Makyajdaki en büyük hata! 10 yaş büyük gösteriyor

Doğru renk seçimi, gece ve gündüz makyajının ayrımı veya katmanların doğru uygulanması gibi ipuçları, en doğru makyaja ulaşmak için önemli bir adım olsa da bundan çok daha ayrıntılı noktalar, olduğunuzdan daha yaşlı görünmenize neden olabiliyor. İşte o hatalar…

FONDÖTEN SEÇİMİ

Fondöten, dünyadaki tüm kadınlar için vazgeçilmez makyaj ürünlerinden biri. Pürüzsüz ve eşitlenmiş bir cilt tonu için ihtiyacınız olan renk aralığını size sunsa da doğru rengin seçilmemesi ve yoğun katmanlar halinde uygulanması, yaşlı görünmenize neden olabilir. Bu nedenle özellikle günlük makyajda hafif bir ton için BB ve CC kremler arasından tercih yaparak daha genç bir görünüme sahip olabilirsiniz.

YOĞUN RİMEL KULLANIMI

Özensiz ve yoğun rimel kullanımı, kirpiklerin ağırlaşmasına neden olarak hem olduğundan daha yaşlı görünmenize hem de doğallıktan uzak bir makyaj görünümüne neden olur. Eğer rimel kullanımında yeterince dolgun bir görünüm olmadığını düşünüyorsanız, göz kalemi ile kirpik diplerinizde hafif bir koyu görünüm oluşturmanız, daha doğru bir adım olacaktır.