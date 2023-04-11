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Günün İsmi
11 Nisan 2023
Kız Işın
Erkek Oben
  • Abay
    Aydınlık, parlak
  • Acunay
    Dünya güzeli
  • Acunbike
    Dünya güzeli hanım
  • Açelya
    Fundagillerden çok renkli çiçekler açan bitki
  • Açılay
    Ayın dolunay hali
  • Ada
    Her tarafı sularla çevrili kara parçası
  • Adalet
    Dengeli davranma, hakka riayet
  • Aden
    Cennet Bahçesi
  • Adile
    Haktan ayrılmayan, adaletle iş gören, adil
  • Afet
    Çok güzel kadın, doğal felaket
  • Afife
    İffetli, namuslu, temiz
  • Afitap
    Güneş ışığı, aydınlığı, güzel dilber
  • Afra
    Pembeye çalar beyaz renk. Ayak değmemiş ak toprak.
  • Ahenk
    Güneş, çok güzel, parlak yüzlü kadın
  • Ahsen
    Çok güzel, en güzel
  • Ahu
    Ceylan, karaca, maral, güzel kadın
  • Ajda
    Filiz, sürgün, üzeri çentik çentik, diş diş olan şey
  • Akasya
    Küçük sıra yapraklı, süs için yetiştirilen baklagillerden bir ağaç, salkımağacı
  • Akay
    Ay'ın en güzel anı
  • Akbegüm
    Hayırlı, uğurlu kadın
  • Akçın
    Dürüst, sağlam kişilikli
  • Akınay
    Türkistan'da kadın ozanlara verilen ad
  • Aksu
    Temiz, berrak akarsu
  • Alanur
    Yarı ışıklı
  • Alara
    Kırmızı süs
  • Alara
    Mitolojide bir yer adı. Prenses manasındadır.
  • Alev
    Yanan ışık veren maddelerin çeşitli şekillerde şeffaf dili, yalım, yalaz, alaz
  • Aleyna
    Esenlik ve güzelliklere sahip, esenlik içinde olan.
  • Alin
    Yükselen ışık, ışığın kaynağıdır.
  • Alina
    Soylu, asil, güzel, parlak

KIZ BEBEK İSİMLERİ

Kız isimleri, kız bebek bekleyen ailelerin ilk araştırdığı konulardandır. Evlatlarının güzel bir isme sahip olması her aile için önem teşkil eder. Bu sebeple değişik ve güzel anlamlı kız bebek isimleri araştırması bu tatlı serüvene atılan aileler için oldukça hassas bir meseledir. Her Müslüman aile için Kuran’da geçen kız isimleri öncelikli tercih olmaktadır. Bununla birlikte isimlerin taşıdığı anlamlar ve söyleniş güzelliği de kız bebek isimleri seçme sürecinde önem taşır. 2022 yılında sıkça kullanılan, modern, popüler, duyulmamış, en güzel kız isimleri sabah.com.tr’de! Bebeğinize en uygun ismi bulmak için Sabah.com.tr Kız Bebek İsimleri sayfasını ziyaret etmeniz yeterli olacak. Sayfamızdaki isimlerin anlamlarını, kökenlerini ve kullanılma sıklığını birkaç tıkla görebilir, birbirinden güzel kız isimleri arasından seçim yapabilirsiniz. A’dan Z’ye en güzel, farklı, değişik kız çocuk isimleri ve anlamları burada. Kuran’da geçen kız isimleri ile Arapça, Farsça, Türkçe kökenli kız bebek isimleri listesi aracılığıyla hayalinizdeki ismi bulabilirsiniz. Aklınızdaki ismin anlamı ve özelliklerini merak ediyorsanız, sağ üst köşedeki arama butonundan faydalanabilirsiniz. Eğer aklınızda bir kız bebek ismi yoksa listedeki isimleri inceleyebilir, beğendiğiniz isimleri sosyal medya butonlarına tıklayarak eşinizle ve ailenizle paylaşabilirsiniz.

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