradadır. Cinsellik yalnızca fiziksel bir eylem değil; duygusal bir paylaşım ve bağ kurma biçimidir. Bu nedenle menopoz, cinselliğin sonu değil; belki de yeni bir boyuta geçişidir. İletişim, menopoz döneminin sihirli anahtarıdır. Eşler anlamalı, dinlemeli, destek olmalıdır. Menopoz sadece bir 'kadın meselesi' değildir; birlikte yaşanan bir hayatın doğal bir evresidir. Bu süreci birlikte atlatmak için empati en iyi ilaçtır."