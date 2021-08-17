Makyajdaki en büyük hata! 10 yaş büyük gösteriyor

Doğru renk seçimi, gece ve gündüz makyajının ayrımı veya katmanların doğru uygulanması gibi ipuçları, en doğru makyaja ulaşmak için önemli bir adım olsa da bundan çok daha ayrıntılı noktalar, olduğunuzdan daha yaşlı görünmenize neden olabiliyor. İşte o hatalar…
FONDÖTEN SEÇİMİ
Fondöten, dünyadaki tüm kadınlar için vazgeçilmez makyaj ürünlerinden biri. Pürüzsüz ve eşitlenmiş bir cilt tonu için ihtiyacınız olan renk aralığını size sunsa da doğru rengin seçilmemesi ve yoğun katmanlar halinde uygulanması, yaşlı görünmenize neden olabilir. Bu nedenle özellikle günlük makyajda hafif bir ton için BB ve CC kremler arasından tercih yaparak daha genç bir görünüme sahip olabilirsiniz.
YOĞUN RİMEL KULLANIMI
Özensiz ve yoğun rimel kullanımı, kirpiklerin ağırlaşmasına neden olarak hem olduğundan daha yaşlı görünmenize hem de doğallıktan uzak bir makyaj görünümüne neden olur. Eğer rimel kullanımında yeterince dolgun bir görünüm olmadığını düşünüyorsanız, göz kalemi ile kirpik diplerinizde hafif bir koyu görünüm oluşturmanız, daha doğru bir adım olacaktır.
YANLIŞ KONTUR UYGULAMASI
Son yıllarda uygulaması oldukça popüler olan kontur, uygulaması esnasında yapılacak hatalar nedeniyle sizi oldukça yaşlı gösterebilir. Bu nedenle örneğin yüzünüzü daha uzun göstermek isterken daha yorgun ve yıpranmış gösterebilirsiniz. Konturu yaparken kullandığınız renklere dikkat etmek, bu noktada çok önemli. Yoğun bir renk yerine doğal allık tonları ve ışıltı kullanabilirsiniz.
YANLIŞ BELİRGİN HALE GETİRİLMİŞ KAŞ
Kaşlar, yüzünüzde en iyi çerçeve görünümünü sağlayan bölümlerden biri. Derin göz çukurlarına sahipseniz kaşlarınızı çok kalınlaştırarak daha koyu hale getirmemelisiniz. Bu durum, yüzünüzde yoğun bir çerçeve alanına neden olarak daha yaşlı görünmenize neden olabilir. Bu nedenle hafif renk tonları ile doğal bir kaş rengini yakalamak daha doğru olabilir.