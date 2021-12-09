Rahim perdesi nedir?

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Onur Meray şöyle devam etti. Uterin septum yani halk arasındaki bilinen adı ile 'Rahim Perdesi', (rahim içi perde), rahimin doğuştan gelişen bir anomalisi olup, rahim boşluğunun bir duvar veya perde ile yukarıdan aşağıya doğru ikiye bölünmüş olmasına verilen isimdir. Rahim boşluğundaki bu doku fazlalığı rahim iç hacmini daralttığı için önemlidir ve infertilite(kısırlık) nedenleri arasındadır dedi.

NASIL ANLAŞILIR?

Normal süreçte kadınlar bu durumun farkında olamayabilirler çünkü genellikle semptomsuz seyreder. Çoğunlukla ilk olarak kadın doğum uzmanına başvuru sonrasında haberdar olurlar. Uterin septum, belirti verecek olursa da sıklıkla adet sonrası lekelenme veya düzensiz adet olarak karşımıza çıkabilir. Bu hastalıkta tanı kolay şekilde jinekoloğa başvuruda trans-vajinal ultrason (TVS) (alttan ultrason) ile çoğunlukla konulur fakat tanıyı netleştirmek için Histerosalpingografi (HSG) yani rahim filmi çekilmesi gerekebilir diyen Op. Dr. Onur Meray şöyle devam etti;''Bu yapılan işlemlerde, uterin septum rahim içi alanda bir kısım uzantı olacak şekilde olabileceği gibi bazen de tamamen rahim içi alanda uzanabilir ve hatta vajene kadar uzanım gösterebilir. Bu nedenle hastanın ultrasonografi ve rahim filmi değerlendirilmesi haricinde vajinal muayenesi de önem arz eder ve şarttır. Böylece vajeni de içine alacak şekilde bir septumun yani perdenin olup olmadığı ve serviks (rahim ağzı) net bir şekilde değerlendirilmiş olur.''dedi.

RİSKLERİ VAR MIDIR?

Rahimde Septum/perde varlığı, tek başına kısırlık nedeni olmayıp, oluşan gebelikte, rahim içi hacminin daralmasına bağlı olarak düşük/erken doğum riskini arttırır. Önceleri sadece geç düşükler septum ile ilişkilendirilir iken, bugün erken düşüklere de yol açabileceği de kabul edilmektedir. İlaveten rahimde per varlığında, rahim içinde bebeğin pozisyon anomalileri, popo geliş yani makat geliş olasılığında artma ve bu nedenle de sezaryen ile doğum ihtimalinde artış olabilir. Şayet vajen içinde de uzanan bir perde varsa, hastanın vajendeki daralmaya bağlı olarak ağrılı cinsel ilişki şikayeti olabilir.

TEDAVİSİ NEDİR?

Uterin ve vajinal septumlarda tedavi cerrahidir. Yapılan değerlendirilmeler ışığında, uterin septumda tedavi tek başına histeroskopi yani rahim içine kamera ile girilerek septumun çıkarılması ile veya beraberinde laparoskopi ile kameranın batın içine girilerek rahmin dışarıdan gözetimi ve müdahalesi ile olabilmektedir. Şayet vajinal septum da eşlik ediyorsa bu seansta oda kesilerek çıkarılır. Yapılan operasyona göre cerrahi sonrası hasta 1 ay sonrasında veya 2-3 ay sonrasında normal yolla gebelik beklenebilir ya da tüp bebek tedavisine başlayabilir.