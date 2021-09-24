Bu makyaj hilesine bayılacaksınız! Tek bir harekette daha genç ve kusursuz bir cilt

Size kapatıcının son rakibi olan ince ama güçlü beyaz eyelinerı tanıtmamıza izin verin. Birkaç eyeliner çizgisi ile ve kalkık, badem göz şekline sahip bir yüze sahip olabilirsiniz. Açıklayalım...

Kalkık bir görünüm için beyaz eyeliner nasıl kullanılır?

Beyaz eyelinerın avantajları bulunur. Çoğu, gözlerini daha büyük göstermek için gözün alt bölümünde beyaz veya krem renkli kalemler kullanır. Elmacık kemiklerini öne çıkarmak için nasıl vurguladığınıza benzer şekilde, göz bölgesini aydınlatmak için de geniş bir etkiye sahiptir.

Öyleyse neden bu güvenilir göz vurgulayıcı kalemi alıp bir fosforlu kalem olarak kullanmıyorsunuz? Esasen, daha açık bir kapatıcı tonu gibi işlev görür, yüzünüzün belirli bölgelerini aydınlatır ve öne çıkarır; ancak, sade beyaz renk ekstra kontrast oluşturabilir.

TikTok'ta gezindikten sonra birkaç aydınlatıcı gönderiyle karşılaştık: Bir kullanıcı kalkık bir yüz ve alanı tanımlamak için kaş kemiğinin altına, gözlerinin dış köşesine, ağzının köşesine ve elmacık kemiklerinin altına bu kalemi uyguluyor.