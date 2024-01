Bu sekiz trendi takip edin dolabınızı yenileyin

Moda dünyasının en etkili yayınlarından biri olan Who What Wear de bu hafta sadece sekiz yeni parçayla bu sezon için dolabınızı nasıl yenileyebileceğinizi anlattı... Evet evet doğru okudunuz sadece sekiz akıllı parçayla ve doğru kombinler yaparak bu sezonun genel havasını dolaplarınıza taşımanız mümkün aslına bakarsanız. Sosyal medyada gördüğünüz her kombini almaya çalışarak ise bunu başarmanız tahmin edeceğiniz üzere imkansız. Daha da kötüsü asla kendi kendinize ikinci bir kombin yapamayacağınız, dolabınızdaki diğer hiçbir kıyafetle de uyuşmayan bir dolu kıyafet arasında büyük ihtimalle kendinizi kötü hissedeceksinizdir. Kontrolsüz ve temelde sizin dolabınızdan bu kadar bağımsız bir alışveriş yapmak yerine yapmanız gereken şey dolabınızı ve kendi fiziğinizi doğru değerlendirerek trendler arasında uzun vadede sizinle uyumlu olabilecekleri dolabınıza eklemek olacak. Hadi o zaman yakından bakalım bu sezon dolabımıza kattığımız zaman hem sezonun ruhunu taşıyacağımız hem de kendi stilimizden çok da uzaklaşmayacağımız parçalara...



İLK İŞ AKSESUARA YATIRIM YAPIN







Bir dolabı tazelemenin ve "Trendlerden benim de haberim var, yakından takip ediyorum" demenin en kolay ve ekonomik yolu aslına bakarsanız aksesuarlardır... Bir anda aldığınız uygun fiyatlı birkaç parçayla dolabınızın havası hızlı ve kolay bir şekilde tazelenir. Mesela bu kış dolabınıza bir beyzbol şapkası eklemeyi unutmayın derim. Özellikle yünlü krem ya da açık gri olan bir tanesi genel havanızın değişmesini sağlayacaktır. Ya da metalik bir kol çantası ile bir anda tüm kombininizin havası değişecektir. Ya da kurdela şeklinde bir toka, gömleklerinizin yakasına ekleyeceğiniz kurdelalar, incecik kemerler bir anda tüm görüntünüzün değişmesini sağlayacaktır.



SAAT VE MÜCEVHER







Bu sezon aslında ana yatırım yapacağınız parçalar saatler ve mücevherler... Gold tonlarında bir bileklik, küpe, kolye mesela sizin kombinizin çok daha havalı ve hoş görünmesini sağlayacaktır. Bütçeniz doğrultusunda iyi bir saat satın aldığınızda da emin olun yıllar boyunca kullanacağınız bir ana malzemeniz olmuş olacak. Bu parça hem kombinin daha havalı görünmesini hem de sizin bir şekilde de olsa maddi olarak kendinizi koyduğunuz yeri belirtmenizi sağlayacak. Eğer bütçenizi ayarlayabilirseniz altın bir kolye ve iyi bir saat satın aldığınız zaman emin olun gereksiz yere sosyal medyadan etkilenerek satın aldığınız her parçadan daha iyi hissedeceksiniz kendinizi... İncili bir kolye zarif inci küpelerle nasıl daha zarif ve hoş görüneceğinizi kendiniz de hayal edebilirsiniz. Kabul edelim yatırım denen şey özellikle kıymetli maden, taş ve ikinci el satış olanağı olan markalara yapıldığı zaman gerçekten de yatırım özelliği taşıyor.



KÜRKLER, PELUŞLAR



Ne kadar çok kürk, peluş detaylı şey varsa bu sezon çok ama çok gözde. Kürk karşıtı tavrın ne kadar etkili olduğunu hepimiz biliyoruz. Hayvan severlerin moda dünyasının kürk kullanmasına karşı ne kadar sert tepkiler verdiğini hepimiz biliyoruz. Bu nedenle özellikle vintage mağazalardaki ya da ikinci el mağazalardaki eski kürk ceket satışları kelimenin tam anlamıyla patlamış durumda... Tabii ki birçok kürk mağazasında da satışlar oldukça iyi gidiyor... Yani gerçek kürkle ilgili genel duyarlılık hali çok da herkese sirayet etmiş değil... Eminim birçok kişi de gerçek kürkten özellikle fiyatlar nedeniyle uzak duruyor, bütçesini ayarlayabilse eminim birçok kişi gerçek kürk bir ceket de satın almayı tercih edecek... Neyse uzun lafın kısası kürk olmasa bile kürk görünümlü her paça çok ama çok popüler bu sezon... Peluşların her rengi ve boyu özellikle gece gezmelerinde çok ön planda... Siyah renkli olanlar ve krem renkliler doğal olarak tüm bu süreçte en çok kullanılanlar...



SPOR AYAKKABILAR, BABETLER, LOAFFER'LAR







"Kış mevsimindeyiz kim bunları giyecek ki?" diye soruyor olabilirsiniz... Ancak 70'lerden ilham alan spor ayakkabılar, çoraplar ve kürkler zaten şu an gençlerin üzerinden düşürmedikleri parçalar... Sokakta uzun süre kalmak zorunda değilseniz babetler ve tozluklar da yine bu kış sezonun en gözde parçaları arasına yerleşmiş durumda... Loaffer'lar ise özellikle de kalın tabanlı olanları kesinlikle bu sezonun en en popüler parçaları arasında... Tüm bu ayakkabıların en güzel yanı pantolon, jean ya da eteklerle çok rahat bir şekilde kombinlenebiliyor oluşu...



DİZ ALTI ETEKLER



Çizmelerle, botlarla ve üzerine bol uzun kazaklarla mükemmel görünen etekler... Aksesuvarlarla istediğiniz kadar iddialı bir hale getirmeniz mümkün... Taktığınız her kemerle eteğin havası değişir... Kürkünüzü de üstünüze attığınız zaman ve bir de yün şal eklediğinizde emin olun sizden de iyi görünen birini bulmak zor olacaktır...



BLOK RENKLER







Siyahlar, beyazlar, kremler bu sezon bu renklere bolca yatırım yapabilirsiniz. Bu renkleri üst üste giyerek az parçayla o kadar farklı ve iddialı kombinler yapmanız mümkün ki... Özellikle krem ya da beyaz bir palto ya da deri çizmeyle bir anda emin olun tüm kombininizin havası değişecektir...



ÇOK PARÇALI JEAN'LER



Farklı jean'lerin bir araya geldiği o karmaşık görüntü bu sezon çok ama çok hit... Açık ve koyu renklerin bir arada kullanıldığı bu tarz modellere deri ya da kristalle işlenmiş parçalar da eklenerek ortaya çok hoş bir görüntü çıkması sağlanıyor.



DEV ÇANTALAR







Mini mini çantalardan yeniden dev çantalara dönme vakti... İşin en güzel yanı da doğal olarak bu çantalarla kış ayları boyunca rahat edeceğimizin kesin olması... İşine berenizi, eldiveninizi, laptop'unuzu hatta yedek kazağınızı bile kolaylıkla atabileceğiniz bu çantalar önümüzdeki sezon da oldukça favori...