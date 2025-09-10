Regl döneminde 3 günde 2 kilo nasıl kaybolur? Uzman açıkladı

'KADINLAR REGL ÖNCESİ KİLO ARTIŞI YAŞIYOR'

Pek çok kadının regl öncesinde 2-3 kilo artış yaşadığına değinen Uzm. Dyt. Sedef Aksu, "Ancak bu artışın nedeni yağ değil, ödemdir. Kanamanın başlamasıyla birlikte şişkinlik azalır ve tartı kısa sürede normale döner. Bu dönemde iştah artışı ve tatlı isteği doğal olsa da aşırıya kaçmak kilo artışına yol açabilir. Günlük su tüketimine dikkat etmek, tempolu yürüyüş yapmak ve dengeli öğünler tercih etmek bu süreci daha sağlıklı geçirmenizi sağlar. Protein, lif, sağlıklı yağlardan oluşan dengeli tabaklar kan şekerini düzenler, enerji seviyesini artırır ve ruh halini dengelemeye yardımcı olur. Maydanoz, kiraz sapı, mısır püskülü ve karahindiba çayları hafif diüretik etki göstererek ödemin azalmasına yardımcı olabilir. Ancak düzenli ilaç kullanan veya kronik hastalığı olanların bu çayları tüketmeden önce mutlaka doktora danışması gerekir" dedi.