Uzmanından uyarı: Taramaları düzenli yaptırmak hayat kurtarıcı! Kansere karşı %72 koruma sağlıyor...

Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Özveren, her 8 kadından birinde görülen meme kanserinin erken tanısında önemli bir tetkik olan mamografinin "hayat kurtarıcı" olduğunu ifade etti. Doç. Dr. Özveren bu gerçeğin Kuzey Amerika Radyoloji Derneği'nin (RSNA) 2023 yıllık toplantısında sunulan geniş kapsamlı bir araştırmayla bir kez daha gündeme getirildiğini belirtti.



Özveren, bu araştırmayı yapan hekimlerin, tek bir mamografiyi bile kaçırmanın kesin etkisini belirlemeye çalıştıklarını söyledi. Bu araştırmanın sonuçları ile ilgili bilgi verip Türk kadınlarına uyarıda bulunan Özveren, "Araştırmacılar, 1992'den 2016'ya kadar İsveç'teki onkoloji merkezlerinden kadınların tarama geçmişini elde etti. Çalışmaya toplam 36 bin 79 meme kanseri hastası dahil edildi. İsveç ölüm nedenleri kaydı verilerini kullanan araştırmacılar, çalışmaya dahil edilen hastalar arasında 4 bin 564 meme kanseri ölümünü tespit etti. Davet edilen tüm tarama mamogramlarına katılan kadınların hayatta kalma oranı yüzde 80'in üzerinde bulundu. Herhangi bir taramaya katılmayan kadınların hayatta kalma oranının yüzde 59,1 ila yüzde 77,6 arasında değiştiği belirlendi. Beş tarama mamografisinin tamamına katılan kadınların, herhangi bir tarama mamografisine katılmayan kadınlara kıyasla meme kanserinden ölme riskinde yüzde 72'lik bir azalma olduğu görüldü" ifadelerini kullandı.





"Bu veriler mamografi taramalarının hayati önemini ortaya koyuyor"

"Hastanın kendi kişisel faktörlerine göre katılmayı tercih ettiği durumlarda tarama yapılmasında bile meme kanserinden ölüm riskinde yüzde 66 gibi oldukça önemli bir azalma oluyor" diyen Özveren, "Kuzey Amerika Radyoloji Derneği'nin (RSNA) yıllık toplantısında sunulan bu araştırmaya göre, kadınlar düzenli olarak tarama mamogramlarına katıldığında meme kanseri ölümleri önemli ölçüde azalıyor. Amerikan Kanser Derneği'ne göre 45-54 yaş arası kadınların her yıl mamografi çektirmesi gerekiyor. 55 yaş ve üzeri kadınların iki yılda bir mamografiye geçebilecekleri veya yıllık mamografiye devam edebilecekleri belirtiliyor. Planlanmış tek bir mamogramın atlanmasının, daha ileri düzeyde meme kanseri tanısıyla sonuçlanabileceği uyarısı yapılırken, bunun hastanın hayatta kalma şansını önemli ölçüde etkileyebileceği kaydediliyor. Bu veriler mamografi taramalarının hayati önemini ortaya koyuyor" dedi.