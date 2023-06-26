Bir parçayla 5 tarz! Kot pantolonlarınız tarzınızın vazgeçilmezi olacak

Kot pantolonlar için ihtiyacınız olanlar, dolabınızdaki diğer parçalarla kolayca eşleştirmek. Örneğin; bir topuklu ayakkabıyla şık bir görünüm yakalarken salaş bir bluz ile bohem bir tarz oluşturabilirsiniz. İşte tarzınızı yeniden oluşturabileceğiniz o fikirler...