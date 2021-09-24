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Bu makyaj hilesine bayılacaksınız! Tek bir harekette daha genç ve kusursuz bir cilt

Makyaj tüyoları söz konusu olduğunda, kapatıcılar ilginin çoğunu alma eğilimindedir. Sonuçta, birkaç stratejik noktaya uygulama sayesinde ince çizgileri dağıtabilir, elmacık kemiklerin, ortaya çıkarabilir, koyu halkaları maskeleyebilir ve hatta gözleri daha geniş gösterebilir. Fakat ilerleyen zamanlarda bundan çok daha fazla tercih edilecek bir ürün bulunuyor; beyaz eyeliner.

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Giriş Tarihi: 24.09.2021 16:40 Güncelleme Tarihi: 24.09.2021 16:41
Bu makyaj hilesine bayılacaksınız! Tek bir harekette daha genç ve kusursuz bir cilt

Size kapatıcının son rakibi olan ince ama güçlü beyaz eyelinerı tanıtmamıza izin verin. Birkaç eyeliner çizgisi ile ve kalkık, badem göz şekline sahip bir yüze sahip olabilirsiniz. Açıklayalım...

Kalkık bir görünüm için beyaz eyeliner nasıl kullanılır?

Beyaz eyelinerın avantajları bulunur. Çoğu, gözlerini daha büyük göstermek için gözün alt bölümünde beyaz veya krem renkli kalemler kullanır. Elmacık kemiklerini öne çıkarmak için nasıl vurguladığınıza benzer şekilde, göz bölgesini aydınlatmak için de geniş bir etkiye sahiptir.

Öyleyse neden bu güvenilir göz vurgulayıcı kalemi alıp bir fosforlu kalem olarak kullanmıyorsunuz? Esasen, daha açık bir kapatıcı tonu gibi işlev görür, yüzünüzün belirli bölgelerini aydınlatır ve öne çıkarır; ancak, sade beyaz renk ekstra kontrast oluşturabilir.

TikTok'ta gezindikten sonra birkaç aydınlatıcı gönderiyle karşılaştık: Bir kullanıcı kalkık bir yüz ve alanı tanımlamak için kaş kemiğinin altına, gözlerinin dış köşesine, ağzının köşesine ve elmacık kemiklerinin altına bu kalemi uyguluyor.

İşte adım adım tarifi:

  • Bir kedi gözü çiziyormuşsunuz gibi (kirpik çizginizi astarlamadan) gözün dış köşesinde bir üçgen şekli oluşturun.
  • Ardından, ağzınızın köşesinden yukarıya, kaşınızın kuyruğuna doğru bir çizgi çizin.
  • Elmacık kemiğinizin altına birkaç vuruş uygulayın, ardından kaş kemiğinizin hemen altından takip edin.
  • Tüm alanları karıştırmak için parmağınızla hafifçe vurun (ne kadar çok karıştırırsanız, o kadar ince vurgu elde edersiniz). Ekstra bir parlaklık patlaması için aydınlatıcı veya daha da fazla belirginlik için bronzlaştırıcı ile alanları yeniden çizmekten çekinmeyin.
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