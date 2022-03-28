Takma kirpik etkisi yaratıyor! Rimel seçerken dikkat etmeniz gereken adımlar

Maskara seçimlerinize ne kadar dikkat ediyorsunuz? Her kadının hayali; uzun ve dolgun kirpiklere sahip olmaktır. Kadınları çekici kılan en önemli özelliği gözleri, bakışlarımıza anlam kazandıran ise kirpikleridir.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 28.03.2022 12:58 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022 13:24

Maskaralar; makyajın tamamlayıcı parçasıdır. Aynı zamanda etkisi büyüktür. Gözlerimiz yüzümüzü çerçeveler, kirpiklerimize kıvrım katar ve koyulaştırarak yüzümüzü aydınlatabilir. Yorgun olduğumuzda ise gözlerimizin görünümünü gençleştirir, gözlerimizi güzel bir şekilde öne çıkarır. Maskara seçimi öncesinde; kirpiklerinizin uzun mu, kısa mı yoksa seyrek mi, gür mü olup olmadığına dikkat etmemiz gerekiyor. İhtiyacınızı bu doğrultuda belirlemelisiniz. Peki maskara alırken nelere dikkat edilmeli? Gelin birlikte bakalım…

UYGULAMASI KOLAY OLMALI Maskara fırçasının çok büyük olmaması önemli noktalardan biri. Eğer fırça küçük olursa kullanımı daha kolay olur, kirpiklerimize istediğimiz şekli kolaylıkla verebiliriz. Aynı zaman da fırçanın küçük olması gözünüzü abartı bir şekilde ön plana çıkartmayacaktır. Düz kirpiklere sahipseniz en çok kirpiklerinize şekil verirken zorlanabilirsiniz. Bundan dolayı kıvrık fırçalar kirpiklerinizin kıvrılmasını ve istediğiniz görünüme kavuşmasına yardımcı olur.