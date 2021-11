Binlerce yıllık güzellik simgesi: Kırmızı ruj nasıl ortaya çıktı?

Her kadının ruj renkleri arasında farklı bir tonu bulunan kırmızı ruju, seçerken nasıl bir seçim yapacağınıza karar vermek aslında biraz da kültürel alt yapıya dayanıyor. Yüzyıl önce de bugün de kırmızı dudaklar çekiciliğini koruyor. İşte kırmızı rujun ilgi çekici tarihi...

KIRMIZI RENGİN MİRASI

Kırmızı, onu yıllar içinde popüler ve bazen tartışmalı bir renk haline getiren birçok kültürel çağrışıma sahiptir. Ancak, kırmızı ruj zamana direnerek gerçekten ikonik hale geldi. Kırmızı rujun başlangıcından beri, kırmızının her tonundaki ortak nokta, onu sürmeyi seçen kişi için dünyadaki her yaştan, her sınıftan ve tüm kültürden insanlar için cesur bir ifade vermesidir.

Kırmızı dudaklar, Mısır gibi yerlerde aristokrasinin işaretiyken, dünyanın diğer ülkeleri bunu fazla cesaret işareti olarak gördü.

Bu baskı, 1700'lerde İngiltere'de de devam etti. Hatta 1770'de bir yasa, bir kadının düğün gününden önce ruj sürmesi durumunda evliliğin iptal edilebileceğine hükmetti. Kraliçe I. Elizabeth'in pudralı beyaz tenli parlak kırmızı dudaklar giymesiyle bilinmesine rağmen, ruj kötü yaşam standardına sahip kadınlar ve hatta oyuncularla ilişkilendirilmeye devam etti.

1920'lere gelindiğinde, Guerlain tarafından piyasaya sürülmesinden neredeyse 40 yıl sonra, bir Londralı için ruj sürmesi nihayet kabul edildi ve moda oldu. Koyu Kırmızı 1920'lerde tercih edilen renkti. Kadınlar, yeni keşfettikleri bağımsızlıklarının bir sembolü olarak kırmızı ruj sürmeye başladı. Aktris Clara Bow, o zamanlar sürülen ve "aşk tanrısı yayı" adı verilen kırmızı ruja ilham verdi. Kadınlar artık rujlarını toplum içinde uygulama özgürlüğüne sahipti.