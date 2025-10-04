Rahim ağzı kanserinde erken teşhis umut oluyor

Rahim ağzı kanserinin önlenebilir bir hastalık olduğuna dikkat çeken Dr. Kahraman, düzenli kontrollerin, tarama testlerinin ve HPV aşısının önemini hatırlattı.
"YILDA BİR KEZ MUAYENE HAYAT KURTARIR"
Konuşmasında, "Her kadın yılda en az bir kez jinekolojik muayenesini yaptırmalı. Erken teşhis hayat kurtarır" ifadelerini kullanan Kahraman, bilinçli davranışların kadınların en güçlü koruması olduğunu söyledi.
MERAK EDİLEN SORULAR YANIT BULDU
Seminer, interaktif bir şekilde ilerleyerek katılımcıların doğrudan sorularını yöneltmesine imkan sağladı. HPV aşısının koruyuculuğu, tarama testlerinin başlama yaşı ve erken tanının tedaviye etkileri en çok ilgi gören başlıklar arasında yer aldı.