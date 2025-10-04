Rahim ağzı kanserinde erken teşhis umut oluyor

"YILDA BİR KEZ MUAYENE HAYAT KURTARIR"

Konuşmasında, "Her kadın yılda en az bir kez jinekolojik muayenesini yaptırmalı. Erken teşhis hayat kurtarır" ifadelerini kullanan Kahraman, bilinçli davranışların kadınların en güçlü koruması olduğunu söyledi.