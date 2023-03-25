70’ler modası geri döndü! Bu gözde parçalarla ikon olacaksınız...

Hadi hep beraber kabul edelim 2000'ler iyiydi güzeldi ama çok da göz yorucuydu... Ve her aşırı zorlama gelen bu dönemin de sonu geldi... Çünkü bir anda bu kadar abartılı kıyafetler bizi yordu... Ve moda dünyasında abartılı her şeyin yükselişe geçmesinin hemen ardından yaşanan gerçekleşti ve onun tam zıttı parçalar bir anda yükselişe geçti... "Ah ne yükselişte?" diye sorduğunuza eminim... Yavaş yavaş sokaklarda ve ünlü isimlerin üzerinde görmeye başladık bile aslına bakarsanız. 70'ler modası şu an yükselişte bulunan trend... Moda tasarımcıları çoktan 70'lerden ilham alan parçaları koleksiyonlarına koymaya başladılar... E hadi o zaman sözü daha fazla uzatmayalım ve 70'leri masaya yatıralım. Gözde parçalara ve bu parçaları nasıl doğru kombinleyebileceğimize bakalım.





KALIN TOPUKLULAR



Hepimiz pandemi sonrası üstü süslü, incecik topuklu ayakkabılarımıza koşarak geri döndük. Ama bu ayakkabılar bizi yordu mu? Kabul edelim yordu... 70'ler demek rahat ve konfor da demek... Ve o dönemin ayakkabıları; platformlu ve kalın topuklu... Bu ayakkabıların ger dönüşü bizlere kesinlikle büyük bir rahatlık verecek. Sabahtan akşama kadar rahatlıkla giyebildiğiniz, proporsiyonunuzun güzel, sizin feminen ve boyunuzun uzun görünmesini sağlayan şık ve iddialı ayakkabılar bu ilkbahar-yaz sezonunda ayaklaınızdan çıkmayacak.





İSPANYOL PAÇA



Jean almaya gittiğinizde 'flare' olarak geçen ama bizim dilimize İspanyol paça olarak çoktan yerleşmiş bulunan bu tarz jean'ler bu sezonun en gözde parçaları... Bu arada tabii ki sadece jean değil... Bu paça kesimine sahip olan pantolonlar da çok ama çok popüler... Bu jean'lerin en güzel yanı her vücut tipinin güzel görünmesini sağlaması. Bir anda bacak boyunuz daha uzun, beliniz daha ince, kalçanız daha sıkı görünsün istiyorsanız yapmanız gereken İspanyol paça bir pantolon özellikle de bir jean satın almak. Bu jean'i bir beyaz tişört bir de şık ceketle sabahları iş toplantılarınıza, dekolte bir üst ile de akşamları yemek ve eğlencelere giyebilirsiniz.