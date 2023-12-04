Uzmanı gebelikte kayıplar hakkında konuştu: En sık nedeni...



Gebelik kayıplarının sebeplerinin değerlendirilmesi için çeşitli testlerin yapılması gerektiğini aktaran Dr. Evsen, "Özellikle tekrarlayan gebelik kayıplarının sebepleri değerlendirildiğinde öncelikle anne ve babanın kronik hastalıkları, tıbbi öyküleri, ailede mevcut genetik hastalıkları gibi durumların ayrıntılı bir şekilde sorgulanması gerekmektedir. Ayrıntılı bir fizik muayene sonrasında genetik sorunlar açısından genetik testi, pıhtılaşma bozukluğu açısından trombofili paneli incelenmesi, genel hastalıkların değerlendirilmesi için, akş, ogtt, hba1c, tsh, prl gibi testler istenebilmektedir. Yine bağışıklık sitemi değerlendirmesi için bazı testler istenmekle beraber rahmin yapısal sıkıntıları için hsg dediğimiz rahim filmi çekilmesi önerilmektedir. Tüm bunlar böyle kısaca özetlenebilse de bu süreç hasta için oldukça yıpratıcı kaygı verici olabilmektedir" dedi.



"Her ne kadar sebebin ortaya çıkarılması için pek çok tetkik yapılsa da bu durumu yaşayan çiftlerin yarısından fazlasında bu testlerde bir sıkıntı saptanmamaktadır" diyen Dr. Evsen, "Bu durum açıklanamayan tekrarlayan gebelik kaybı olarak isimlendirilir. Hasta için daha kaygı verici olabilmekte bazen de hastaları daha çok umutsuzluğa sürüklemektedir. Hastanın tekrarlayan kayıpları olmasına rağmen hiçbir sıkıntı tespit edilmediği durumlarda hastaya sabırla sürece devam etmesini önermekteyiz. Böyle hastalarda devam eden süreçte yüzde 50-70 sağlıklı bir gebelik süreci görülebilir. En çok da bu dönemde karşılaştığımız soru ya tekrar olursa? Evet, tekrar olabilir ancak sabırla süreci desteklemeliyiz. Bu durum çoğunlukla anne adayının umutsuzluk hissine kapılıp evlat sahibi olamayacağı düşüncesinin öne çıkmasına sebep olmaktadır. Gebeliğe hazırlık döneminden bir kaygı ve korku süreci başlar" diye konuştu.