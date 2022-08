Düşük göz kapağını anında kaldıran yöntem! Badem göz etkisi yaratıyor...

FAR UYGULAMASI ÖNEMLİ

Doğru uygulama ile gözlerinizi daha çekik ve göz kapaklarınızı daha yüksek gösterebilirsiniz. Tek yapmanız gereken, gözlerinize farı uygularken göz kenarlarına ve sonuna doğru uygulama yapmalısınız. Özellikle dıştan içe doğru uygularsanız daha etkili bir görünüm elde edersiniz.Örneğin; gözün pınar kısmına bej rengi far sürdükten sonra, göz bebeği hizasına toprak rengi bir far sürün, göz ucuna doğru ise koyu kahve ile yoğunluk verebilirsiniz. Far uygularken daima ileriye doğru bakın. Özellikle mümkün olduğu kadar mat göz farı uygulayın.