Östrojen seviyesinin düşük veya fazla olması hangi problemlere neden olur?

Östrojen hormonu, adet döngüsü sırasında ve gebeliğin oluşabilmesi rahim iç zarının (endometrium) büyümesini kontrol eder. Gençlerde ve gebe kadınlarda meme değişikliklerine neden olur. Kemik ve kolesterol metabolizmasında yer alır. Besin alımını, vücut ağırlığını, glikoz metabolizmasını ve insülin duyarlılığını düzenler.

DÜŞÜK ÖSTROJEN BELİRTİLERİ, NEDENLERİ VE TEDAVİSİ

Ergenliğe ulaşmamış kızlarda ve menopoza yaklaşan kadınlarda östrojen düşüklüğü olma olasılığı daha yüksektir. Yine de her yaştan kadında östrojen düşüklüğü görülebilir. Düşük östrojenin yaygın semptomları üretranın incelmesi nedeniyle idrar yolu enfeksiyonunda (İYE) artış, düzensiz veya eksik adet dönemleri, ruh halindeki değişimler, sıcak basmaları, memelerde hassasiyet, baş ağrıları veya önceden var olan migren ataklarının artması, depresyon, odaklanmada zorluk ve tükenmişliktir.

KEMİKLER DAHA KOLAY KIRILABİLİR

Bunun nedeni kemik yoğunluğundaki azalma olabilir. Östrojen, kemikleri güçlü tutmak için kalsiyum, D vitamini ve diğer minerallerle birlikte etkileşime girer. Östrojen seviyeleri düşükse, azalmış kemik yoğunluğu yaşanabilir.

YUMURTALIKLARI ETKİLEYEN DURUMLAR ÖSTROJEN ÜRETİMİNİ DE ETKİLER

Östrojen esas olarak yumurtalıklarda üretilir. Yumurtalıkları etkileyen her şey östrojen üretimini de etkiler. Genç kadınlar aşırı egzersiz, anoreksiya gibi yeme bozuklukları, az çalışan hipofiz bezi, genetik düzensizlikler, toksinler veya otoimmün bir durumdan kaynaklanabilen erken yumurtalık yetmezliği, Turner sendromu ve kronik böbrek hastalığından dolayı östrojen seviyeleri düşebilir. Tedavi edilmediği takdirde, düşük östrojen kadınlarda kısırlığa neden olabilir. 40 yaşın üzerindeki kadınlarda düşük östrojen, menopoza yaklaşmanın bir işareti olabilir. Bu geçiş dönemine perimenopoz denir. Perimenopoz sırasında yumurtalıklar hala östrojen üretir. Menopoza girene kadar üretim yavaşlamaya devam eder.

DÜŞÜK ÖSTROJEN SEVİYESİNİN RİSK FAKTÖRLERİ NELERDİR?

Düşük östrojen seviyeleri için en yaygın risk faktörleri yaştır. Yumurtalıklar zamanla daha az östrojen ürettiğinden, yaşın ilerlemesi nedeniyle üretim azalır ve biter. Yumurtalık kistleri gibi hormonal sorunlar, aile öyküsü, yeme bozuklukları, aşırı diyet, aşırı egzersiz, hipofiz beziyle ilgili sorunlar, kemoterapi, radyasyon tedavisi ve madde kullanımı erken menopoz açısından risk faktörleridir. Östrojen düzeyi düşük olan kadınlar hormonal tedaviden yararlanabilir. Hormonal tedavi, östrojen düşüklüğü için standarttır. Semptomları hafifletmeye yardımcı olacak hormonal olmayan seçenekler vardır. Östrojen eksikliği olan 25 ila 50 yaş arasındaki kadınlara genellikle östrojen reçete edilir. Bu kemik kaybı, kalp-damar hastalığı ve diğer hormonal dengesizlikleri önlemeye yardımcı olur. Östrojen tedavisi ayrıca menopoz semptomlarının şiddetini hafifletebilir ve kırık riskini azaltabilir. Hormon replasman tedavisi (HRT), vücudun doğal hormon seviyelerini artırmak için kullanılan yöntemlerden biridir.

YÜKSEK ÖSTROJEN BELİRTİLERİ, NEDENLERİ VE TEDAVİSİ

Yüksek östrojen seviyeleri erkekleri ve kadınları farklı şekilde etkiler. Yüksek östrojen seviyeleri, kadınlarda düzensiz veya ağır adet dönemleri, kilo alımı, yorgunluk gibi semptomlara neden olabilir. Erkeklerde meme dokusunun büyümesine, ereksiyon olma veya ereksiyonun sürdürülmesinde zorlanma ve kısırlığa neden olabilir.

ÖSTROJEN, KADIN VE ERKEK SAĞLIĞI İÇİN ÖNEMLİDİR!

Östrojen, kadın ve erkek sağlığı ve cinsel gelişim için önemli bir hormondur. Kolesterol seviyelerini düzenler, kemik sağlığını korur ve ruh halini etkiler. Kadınlarda bu hormon ayrıca ergenliği, adet döngüsünü, gebeliği ve menopozu da etkiler. Östrojen seviyeleri yükseldiğinde veya düştüğünde bu, üreme sistemi, cilt, saç, kemikler, kaslar, beyin ve meme dokusu dahil olmak üzere vücudun birçok bölgesini etkileyebilir. Herkeste bir miktar meme dokusu olduğu için dalgalanmalar erkeklerde de bu etkilere sahip olabilir.

ÖSTROJEN SEVİYELERİNİN YÜKSELMESİNİN NEDENİ HORMONAL DENGESİZLİKLER OLABİLİR

Aşırı kilolu olmak, yağ dokusunun estron üretmesi nedeniyle daha yüksek miktarlarda östrojene neden olabilir. Stres kortizol seviyelerini artırır. Kortizol seviyeleri sürekli olarak yüksek kaldığında, bu hormon, östrojen üzerinde zincirleme bir etkiye sahip olabilen progesteron seviyelerini tüketebilir. Alkol almak aşırı derecede östradiol seviyelerini yükseltir ve vücudun östrojeni metabolize etmesini de zorlaştırır. Bazı ilaçlar östrojeni yükseltebilir veya progesteronu baskılayabilir. Bazı hastalıkların östrojen artışı ile bir ilişkisi vardır veya buna yol açar. Bunlara polikistik over sendromu (PCOS), miyomlar, endometriozis ve bazı kanserler dahildir. İnsülin direnci de östrojen seviyelerini artırır. Erkeklerde, testosteron seviyeleri düşerse, östrojen vücuttaki testosteron miktarına göre de yükselebilir.

Yüksek östrojen tedavisi altta yatan nedene bağlıdır. Belirli bir tıbbi duruma bağlı olmayan östrojen baskınlığı için doktorlar, seviyeleri azaltmak için yaşam tarzı değişiklikleri önerebilir. Yaşam tarzı ve diyet ayarlamaları, vücudun ürettiği östrojen miktarını azaltabilir veya parçalayıp salgıladığı miktarı artırabilir. Bununla birlikte, kalıcı veya ilgili semptomları olan herkes uzman bir doktora başvurmalıdır.