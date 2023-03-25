70’ler modası geri döndü! Bu gözde parçalarla ikon olacaksınız...

Hadi hep beraber kabul edelim 2000'ler iyiydi güzeldi ama çok da göz yorucuydu... Ve her aşırı zorlama gelen bu dönemin de sonu geldi... Çünkü bir anda bu kadar abartılı kıyafetler bizi yordu... Ve moda dünyasında abartılı her şeyin yükselişe geçmesinin hemen ardından yaşanan gerçekleşti ve onun tam zıttı parçalar bir anda yükselişe geçti... "Ah ne yükselişte?" diye sorduğunuza eminim... Yavaş yavaş sokaklarda ve ünlü isimlerin üzerinde görmeye başladık bile aslına bakarsanız. 70'ler modası şu an yükselişte bulunan trend... Moda tasarımcıları çoktan 70'lerden ilham alan parçaları koleksiyonlarına koymaya başladılar... E hadi o zaman sözü daha fazla uzatmayalım ve 70'leri masaya yatıralım. Gözde parçalara ve bu parçaları nasıl doğru kombinleyebileceğimize bakalım.
KALIN TOPUKLULAR
Hepimiz pandemi sonrası üstü süslü, incecik topuklu ayakkabılarımıza koşarak geri döndük. Ama bu ayakkabılar bizi yordu mu? Kabul edelim yordu... 70'ler demek rahat ve konfor da demek... Ve o dönemin ayakkabıları; platformlu ve kalın topuklu... Bu ayakkabıların ger dönüşü bizlere kesinlikle büyük bir rahatlık verecek. Sabahtan akşama kadar rahatlıkla giyebildiğiniz, proporsiyonunuzun güzel, sizin feminen ve boyunuzun uzun görünmesini sağlayan şık ve iddialı ayakkabılar bu ilkbahar-yaz sezonunda ayaklaınızdan çıkmayacak.
İSPANYOL PAÇA
Jean almaya gittiğinizde 'flare' olarak geçen ama bizim dilimize İspanyol paça olarak çoktan yerleşmiş bulunan bu tarz jean'ler bu sezonun en gözde parçaları... Bu arada tabii ki sadece jean değil... Bu paça kesimine sahip olan pantolonlar da çok ama çok popüler... Bu jean'lerin en güzel yanı her vücut tipinin güzel görünmesini sağlaması. Bir anda bacak boyunuz daha uzun, beliniz daha ince, kalçanız daha sıkı görünsün istiyorsanız yapmanız gereken İspanyol paça bir pantolon özellikle de bir jean satın almak. Bu jean'i bir beyaz tişört bir de şık ceketle sabahları iş toplantılarınıza, dekolte bir üst ile de akşamları yemek ve eğlencelere giyebilirsiniz.
UZUN JEAN ETEKLER
Sosyal medyada, sokakta aklınıza gelebilecek her yerde uzun jean etekler görmeye başladık. Bir anda jean eteklerin boyunun bu kadar uzaması demek 70'ler resmen geri geldi demek aslına bakarsanız... Tabii ki ne kadar fit bir vücuda sahip olursanız bu etekler o kadar size yakışacaktır. Bu etekleri giyerken vücudunuza, vücut proporsiyonunuza ve boyunuza dikkat etmeniz gerekiyor. Tam mevsimler arasındaki geçiş döneminde olduğumuz için bu etekleri uzun, yuvarlak burunlu, diz boyundaki çizmelerle özellikle de süet çizmelerle rahatlıkla giyebilirsiniz. Eğer proporsiyonunuz izin veriyorsa spor ayakkabılar ve babetlerle de bu etekler oldukça hoş durabilir. Topuklu yuvarlak burunlu ayakkabılar, topuklu sandaletlerle bu etekler çok şık bir hale bürünebilir.
MOR RENK
70'lerin en popüler rengi kesinlikle mordu... Bu sezon da fuşyalar, macentalar, lilalar, pastel morlar ne kadar popüler hepimiz biliyoruz. Mor rengi özellikle aksesuvarlarda zevkle kullanabilirsiniz. Her ana renkle çok doğal bir şekilde uyumlanabilen bu renkler, beyazlarla, jean'lerle, siyahlarla ve hatta bej ailesiyle bile çok hoş bir şekilde kombinlenebiliyor.
SÜET OLAN HER ŞEY
70'ler denildiği zaman gözlerinizin önüne ne geliyor? Benim taba renkli ve püsküllü süet ceketler geliyor. Bejden, camel tonlarına kadar bu sezon bu tarz ceketler tahmin edersiniz ki çok ama çok popüler... Ama sadece ceketler değil, süet etekler özellikle diz altına kadar gelen süet etekler mesela bu sezon yükselişte. Ayrıca süet çantalar, gömlekler, ayakkabılar çok ama çok popüler.
KARE GÖZLÜKLER
Koyu renk camlı ve kare güneş gözlükleri 70'ler stilinin olmazsa olmazları... Büyük, yüzünüzü neredeyse tamamen kapatan bu gözlüklerin en iyi yanı neredeyse her yüz şekline uygun olması...
SPOR AYAKKABILAR
Tabii ki spor ayakkabılar 70'li yıllarda da popülerdi. Ama tahmin edeceğiniz üzere logolu, platformlu, kalın tabanlı, rangarenk olanları değil. Yani 70'ler hazırbu kadar popülerken spor ayakkabılarınızı da bir elden geçirmenizde fayda var.
ZEBRA DESENİ
70'lerin yeniden popüler olmasıyla birlikte o döneme gönderme yapan zebra deseni çok popüler... Özellikle çantalarda bu deseni çok ama çok sık görmeye şimdiden kendinizi hazırlayın. Özellikle de kola takılan, kısa askılı tam 70'ler ruhunu yansıtan ve zebra desenli bir çanta bulduysanız bunu kesinlikle dolabınıza katın.