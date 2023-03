70’ler modası geri döndü! Bu gözde parçalarla ikon olacaksınız...

Hadi hep beraber kabul edelim 2000'ler iyiydi güzeldi ama çok da göz yorucuydu... Ve her aşırı zorlama gelen bu dönemin de sonu geldi... Çünkü bir anda bu kadar abartılı kıyafetler bizi yordu... Ve moda dünyasında abartılı her şeyin yükselişe geçmesinin hemen ardından yaşanan gerçekleşti ve onun tam zıttı parçalar bir anda yükselişe geçti... "Ah ne yükselişte?" diye sorduğunuza eminim... Yavaş yavaş sokaklarda ve ünlü isimlerin üzerinde görmeye başladık bile aslına bakarsanız. 70'ler modası şu an yükselişte bulunan trend... Moda tasarımcıları çoktan 70'lerden ilham alan parçaları koleksiyonlarına koymaya başladılar... E hadi o zaman sözü daha fazla uzatmayalım ve 70'leri masaya yatıralım. Gözde parçalara ve bu parçaları nasıl doğru kombinleyebileceğimize bakalım.