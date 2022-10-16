Bu kış bambaşka bir tarz sizi bekliyor! Dolaplarınıza yepyeni bir ruh kazandırmanın yolu o parçada



OKUL ÜNİFORMASI STİLİ

Gömlekler, şık jilet gibi etekler, lacivertler, griler, siyahlar yeniden çok ama çok popüler. Ben klasik giyim tarzını sevenlerden olduğum için 1970'lerin hafif bohem çizgisiyle bütünleşen bu tarzın yeniden popüler olmasına çok sevindiğimi söyleyebilirim. Bu sayede aşırı dekolteler ve fosforlar arasında karışan aklımız da bir nebze olsun yeniden yerine gelecek, stillerimiz de yeniden rayına oturacak...



Mini eteklerle iddialı olun

Vücut proporsiyonunuz, boyunuz, bacaklarınız, sosyal ortamınız (giyinmek sosyal ortamdan bağımsız değildir unutmayalım) izin verdikçe bu tarz mini eteklere yatırım yapın. Bu trend size uyuyorsa keyfini çıkarın. Çünkü çizmelerle ve botlarla giydiğiniz mini eteklerin havasını başka bir şekilde yakalamanız zor.



Mor tonlarla havayı yakalayın

Kış sezonu için mor tonlarında alacağınız her parça, tüm kombinlerinizin havalı durmasını ve trendlere uymasını sağlayacak. Bluz, etek, elbise, ne gelirse aklınıza bu renklere yatırım yapmanın tam zamanı diyebilirim. Sakın üşenmeyin kendinize bu tonlarda güzel gömlekler, pamuklu kazaklar satın alın.