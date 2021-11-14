İpek kirpik takmış gibi: İşte doğru maskara kullanmanın sırrı!

Flaş haber: Cidden etkileyici gözler yaratmak için profesyonel bir makyaj sanatçısı olmanıza gerek yok. Güvenilir eski maskara ipuçları ile profesyonel bir göz makyajı yapmanız aslında çok kolay. Önemli olan hangi adımı nasıl uygulayacağınızı bilmek. Bu sayede saniyeler içerisinde harika kirpiklere ulaşabilirsiniz.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 14.11.2021 10:05

Sonuçta, maskaranın klasik bir makyaj malzemesi olarak görülmesinin bir nedeni var. Sadece birkaç dokunuş tüm görünümünüzü değiştirebilir. Üstelik tonlarca harika formül ve uygulama yolu ile sonsuz seçenekler sunar. Aşağıdaki ipuçlarımıza göz atın ve en iyi kirpik görünüme kavuşmanın yöntemlerine ulaşın.

HERHANGİ BİR MASKARA UYGULAMAK İÇİN ADIM ADIM KILAVUZ Maskarayı makyaj rutininizin son dokunuşu olarak düşünün; göz farı, göz kalemi ve kullandığınız diğer göz makyajlarından sonra gelir ve görünümünüzü tamamlar. Adım 1: Kirpiklerinizi Kıvırın Maskara uygulamadan önce kirpikleri kaldırmak ve uzatmak için kirpik kıvırıcı kullanın. Bu, maskaranızın kirpiklerinize daha iyi yapışmasını sağlayacaktır. Kirpik çizgisine kıstırmadan olabildiğince yaklaşmak için üst kısmı yuvarlatılmış bir ped seçin . Adım 2: Kirpik Astarı Kullanın Fondötenden önce cildinize astar kullandığınız gibi bir kirpik astarı da maskaranıza daha iyi kalıcılık sağlar. Ayrıca kirpikleri kalınlaştırmaya ve ayırmaya yardımcı olur ve kirpiklerinizi rimel için mükemmel bir şekilde hazırlar. Üst kirpiklere ve alt kirpiklere bir veya iki kat astar sürün ve maskaraya geçmeden önce en az 30 saniye bekleyin.

Adım 3: Üst ve Alt Kirpiklerinize Maskara Uygulayın Aptalca gelebilir, ancak rimel fırçasını tüpten çıkarma şekliniz uygulamanızı etkileyebilir. Hangi ürünü kullanmayı seçerseniz seçin rimel fırçasını çevirerek tüpten çıkarın ve tüpün kenarındaki fazla ürünü silin. Bu, topaklı, çok ağır kirpiklerden kaçınmanıza yardımcı olacaktır. Ayrıca fırçayı tüpün içine ve dışına pompalamayın. Bu hareket, maskaranızın kurumasına neden olabilir. Maskarayı uygulamak için yukarıya bakın, maskara fırçasını üst kirpiklerinizin dibine yerleştirin ve ileri geri sallayarak kirpiklerinizin tabanını kaplayın. Ardından fırçayı, kirpiklerinizin ucuna doğru yukarı doğru çekin, çekerken kirpiklerinizin her tarafını kapladığınızdan emin olun ve topaklanmayı önlemek için yavaşça hareket edin. Ürünün katlar arasında kurumasına izin vermemeye dikkat ederek, istediğiniz kalınlık ve görünümü elde edene kadar ek kat maskara uygulayın. Alt kirpiklerinize gelince, çok fazla ürün kullanmamaya ve küme oluşturmamaya özellikle dikkat etmek, oldukça önemli bir adımdır. Alt kirpikleriniz genellikle üst kirpiklerinizden daha hassas olduğu için, herhangi bir topaklanma özellikle belirgin olacaktır. Bunu önlemek için, fırçanın ucunu kullanın ve maskaranızı kirpiklerin hemen köklerine uygulayın, eşit bir kat için kılları ileri geri hareket ettirin.

Adım 4: Tüm Kirpiklerinizi Kapatın ve Ayırın Her bir kirpiğin tek tek maskaraya temas ettiğinden emin olmak için, gözünüzün dış ve iç köşelerine ve ulaşılması zor olan köşe kirpiklerine ulaştığınızda, fırçayı dikey olarak eğin ve hafifçe onlara doğru uygulama yapın. Bu, daha eşit bir uygulama sağlamaya yardımcı olacaktır. Ardından, fırçayı çapraz aşağı açıya getirin ve maskara fırçasındaki kılların üst kirpiklerinizin uçlarına çarpması için nazikçe gözünüze doğru hareket ettirin. Bu hareket, onları ayıracak ve topaklanmaları kaldıracaktır. Adım 5: Tüm Lekeleri Temizleyin Maskara dağınık olabilir ve bazen göz kapaklarına ve göz çevresindeki cilde bulaşabilir. En iyilerimizin, hatta profesyonel makyaj sanatçılarının başına gelir. Neyse ki, düzeltmesi çok basit. Kalan ürünleri nazik bir göz makyajı temizleyicisiyle çıkarın. Bir diğer seçenek olarak bir pamuklu çubuğu bir yüz nemlendiricisiyle kaplayın ve çıkarmak için lekenin üzerine hafifçe bastırın.

EN İYİ MASKARAYI UYGULAMAK İÇİN 7 İPUCU Artık temel bilgileri öğrendiğinize göre, dolgun kirpikler yaratmak için oyunun kurallarını değiştiren birkaç tüyomuz var. İpucu 1: Bir Kartvizit Kullanın Eski kartvizitlerinizi atmayı bırakacaksınız. Göz kapaklarınıza rimel bulaşması sizi çıldırtıyorsa, rimelinizi sürerken kirpiklerinizin arkasına bir kartvizit koyun. Bu, göz kapaklarınızı lekesiz ve göz farınızı sağlam tutacaktır. İpucu 2: Maskarayı Eyeliner Olarak Kullanın Maskaranın çifte görev yapmasına izin verin. Küçük bir eyeliner fırçası alın ve maskarayı almak için maskara fırçasının plastik kısmına doğru kaydırın. Gözünüzün iç köşesinden dışa doğru hareket ettirerek üst kirpik çizgisi boyunca hafifçe sürükleyin. İpucu 2: Kirpiklerinizin Her İki Tarafında da Uygulayın Maskaranın sadece kirpiklerin alt bölümünden kullanılabileceğini düşünüyorsanız, tekrar düşünün. Mega yüksek etkili kirpikler için (kalın ve aşırı koyu düşünün), her iki taraftan da uygulama işlemi yapın. Kirpiklerinizin altına rimel sürdükten sonra fırçayla geri dönün ve kirpiklerinizin üstünden dipten uçlara doğru yavaşça hareket ettirin.

İpucu 4: Katlar Arasına Yarı Saydam Pudra Uygulayın Yarı saydam pudra ciddi bir parlaklık gidericidir, ancakkirpiklerin çok daha kalın ve dolgun görünmesini de sağlayabilir. Bir kat maskaradan sonra, kirpik uçlarına biraz pudra sürün, ardından görünümü tamamlamak için başka bir kat ekleyin. İpucu 5: Küçük Alt Kirpiklere Uygulamak İçin Maskara Fırçasını Dik Tutun Bazen bu küçük kirpikleri, özellikle büyük lekeler olmadan kapatmak gerçekten zor olabilir. 180 derecelik açı ile maskara fırçasını dik tutun, alt kirpiklere hafifçe bastırarak her bir kirpiğe uygulayın.