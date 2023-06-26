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Bir parçayla 5 tarz! Kot pantolonlarınız tarzınızın vazgeçilmezi olacak

Kot pantolonlar, dolapların en kurtarıcı parçalarından biri. İsterseniz şık, isterseniz spor bir görünüm elde edebilir, eşsiz bir tarz oluşturabilirsiniz. Gece davetlerinden bir bahar havası pikniğine her yerde giyebileceğiniz bu pantolonları için aksesuar, ayakkabı veya gömlek, bluz tercihlerinizle bambaşka bir görünümle harmanlayabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 26.06.2023 12:11
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Bir parçayla 5 tarz! Kot pantolonlarınız tarzınızın vazgeçilmezi olacak

Kot pantolonlar için ihtiyacınız olanlar, dolabınızdaki diğer parçalarla kolayca eşleştirmek. Örneğin; bir topuklu ayakkabıyla şık bir görünüm yakalarken salaş bir bluz ile bohem bir tarz oluşturabilirsiniz. İşte tarzınızı yeniden oluşturabileceğiniz o fikirler...

RAHAT VE GÜNLÜK BİR GÖRÜNÜM İÇİN:

  1. Basic bir beyaz tişört veya oversize bir gömlek ile kombinleyin.
  2. Üzerinize hırka veya ceket ekleyerek katmanlı bir görünüm elde edin.
  3. Sneaker veya beyaz spor ayakkabılarla tamamlayın.

ŞIK BİR GÖRÜNÜM İÇİN:

  1. Uzun kollu bir bluz veya şık bir bluz ile kot pantolonu kombinleyin.
  2. Topuklu bir ayakkabı veya sandaletle tarzınızı tamamlayın.
  3. Üzerinize blazer veya deri ceket ekleyerek daha sofistike bir hava katın.

BOHEM TARZ İÇİN:

  1. İnce ve hafif bir kumaştan yapılmış salaş bir bluz tercih edin.
  2. Sandaletler veya süet botlarla kombinleyin.
  3. Aksesuar olarak geniş bir şapka, uzun kolyeler veya bilezikler kullanabilirsiniz.

ŞIK VE SPOR BİR GÖRÜNÜM İÇİN:

  1. Crop top veya spor bir tişört ile kombinleyin.
  2. Blazer veya deri ceket ekleyerek şıklığı artırın.
  3. Beyaz spor ayakkabılar veya platform sneaker'larla kombinleyin.

ŞIK BİR İŞ GÖRÜNÜMÜ İÇİN:

  1. Düz kesimli bir gömlek veya bluz ile kot pantolonu kombinleyin.
  2. Üzerinize ceket veya blazer ekleyerek profesyonel bir görünüm elde edin.
  3. Stiletto veya klasik topuklu ayakkabılarla tarzınızı tamamlayın.

Unutmayın, kot pantolonları farklı kesimlerde bulabilirsiniz. Skinny, bootcut, yüksek bel veya boyfriend gibi seçenekler arasından tarzınıza en uygun olanı seçebilirsiniz. Ayrıca, farklı renklerdeki kot pantolonları da deneyerek kombinlerinizi daha da çeşitlendirebilirsiniz.

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