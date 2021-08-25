Bu modeller bildiğinizden çok farklı! İşte güzellik standartlarını yerle bir eden 9 model

Özgüven, bir insanın sahip olabileceği en güzel özelliklerden biridir. Ve süpermodeller bu gerçeği çok iyi biliyor. Örneğin Öykü Baştaş’ı ele alalım; insanlar onun alışılmadık görünüşünü tartışmalarına rağmen kendine inandı ve Gucci için yürüyen ilk Türk model oldu. Üstelik bugün sevilen bir model olmak için kesinlikle 0 beden olmanıza gerek yok. Katya Zharkova bunun kanıtı.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 25.08.2021 11:27 Güncelleme Tarihi: 25.08.2021 12:13

Başkalarının fikirlerinin sizin kim olduğunuzu belirlemesine izin vermeyin. İşte bunun en büyük kanıtı olan ve güzellik klişesini kırarak dünyanın her yerinden insanlara ilham veren 11 muhteşem modeli sizler için derledik.

ELLIA SOPHIA Ellia Sophia Coggins olarak doğan Ellia Sophia, sıra dışı güzelliği ile kesinlikle öne çıkıyor. Büyük gözleri ve küçük dolgun dudakları Hollywood'un ihtişamlı dönemini hatırlatıyor, ancak kesinlikle en iyi özelliklerini nasıl vurgulayacağını biliyor. Ellia, podyum görünümüne sahip köklü bir modeldir. Dani Miller, Achok Majak ve Mae Lapres ile birlikte kusurların kutlandığı Gucci'nin 2019 güzellik kampanyasının modellerinden biriydi.

JACALYN "JACKY" O'SHAUGHNESSY Bu gümüş saçlı güzellik, bu sektörde başarılı olmak için 20 yaşında olmanıza gerek olmadığını gösteriyor. Jacky O'Shaughnessy için yaş sadece bir sayı ve kendisi dünyadaki en ünlü podyumları sallayarak bunu ispatlıyor. Jacky, modelliğinin yanı sıra aynı zamanda bir aktör.

BERA IVANISHVILI Bera Ivanishvili veya kısaca Bera, Gürcü bir şarkıcı ve model. Ayrıca albinizmini benimsemesi sayesinde güzellik standartlarını da çiğniyor. Üstelik ailedeki tek albino o değil ve Bera sık sık onun kopyası gibi görünen kardeşi Tsotne ile birlikte fotoğraf çekimleri yapıyor.

KATYA ZHARKOVA Katya Zharkova dünyadaki bütün kadınlara onların da bir model olabileceklerini gösteriyor. Katya, Belaruslu büyük beden bir model ve oyuncu. Görünümünü büyük bir güvenle kucaklıyor ve ortalama bedenin gerçek bir destekleyicisi ve bu sayede 0 beden olması gereken modellerin klişesini yıkıyor.

DEBORAH MORENO Deborah Moreno, Hollandalı bir model. Sahip olduğu vitiligo adlı cilt sorunu, model olma konusunda başarılı bir kariyere sahip olmasını engellemedi. Cesur, güzel ve kendinden emin. Bu duruş ise diğer kadınlara her ne olursa olsun güzelliklerini kucaklamayı öğretiyor.

MELODY MİKEL Bu Amerikan model, dünyaya sahip olduğu çillerin eşit derecede doğal ve güzel olduğunu gösteriyor. Ünlü model, harika bir kariyer gelişimi gösterdi ve birçok kadın için sahip olduğu özellikleri ortaya koyan gerçek bir ilham kaynağı.

RESHMA QURESHİ Reshma Qureshi, aynı hikayeyi paylaşan tüm kadınlar için gerçek bir ilham kaynağı. 2016'da New York Moda Haftası'nda podyumda yürüdü ve kendine olan güveni tüm dünyadaki tüm insanlarda takdir uyandırdı. Bu Hint model, aynı zamanda bir vlogger ve anti-asit aktivisti, güçlü bir sese sahip ve onun gibi vakalar için farkındalık oluşturmaya çalışıyor.

MARJAN JONKMAN Marjan Jonkman kesinlikle her gün görmediğiniz bir model. Marjan aslen Hollandalı ve Instagram'da keşfedildi. Şimdi tüm dünyadaki en iyi 50 model listesinde. Kadınsı, erkeksi veya nötr kıyafetlerle harikalar yaratmayı başaran birçok tasarımcı tarafından atipik olarak kabul edilen bir forma sahip.