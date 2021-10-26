Sonbaharın yeni favorisi: Turuncu makyaj!

Portakal tonlarındaki turuncu rengin kullanımı; fazla iddialı gibi gelebilir. Fakat seçtiğiniz tonlarla aslında hem doğal hem de canlı bir renklendirme işlemini tamamlayabilirsiniz. Bu nedenle seçimlerinizi nasıl yapacağınız da oldukça önemli. İşte turuncu makyajın detayları…

"RENKLERİ KARIŞTIRIN"

Turuncu makyaj, yüzünüze tazelik katmanın harika bir yoludur. Bununla birlikte, göz korkutucu buluyorsanız, çeşitli renk tonlarını göz önünde bulundurun ve cilt tonunuza uyacak şekilde karıştırın.

Örneğin, hafif, abartısız bir somon, gözler boyunca her zaman sınır tanımayan parlak bir kavun rengini dengeleyecektir. Hafif bir çizgi, göz kapağınızı kaplayan göz farından daha modern ve daha az göz korkutucudur.

Ayrıca krem allık, güçlü dokuya sahip bir pudradan daha hafif bir görünüm sunar. Yüzünüzün yanı sıra aynı zamanda turuncu oje tonlarını da kullanarak bir bütünlük yakalayabilirsiniz.