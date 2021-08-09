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Çikolatalı kek tarifi

İçindeki çikolatasıyla mutluluk veren kek tarifimiz, lezzetiyle damak çatlatıyor. Klasik tariflerden biri olan çikolata kek tarifini puf puf kabaran bir şekilde yapmak istiyorsanız mutlaka tarifimize göz atın...

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Giriş Tarihi: 09.08.2021 15:43 Güncelleme Tarihi: 09.08.2021 15:45
ÇİKOLATALI KEK TARİFİ

MALZEMELER

4 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
1 çay bardağı süt
1 çay bardağı ayçiçeği yağı
1 paket krema (200 ml)
2 yemek kaşığı çikolatalı fındık kreması
2.5 su bardağı un
Yarım su bardağı kakao
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya

KEK KALIBINI YAĞLAMAK İÇİN

1-2 yemek kaşığı tereyağı

YAPILIŞI

Yumurta ve şekeri rengi açılıncaya kadar mikser yardımıyla karıştırın. Süt, yağ ve kremayı ekleyip mikserin düşük devrinde iki dakika karıştırmaya devam edin. Çikolatalı fındık kremasını ekleyin. Kalan kuru malzemeleri eleyerek ilave edin. Mikserin düşük devrinde iki dakika daha karıştırmaya devam edin. Orta boy kek kalıbını oda ısısındaki tereyağı ile yağlayıp unlayın. Kek hamurunu kalıba boşaltıp önceden ısıtılmış 170 derece fırında ortalama 50 dakika kontrol ederek pişirin. Ilık veya soğuk olarak servis yapın.

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