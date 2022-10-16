Bu kış bambaşka bir tarz sizi bekliyor! Dolaplarınıza yepyeni bir ruh kazandırmanın yolu o parçada

Sonbaharı bitirip kış aylarına girmemize çok az kaldı... Yani dönem tam olarak dolaplarımıza yeni bir ruh katma ve doğru parçaları satın alıp kış gardırobumuzu hazırlama zamanı... Yapacağımız şey çok basit sezonun trend parçalarını içeren bir liste hazırlayıp alışverişe çıkmak... Biz sizin için işin zor kısmını hallettik. Ve kış kombinlerinizin daha havalı durmasını sağlayacak ve dolabınızdaki parçaların birbiriyle uyumlu bir şekilde kullanılmasını mümkün kılacak parçalardan oluşan bir liste hazırladık.
BEYAZ TİŞÖRT ETKİSİ
Atlet, tişört, bluz... İsmine ne derseniz deyin, kesimi her nasıl olursa olsun özellikle iyi marka ve kumaşlardan beyaz tişörtleri dolaba katma zamanı. Bu sonbahar-kış sezonu jean'ler, deri pantolonlar, çeşit çeşit eteklerle kombinlenmiş beyaz tişört göreceğiz etrafta.
ŞEFFAFLAR, TRANSPARANLAR
Bu kış sezonunun en hızlı yükselişe geçen parçaları transparanlar. Şeffaflık her yerde olacak. Danteller, tüller, incecik ipeklerle şeffaflık tüm vücudumuzu saracak. Tabii ki sezonun sonbahar-kış olması nedeniyle daha çok siyah renkleri göreceğiz karşımızda. Siz de bu sezona hazırlık olarak siyah şeffaf birkaç parça dolabınıza atabilirsiniz.
OKUL ÜNİFORMASI STİLİ
Gömlekler, şık jilet gibi etekler, lacivertler, griler, siyahlar yeniden çok ama çok popüler. Ben klasik giyim tarzını sevenlerden olduğum için 1970'lerin hafif bohem çizgisiyle bütünleşen bu tarzın yeniden popüler olmasına çok sevindiğimi söyleyebilirim. Bu sayede aşırı dekolteler ve fosforlar arasında karışan aklımız da bir nebze olsun yeniden yerine gelecek, stillerimiz de yeniden rayına oturacak...
Mini eteklerle iddialı olun
Vücut proporsiyonunuz, boyunuz, bacaklarınız, sosyal ortamınız (giyinmek sosyal ortamdan bağımsız değildir unutmayalım) izin verdikçe bu tarz mini eteklere yatırım yapın. Bu trend size uyuyorsa keyfini çıkarın. Çünkü çizmelerle ve botlarla giydiğiniz mini eteklerin havasını başka bir şekilde yakalamanız zor.
Mor tonlarla havayı yakalayın
Kış sezonu için mor tonlarında alacağınız her parça, tüm kombinlerinizin havalı durmasını ve trendlere uymasını sağlayacak. Bluz, etek, elbise, ne gelirse aklınıza bu renklere yatırım yapmanın tam zamanı diyebilirim. Sakın üşenmeyin kendinize bu tonlarda güzel gömlekler, pamuklu kazaklar satın alın.
Motosikletçi kız
Deriler, ekose gömlekler, solmuş tişörtler, botlar, tabii ki motosikletçi ceketler... Bu parçaları alın ve dolaplarınızda stoklayın. Sonbahar-kış sezonu bu motosikletçi tarz kıyafetlerin ve şık ofis parçalarının sık sık bir arada kullanıldığına şahit olacağız.