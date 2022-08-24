Düşük göz kapağını anında kaldıran yöntem! Badem göz etkisi yaratıyor...

Düşük göz kapağı herkesin şikayetçi olduğu kötü durumlardan biridir. Özellikle düşük göz kapağı size yorgun ve baygın bir görüntü verecektir. Peki ameliyatsız bu durumu nasıl önleyeceğinizi biliyor musunuz? İşte sizin için araştırdığımız bu yöntemler hem gözlerinizi daha çekik hem de düşük göz kapaklarınızı yüksek gösterecek…

Giriş Tarihi: 24.08.2022 10:37 PAYLAŞ ABONE OL

Kusursuz bir makyajın tamamlanabilmesi için göz makyajı çok önemlidir. Burada dikkat etmeniz gereken şey gözünüze nasıl işlem uyguladığınız. Düşük gözlerinizi daha kalkık, küçük gözlerinizi daha büyük gösterebilirsiniz. İşte nasıl olduğuna gelin birlikte bakalım.

FAR UYGULAMASI ÖNEMLİ Doğru uygulama ile gözlerinizi daha çekik ve göz kapaklarınızı daha yüksek gösterebilirsiniz. Tek yapmanız gereken, gözlerinize farı uygularken göz kenarlarına ve sonuna doğru uygulama yapmalısınız. Özellikle dıştan içe doğru uygularsanız daha etkili bir görünüm elde edersiniz.Örneğin; gözün pınar kısmına bej rengi far sürdükten sonra, göz bebeği hizasına toprak rengi bir far sürün, göz ucuna doğru ise koyu kahve ile yoğunluk verebilirsiniz. Far uygularken daima ileriye doğru bakın. Özellikle mümkün olduğu kadar mat göz farı uygulayın.